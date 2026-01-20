Ft
brüsszel európai parlament eu európai bizottság

Elképesztő: az Európai Parlament az uniós költségvetés terhére szavazott Ukrajna támogatásáról

2026. január 20. 18:52

A lényeg, hogy minél hamarabb minél több pénzt és fegyvert küldhessenek Ukrajnába.

2026. január 20. 18:52
null

A képviselők többsége támogatta az unió jogalkotási folyamatainak felgyorsításáról szóló javaslatot Ukrajna 90 milliárd eurós hiteltámogatása érdekében az Európai Parlament keddi strasbourgi plenáris ülésén – tájékoztatott az uniós parlament.

Az úgynevezett sürgősségi eljárás alkalmazásáról szóló döntést az EP-képviselők kézfeltartással támogatták. A jogalkotási javaslatcsomagot az Európai Bizottság múlt héten fogadta el annak érdekében, hogy a következő két évben is biztosítva legyen Ukrajna folyamatos pénzügyi támogatása.

A csomag részeként a bizottság 90 milliárd eurós támogatási hitel létrehozását javasolja Ukrajna számára. 

Brüsszel több rendeletet is módosítana, hogy biztosítsák a hitel fedezetét az uniós költségvetés mozgásterének terhére. 

A javaslat értelmében az uniós hitel katonai segítséget és általános költségvetési támogatást nyújtana a kijevi kormánynak, valamint támogatná Ukrajna védelmi iparát és annak integrációját az Európai Védelmi Ipari Bázisba.

Az uniós jogalkotási folyamatok felgyorsítását támogató döntéssel párhuzamosan az EP-képviselők az úgynevezett Ukrajna Megállapodás módosítását célzó kísérő javaslat kidolgozását is megszavazták. Továbbá, hogy az EU megerősített együttműködési eljárás keretében lehetővé tegye – Csehország, Magyarország és Szlovákia kivételével – a 24 tagállam számára a 90 milliárd eurós hitel nyújtását Ukrajna számára. Az utóbbi javaslatról szerdán szavaz az EP plénuma – tájékoztattak.

(MTI)

Nyitókép: Forrás: JOHN THYS / AFP

 

ed02222
2026. január 20. 23:33
Hamvas Béla egyik esszéjében a heroikus és az idilli népeket összehasonlítva a magyarokat az idilli népek közé sorolta. A heroikus népek harciasak, lovagiasak és türelmetlenek, értelmileg korlátozottak, mozgékonyak és hódító szenvedélyüket sohasem adják fel. Az idilli nép a hódításnál többre becsüli a békét, a lovagiasságnál a családiasságot, a türelmetlenségnél a higgadtságot, a fokozott tevékenységnél a sétát. A Scientia Sacrában ugyanezt a különbözőséget (ellentétet) még jobban megvilágítja. Zarathustra mondásából indul ki, mely szerint az ember a természetnek vagy apja, vagy rablója.
Válasz erre
1
0
vandras-2
2026. január 20. 22:30
Nos ha jól hallottam Ukrajnának valójában 135 milliárd dollárra lenne szüksége amiből az állam működéséhez kb. 45 milliárd kellene ,ehelyett most kap 90 milliárdot aminek a 60 % -át a fegyvergyártók lenyúlják tehát marad kb.35 milliárd ,amiből olyan 10 milliárdot ellopnak ,tehát az ukrán állam fenntartására maradna hozzávetőleg 25 milliárd . Én úgy gondolom ,hogy elég sötét jövő vár Ukrajnára, miközben a brüsszelita elit ,és a mögöttük álló pénzeszsákok zsírosra keresik magukat.
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2026. január 20. 20:07
Ukrajnácia végtelen pénznyelő. Megoldás: Ursulát és Volodimirt likvidálni kell.
Válasz erre
3
0
nagymester-b-2
•••
2026. január 20. 19:58 Szerkesztve
Ajjaj ez bizony ejrópaji KÖZPÉNZ-nek tűnik! Várom a libernyák polgártársak pavlovi reflexként előtörő tiltakozáshullámát a jóságos közpénz nem eléggé jogállamiságosságos felhasználása ellen!
Válasz erre
3
0
