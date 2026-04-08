Franciaországból érkezett: Orbán Viktor választási veresége nagyon jót tenne Ukrajnával

Kaja Kallas buktatta le az Európai Uniót: egyre több tagállam áll Magyarország mellé
Rossz híreket kaptak Kijevben.
Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter állítása alapján Ukrajna hamarabb juthatna hozzá a 90 milliárd eurós EU-hitelhez, ha Orbán Viktor helyett Magyar Péter döntene Magyarország szavazatáról.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök esetleges választási veresége gyorsíthatná a folyamatot.
Eközben viszont Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője kijevi látogatásán hangsúlyozta, továbbra sincs előrelépés a 90 milliárd eurós ukrán hitel ügyében, és „nincsenek jó hírek” Brüsszelből, mert az energia- és gazdasági válság miatt több EU-tagállam is óvatosabb lett Ukrajna támogatásával kapcsolatban.
Nyitókép: AFP/Ian Langsdon
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.