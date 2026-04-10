Háborúra készülnek: európai hadsereget akar az uniós biztos

A javaslat leginkább húsbavágó pontja egy állandó, 80 000–100 000 fős közös európai uniós katonai erő felállítása. Erre a gigantikus létszámra a biztos szerint azért van szükség, mert az Egyesült Államok fókusza egyre inkább az ázsiai és az indiai-csendes-óceáni térség felé tolódik.

Washington részéről teljesen reális és világos elvárás, hogy a hagyományos európai védelmet maguk az európaiak lássák el.

A Kubilius által vizionált 100 ezres európai sereg pontosan azt a mintegy 100 000 amerikai katonát lenne hivatott kiváltani, akik jelenleg a kontinens hagyományos védelmi hálójának a gerincét alkotják.

A kritikusok – köztük Mark Rutte NATO-főtitkár – azonnal felesleges párhuzamosságokat és feszültséget vizionáltak a javaslat hallatán,