Fokozódik a feszültség: Trump nem fogadná el Teherán békejavaslatát, miközben egyre sürgetőbbé válik a Hormuzi-szoros megnyitása

Trump már a nukleáris kérdések miatt sem fogadná el az iráni javaslatot.
Donald Trump amerikai elnök hétfőn jelezte, hogy valószínűleg nem fogja elfogadni Teherán béketervjavaslatát, amelynek értelmében ismét megnyitnák a Hormuzi-szorost, de nem rendeznék Irán nukleáris képességeinek kérdését – tudta meg a CNN két, az ügyet ismerő személytől. Az amerikai elnök egy hétfői, az iráni kérdésről szóló találkozón osztotta meg álláspontját a legmagasabb rangú nemzetbiztonsági tisztviselőkkel. Az egyik forrás azt állította, hogy Trump valószínűleg nem fogja elfogadni azt a tervet, amelyet Teherán az elmúlt napokban juttatott el az USA-hoz.
A tisztviselők szerint,
ha újranyitnák a szorost anélkül, hogy rendeznék az iráni nukleáris dúsítással vagy az ország uránkészletével kapcsolatos kérdéseket, a következő tárgyalásokon gyengülne az Egyesült Államok egyik fontos alkupozíciója.
Ugyanakkor azzal is számolni kell, hogy ha a szoros továbbra is zárva marad, meghosszabbodik a magas energiaárak időszaka, ami Amerikában is jelentős problémát okoz.
A hétfői tárgyalás során nem derült ki, milyen lépésekre készül Trump, de a nyilvánosság előtt szkeptikusan nyilatkozott a bombázás újraindításának ötletéről.
A tárgyalások konkrét részleteiről a Fehér Ház nem adott ki hivatalos nyilatkozatot.
„Ezek érzékeny diplomáciai egyeztetések, és az Egyesült Államok nem a sajtón keresztül tárgyal. Ahogy az elnök is mondta,
az Egyesült Államok kezében van az irányítás, és csak olyan megállapodást köt, amely az amerikai nép érdekeit szolgálja, és soha nem engedi meg, hogy Irán nukleáris fegyverhez jusson”
– mondta Olivia Wales helyettes sajtótitkár a CNN-nek adott közleményében.
Nyitókép: Kent NISHIMURA / AFP