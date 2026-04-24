Ennyit az EU-ról: napokon belül döntés születhet a Magyarországgal szemben indított eljárásról

Von der Leyen elégedetten felsóhajtott, Putyin a homlokát ráncolta: Tusk ígéretet tett a magyaroknak
A cél az európai fősodor Oroszország ellen.
Manfred Weber javaslatára az EU megszüntetheti a 7. cikk szerinti eljárást Magyarországgal szemben, ami ismét azt bizonyítja, hogy a döntések inkább pártpolitikai szempontok mentén születnek, nem tényleges reformok alapján.
Az Európai Unió várhatóan megszünteti a Magyarország elleni 7. cikk szerinti eljárást, miután Orbán Viktor kormányát a Magyar Péter vezette Tisza Párt váltotta fel – írja a The European Conservative.
Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint
az új vezetés elkötelezett az európai értékek mellett, ezért nincs szükség konkrét jogi lépésekre.
A cikk bírálja ezt a hozzáállást, politikai elfogultságot és kettős mércét emlegetve: hangsúlyozza, hogy hasonló történt Lengyelországban is Donald Tusk hatalomra kerülése után. Szerzője szerint ez aláássa az EU jogállamisági mechanizmusának hitelességét, mivel a döntések inkább pártpolitikai szempontok mentén születnek, nem tényleges reformok alapján.
Ezt is ajánljuk a témában
A cél az európai fősodor Oroszország ellen.
Nyitókép: AFP/Frank Hoermann
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.