Ez nagyon fog fájni Zelenszkijnek – Fico nagy bejelentést tett a szlovák olajexportról

Bár az export újraindítása jelentős lépés, a válságkezelő intézkedések egy része továbbra is érvényben marad. Így például korlátozott marad a kannákba tankolható üzemanyag mennyisége, és fennmarad a különbségtétel a hazai és külföldi rendszámú autók üzemanyagárai között is. A döntés pénteken lép hatályba, rövid átmeneti időt biztosítva az érintettek számára.
Válság után normalizálódás
A mostani lépés a februári ellátási zavarok utáni konszolidáció része. A Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszán jelentkező problémák miatt Szlovákia rendkívüli helyzetbe került, és kénytelen volt hozzányúlni stratégiai tartalékaihoz.
Az export újraindítása nemcsak belpolitikai, hanem regionális szempontból is jelentős: a Slovnaft hagyományosan komoly mennyiségű üzemanyagot szállít többek között Csehország és Ausztria piacára. A kiesés eddig érezhető feszültségeket okozott, amelyeket most enyhíthet a kínálat bővülése.
Kijev számára kellemetlen üzenet?