Futótűzként terjed a hír: kalapáccsal esett neki egy Jézus-szobornak egy izraeli katona

Bocsánatot kért az izraeli külügyminiszter az X-en a zsidó állam nevében egy izraeli katona tettéért, aki kalapáccsal ütéseket mért egy Jézus-szoborra Libanon déli részén.

Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy egy, a közösségi médiában széles körben terjedő felvételen látható rongálást egyik katonája követte el. A képen egy izraeli katona látható, amint kalapáccsal veri a megfeszített Jézust ábrázoló szobornak a keresztről leesett fejét.

„Az első vizsgálat eredményeként (...) megállapítást nyert, hogy a fényképen egy izraeli katona látható, aki Libanon déli részén teljesít szolgálatot” – írta a hadsereg hétfőn az X-en.