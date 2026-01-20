Elképesztő: az Európai Parlament az uniós költségvetés terhére szavazott Ukrajna támogatásáról

A javaslat értelmében az uniós hitel katonai segítséget és általános költségvetési támogatást nyújtana a kijevi kormánynak, valamint támogatná Ukrajna védelmi iparát és annak integrációját az Európai Védelmi Ipari Bázisba.

Az uniós jogalkotási folyamatok felgyorsítását támogató döntéssel párhuzamosan az EP-képviselők az úgynevezett Ukrajna Megállapodás módosítását célzó kísérő javaslat kidolgozását is megszavazták. Továbbá, hogy az EU megerősített együttműködési eljárás keretében lehetővé tegye – Csehország, Magyarország és Szlovákia kivételével – a 24 tagállam számára a 90 milliárd eurós hitel nyújtását Ukrajna számára. Az utóbbi javaslatról szerdán szavaz az EP plénuma – tájékoztattak.

(MTI)

Nyitókép: Forrás: JOHN THYS / AFP