04. 19.
vasárnap
modell északi áramlat németország

Erotikus modell robbanthatta fel az Északi Áramlatot (18+)

2026. április 19. 21:41

Freya a húszas évei elején kezdett búvárkodni, és felfedezte nagy tehetségét.

2026. április 19. 21:41
null

Újabb információk kerültek nyilvánosságra az Északi Áramlat felrobbantásával kapcsolatban. Az esetet a kezdetektől kiemelt figyelemmel követte Bojan Pancevski, az amerikai Wall Street Journal tudósítója, aki új könyvében bemutatja a szabotázsakció igaz történetét és számtalan titkot leplez le. 

A 2022 szeptemberében történt akció a mai napig megosztja Európát, míg sokan az ukránok által elkövetett terrorcselekményként tartják számon az esetet, amely az európai és a német energiabiztonságot kockáztatták, addig mások elismerték az akciót, hiszen így egy időre blokkolni lehetett az Európa és Oroszország között zajló nyersanyag-kereskedelmet. 

A nyomozás jelenleg is zajlik, a német hatóságok egy ukrán csoportot gyanúsítanak. Pancevski személyesen találkozott azokkal, akik kitervelték a merényletet és találkozott is velük. A Bildnek adott interjújában Pancevski arról beszélt, 

egy ukrán elitegység tervezte meg a gázvezetékek elleni támadást. 

Az egységet magánadományozók finanszírozták és két hírszerzési veterán irányította. Az akcióhoz búvárokra volt szükségük, azonban nem tapasztalt ügynököket toboroztak, hanem civileket, 

köztük egy ex-erotikus modellt.

Szavai szerint a csoport legbátrabb búvárja egy nő volt, akit bár nem nevezett meg, Freya álnéven beszélt róla. Annyit tudni róla, hogy fiatalon belevetette magát a kijevi éjszakai életbe, és erotikus modell lett, volt olyan aktfotója, ami egy erotikus magazin címlapján is volt. 

Freya a húszas évei elején kezdett búvárkodni, ekkor fedezte fel tehetségét, ez az út vezette végül az Északi Áramlatot felrobbantó csapathoz. A búvárkodás során ismerkedett meg a hírszerzés egyik egységével, itt derült ki az ukrán vezetésnek szüksége van a képességeire.

Magas rangú tisztek kérdezték meg tőle, hajlandó lenne-e részt venni egy olyan misszióban, amely azon pénzforrások ellen irányul, amelyekből Oroszország az országuk elleni háborút finanszírozza. Figyelmeztették, hogy egy kényes és potenciálisan életveszélyes műveletről van szó. 

Hol kell aláírnom?” 

– kérdezte Freya.

Az akció során a nő 80 kilogrammos felszereléssel merült a mélybe. Az is kiderült, hogy jelenleg is az ukrán hadsereg tagja és katonákat tanít taktikai búvárkodásra. 

Nyitókép: MTI/MTVA

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
NeMá
2026. április 19. 22:32
Akkor milyen nyomozás történt és milyen birosági eljárás volt amiben egy ukrán zsenibuvárt itéltek el köröznek és nem adnak ki? Ennyit tettes hol fért el egy vitorlás hajón?
Shanya
2026. április 19. 22:22 Szerkesztve
Ki veszi be ezt a rengeteg marhaságot? Az USA katonai segítsége nélkül ezt az ukránok, de még sok európai ország sem tudta volna végrehajtani, egy ekkora kaliberű munkát. Az már csak részletkérdés, hogy voltak-e közöttük tényleg ukránok. Aki ezt megtervezte, az nem a peep showból jött az biztos, és ezt az oroszok is tudják!
VeressZoltán
2026. április 19. 21:57
Ja. Tiszta Hollywood.
MiHazank2030
2026. április 19. 21:50
Kurva nagy kamu a cikk. Amerikai-norvég-ukrán művelet volt. Amerika - robbanószer és koordináták. Ukrán - robbanószer elhelyezése. Norvég - robbanószer inicializálása.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!