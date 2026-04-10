Háborúra készülnek: európai hadsereget akar az uniós biztos

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Az sem rejtették véka alá: mennyire valószínű, hogy végső eredményt lehet majd hirdetni vasárnap este.
Válthatják az amerikai katonákat az európaiak, ha megvalósul az EU eddigi legmerészebb katonai reformja. Andrius Kubilius uniós védelmi biztos egy önálló, százezer fős állandó gyorsreagálású haderő felállítását szorgalmazza. A biztos állítja: a lépés nem gyengítené, hanem bástyaként erősítené meg a NATO-t.
Andrius Kubilius kendőzetlen őszinteséggel bírálja az Európai Unió jelenlegi védelmi struktúráját. Meglátása szerint a kontinens jelenleg 27 különálló, nemzeti „bonsai-hadsereggel” rendelkezik, amelyek koordinálatlanul, elszigetelten működnek.
„Vajon erősebb lenne az Egyesült Államok, ha 50 különálló állami hadserege lenne egyetlen szövetségi haderő helyett?” – teszi fel a kérdést a biztos, utalva arra, hogy a párhuzamos fegyverbeszerzések és a szétforgácsolt védelmi költségvetések csak gyengítik a kontinenst.
Kubilius szerint a megoldás az integrációban rejlik: a nemzeti széttagoltságot fel kell váltania egy valódi európai védelmi uniónak.
A javaslat leginkább húsbavágó pontja egy állandó, 80 000–100 000 fős közös európai uniós katonai erő felállítása. Erre a gigantikus létszámra a biztos szerint azért van szükség, mert az Egyesült Államok fókusza egyre inkább az ázsiai és az indiai-csendes-óceáni térség felé tolódik.
Washington részéről teljesen reális és világos elvárás, hogy a hagyományos európai védelmet maguk az európaiak lássák el.
A Kubilius által vizionált 100 ezres európai sereg pontosan azt a mintegy 100 000 amerikai katonát lenne hivatott kiváltani, akik jelenleg a kontinens hagyományos védelmi hálójának a gerincét alkotják.
A kritikusok – köztük Mark Rutte NATO-főtitkár – azonnal felesleges párhuzamosságokat és feszültséget vizionáltak a javaslat hallatán,
mondván, egy különálló uniós hadseregnek „Putyin örülne a legjobban”.
A biztos szerint az önálló európai védelmi képességek – saját műholdas felderítés, légi utántöltő kapacitások és a szárazföldi erők – felépítésével végre létrejönne a sokat emlegetett, régóta hiányzó „európai pillér” a NATO-n belül.
Fotó: PATRICK HERTZOG / AFP