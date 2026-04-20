04. 20.
hétfő
Izrael izraeli hadsereg katona

Futótűzként terjed a hír: kalapáccsal esett neki egy Jézus-szobornak egy izraeli katona

2026. április 20. 15:36

Az izraeli külügyminiszter bocsánatot kért a zsidó állam nevében.

2026. április 20. 15:36
Bocsánatot kért az izraeli külügyminiszter az X-en a zsidó állam nevében egy izraeli katona tettéért, aki kalapáccsal ütéseket mért egy Jézus-szoborra Libanon déli részén.

Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy egy, a közösségi médiában széles körben terjedő felvételen látható rongálást egyik katonája követte el. A képen egy izraeli katona látható, amint kalapáccsal veri a megfeszített Jézust ábrázoló szobornak a keresztről leesett fejét.

„Az első vizsgálat eredményeként (...) megállapítást nyert, hogy a fényképen egy izraeli katona látható, aki Libanon déli részén teljesít szolgálatot” – írta a hadsereg hétfőn az X-en.

A vizsgálat eredményei alapján megfelelő intézkedéseket fogunk hozni az érintettel szemben”

– közölte a hadsereg, biztosítva, hogy az ügyet „a legnagyobb szigorral” fogják kezelni.

Gideon Szaár izraeli külügyminiszter elítélte, „szégyenletesnek és megalázónak” nevezve a cselekményt. „Meggyőződésem, hogy a szükséges szigorú intézkedéseket meg fogják hozni eme gyalázatos tett elkövetői ellen” – írta az X-en. „Elnézést kérünk az incidensért, valamint minden kereszténytől, akinek érzéseit megsértettük” – tette hozzá.

Arab médiumok állítása szerint a szobor Libanon déli részén, az izraeli határ közelében fekvő Debl keresztény faluban állt.

Az izraeli hadsereg szavatolta, hogy „segít a közösségnek a szobor helyreállításában”, és közölte, „nem áll szándékában megrongálni a polgári infrastruktúrát, beleértve a vallási épületeket és a vallási jelképeket”. Az izraeli csapatok a térségben maradtak, és vasárnap újabb házakat romboltak le a libanoni állami hírügynökség, az ANI szerint.

(MTI)

Nyitókép: X

 

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
counter-revolution
2026. április 20. 17:46
Hogy ugattak itt a zsideszes szarférgek, amikor többen is írtuk, hogy ezek ilyenek... Nem baj, a Tisza a cionista Fidesz irányvonalát viszi tovább, szóval ott otthonra találhat minden nemzetidegen szar.
szim-patikus
•••
2026. április 20. 17:18 Szerkesztve
Azt gondolta a szerencsétlen, hogy a tartalom belül van. Vagy komolyan vette a bálványimádásra vonatkozó bibliai előírásokat.
berzerk
2026. április 20. 16:41
Koszos patkányok, sosem változik meg ez a korcs rablófajta.
baronet
2026. április 20. 16:33
Ha valaki beveri a zsini dávid-csillagos ablakát téglával, akkor Szíjjártó bocsánatot kér, és minden el van intézve? És ez csak egy a sok hasonló eset közül. Beleértve a múltkori ágyús papgyilkosságot is. Zsidó állam a Negyedik Birodalom.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!