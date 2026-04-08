Ez nagyon fog fájni Zelenszkijnek – Fico nagy bejelentést tett a szlovák olajexportról

Fontos gazdasági és geopolitikai fejleményt jelentett be Robert Fico: a szlovák kormány engedélyezte, hogy a pozsonyi Slovnaft finomító újraindítsa a kőolajtermékek exportját – számolt be a Világgazdaság. A döntés újabb jele annak, hogy Pozsony igyekszik stabilizálni energiapolitikai helyzetét a hónapok óta tartó bizonytalanság után.

A miniszterelnök közlése szerint a finomító teljesítette az egyik kulcsfeltételt: visszapótolta az állami tartalékból korábban kölcsönzött nyersolajat. Ezzel megnyílt az út az exporttevékenység újraindítása előtt.