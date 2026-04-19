Erotikus modell robbanthatta fel az Északi Áramlatot (18+)

Újabb információk kerültek nyilvánosságra az Északi Áramlat felrobbantásával kapcsolatban. Az esetet a kezdetektől kiemelt figyelemmel követte Bojan Pancevski, az amerikai Wall Street Journal tudósítója, aki új könyvében bemutatja a szabotázsakció igaz történetét és számtalan titkot leplez le.

A 2022 szeptemberében történt akció a mai napig megosztja Európát, míg sokan az ukránok által elkövetett terrorcselekményként tartják számon az esetet, amely az európai és a német energiabiztonságot kockáztatták, addig mások elismerték az akciót, hiszen így egy időre blokkolni lehetett az Európa és Oroszország között zajló nyersanyag-kereskedelmet.