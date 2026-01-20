Elképesztő: az Európai Parlament az uniós költségvetés terhére szavazott Ukrajna támogatásáról

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
A lényeg, hogy minél hamarabb minél több pénzt és fegyvert küldhessenek Ukrajnába.
A képviselők többsége támogatta az unió jogalkotási folyamatainak felgyorsításáról szóló javaslatot Ukrajna 90 milliárd eurós hiteltámogatása érdekében az Európai Parlament keddi strasbourgi plenáris ülésén – tájékoztatott az uniós parlament.
Az úgynevezett sürgősségi eljárás alkalmazásáról szóló döntést az EP-képviselők kézfeltartással támogatták. A jogalkotási javaslatcsomagot az Európai Bizottság múlt héten fogadta el annak érdekében, hogy a következő két évben is biztosítva legyen Ukrajna folyamatos pénzügyi támogatása.
A csomag részeként a bizottság 90 milliárd eurós támogatási hitel létrehozását javasolja Ukrajna számára.
Brüsszel több rendeletet is módosítana, hogy biztosítsák a hitel fedezetét az uniós költségvetés mozgásterének terhére.
A javaslat értelmében az uniós hitel katonai segítséget és általános költségvetési támogatást nyújtana a kijevi kormánynak, valamint támogatná Ukrajna védelmi iparát és annak integrációját az Európai Védelmi Ipari Bázisba.
Az uniós jogalkotási folyamatok felgyorsítását támogató döntéssel párhuzamosan az EP-képviselők az úgynevezett Ukrajna Megállapodás módosítását célzó kísérő javaslat kidolgozását is megszavazták. Továbbá, hogy az EU megerősített együttműködési eljárás keretében lehetővé tegye – Csehország, Magyarország és Szlovákia kivételével – a 24 tagállam számára a 90 milliárd eurós hitel nyújtását Ukrajna számára. Az utóbbi javaslatról szerdán szavaz az EP plénuma – tájékoztattak.
(MTI)
Nyitókép: Forrás: JOHN THYS / AFP