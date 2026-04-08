robert fico pozsony export újraindítása szlovákia barátság

Ez nagyon fog fájni Zelenszkijnek – Fico nagy bejelentést tett a szlovák olajexportról

2026. április 08. 13:52

A lépés nemcsak belpolitikai, hanem regionális szempontból is jelentős.

Fontos gazdasági és geopolitikai fejleményt jelentett be Robert Fico: a szlovák kormány engedélyezte, hogy a pozsonyi Slovnaft finomító újraindítsa a kőolajtermékek exportját – számolt be a Világgazdaság. A döntés újabb jele annak, hogy Pozsony igyekszik stabilizálni energiapolitikai helyzetét a hónapok óta tartó bizonytalanság után.

A miniszterelnök közlése szerint a finomító teljesítette az egyik kulcsfeltételt: visszapótolta az állami tartalékból korábban kölcsönzött nyersolajat. Ezzel megnyílt az út az exporttevékenység újraindítása előtt.

Fico már korábban jelezte, hogy Szlovákia alternatív útvonalakon – elsősorban az Adria kőolajvezeték segítségével – biztosítja a szükséges nyersanyagellátást. A Slovnaft közben saját készleteit is feltölti, és a tervek szerint április közepére teljes kapacitással működhet.

Nem minden korlátozás szűnik meg

Bár az export újraindítása jelentős lépés, a válságkezelő intézkedések egy része továbbra is érvényben marad. Így például korlátozott marad a kannákba tankolható üzemanyag mennyisége, és fennmarad a különbségtétel a hazai és külföldi rendszámú autók üzemanyagárai között is. A döntés pénteken lép hatályba, rövid átmeneti időt biztosítva az érintettek számára.

Válság után normalizálódás

A mostani lépés a februári ellátási zavarok utáni konszolidáció része. A Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszán jelentkező problémák miatt Szlovákia rendkívüli helyzetbe került, és kénytelen volt hozzányúlni stratégiai tartalékaihoz.

Az export újraindítása nemcsak belpolitikai, hanem regionális szempontból is jelentős: a Slovnaft hagyományosan komoly mennyiségű üzemanyagot szállít többek között Csehország és Ausztria piacára. A kiesés eddig érezhető feszültségeket okozott, amelyeket most enyhíthet a kínálat bővülése.

Kijev számára kellemetlen üzenet?

A fejlemény aligha kedvez Volodimir Zelenszkij politikájának, amely az orosz energiahordozóktól való elszakadást és a régiós nyomásgyakorlást célozza. Bár Szlovákia alternatív forrásokat is bevont, az energiapolitikai mozgástér bővítése egyben azt is jelzi: a térség országai saját ellátásbiztonságukat helyezik előtérbe.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Dixtroy
2026. április 08. 14:35
" a Slovnaft hagyományosan komoly mennyiségű üzemanyagot szállít többek között Csehország és Ausztria piacára. A kiesés eddig érezhető feszültségeket okozott, amelyeket most enyhíthet a kínálat bővülése." Azt okozott? Nem hallottam se a cseheket, se a labancokat dobolni az euban, hogy miakurvaélet van már az ukránokkal! Exportáljanak, de nekünk, az a legbiztosabb. Ők meg örüljenek maguknak, hogy milyen jól leváladékoltak az oroszokról.
Dixtroy
2026. április 08. 14:33
Milyen jó, hogy idebasztatok egy fél képernyős banner+ képet a tetejére!
Upuaut
2026. április 08. 13:58
Jut eszembe. Az ukrán kamionokat nem kéne beengedni, hogy nehogy itt töltsék fel őket gázolajjal. Menjenek Lengyelország felé.
