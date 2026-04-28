fehér ház irán Hormuzi-szoros egyesült államok donald trump usa

Fokozódik a feszültség: Trump nem fogadná el Teherán békejavaslatát, miközben egyre sürgetőbbé válik a Hormuzi-szoros megnyitása

Trump már a nukleáris kérdések miatt sem fogadná el az iráni javaslatot.

2026. április 28. 08:44

Donald Trump amerikai elnök hétfőn jelezte, hogy valószínűleg nem fogja elfogadni Teherán béketervjavaslatát, amelynek értelmében ismét megnyitnák a Hormuzi-szorost, de nem rendeznék Irán nukleáris képességeinek kérdését – tudta meg a CNN két, az ügyet ismerő személytől. Az amerikai elnök egy hétfői, az iráni kérdésről szóló találkozón osztotta meg álláspontját a legmagasabb rangú nemzetbiztonsági tisztviselőkkel. Az egyik forrás azt állította, hogy Trump valószínűleg nem fogja elfogadni azt a tervet, amelyet Teherán az elmúlt napokban juttatott el az USA-hoz.

A tisztviselők szerint, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

ha újranyitnák a szorost anélkül, hogy rendeznék az iráni nukleáris dúsítással vagy az ország uránkészletével kapcsolatos kérdéseket, a következő tárgyalásokon gyengülne az Egyesült Államok egyik fontos alkupozíciója. 

Ugyanakkor azzal is számolni kell, hogy ha a szoros továbbra is zárva marad, meghosszabbodik a magas energiaárak időszaka, ami Amerikában is jelentős problémát okoz.

A hétfői tárgyalás során nem derült ki, milyen lépésekre készül Trump, de a nyilvánosság előtt szkeptikusan nyilatkozott a bombázás újraindításának ötletéről.

A tárgyalások konkrét részleteiről a Fehér Ház nem adott ki hivatalos nyilatkozatot.

„Ezek érzékeny diplomáciai egyeztetések, és az Egyesült Államok nem a sajtón keresztül tárgyal. Ahogy az elnök is mondta, 

az Egyesült Államok kezében van az irányítás, és csak olyan megállapodást köt, amely az amerikai nép érdekeit szolgálja, és soha nem engedi meg, hogy Irán nukleáris fegyverhez jusson” 

– mondta Olivia Wales helyettes sajtótitkár a CNN-nek adott közleményében.

Nyitókép: Kent NISHIMURA / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hobby024
2026. április 28. 10:10
Soha nem gondoltam, hogy Putyin atomot vet be Ukrajnában. Attól ő százszor megfontoltabb, a diplomácia iskoláját minden szinten kijárt vezetö. A mi Donaldunk egész élete a korrupcióról, a mások megvesztegetéséről, a másik eltiprásáról, a gátlástalan nyomulásról szólt. Ez lesz az utolsó projektje. A republikánusokat belevitte egy vereségbe, szövetségeseit az állandó hazudozásaival elvesztette. Az iráni háborúban, pedig vesztes lesz. Erkölcsileg mindenképpen. Erről a bűnözőről mindent el tudok képzelni.
OszkárOszi
2026. április 28. 09:27
Az úgy volt, hogy múltkor már visszabombázták Irán nukleáris képességeit a középkorba.De már elmúlt.
stormy
2026. április 28. 09:11
kinek az érdekében támadta meg trump iránt? (és baszott rá?)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!