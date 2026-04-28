Ezt nagyon benézték: hiába tűnt el Orbán vétója, Ukrajna továbbra sem léphet be az EU-ba kénye-kedve szerint

A ciprusi EU-csúcson a tagállamok vezetői jóváhagyták a 90 milliárd eurós ukrajnai támogatást, miután Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Szlovákia visszavonták vétójukat – írja az Onet.pl.

Az ukrán EU-tagság kérdésében éles vita alakult ki: Kristen Michal észt miniszterelnök gyorsítaná Kijev csatlakozását, míg Andrej Plenković horvát kormányfő ezt irreálisnak tartja.

Emmanuel Macron francia elnök pontos menetrendet sürgetett Ukrajna és Moldova számára. Níkosz Hrisztodulídisz ciprusi elnök az uniós biztonsági együttműködés erősítését szorgalmazta, de konkrét döntés nem született. Bart De Wever belga miniszterelnök szerint Orbán távozása sem oldja meg az EU-n belüli nézetkülönbségeket.