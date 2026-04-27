lengyelország háború donald tusk dróngyártás ukrajna

Elképesztő összegből építene drónflottát Lengyelország: természetesen az ukránokhoz fordultak segítségért

2026. április 27. 14:19

Ukrajna a lengyel drónhadsereg építését „műszaki szakértelemmel” fogja segíteni.

A lengyel drónflotta tervezett létesítése során az ukrán szaktudást is alkalmazzák majd – jelentette be Donald Tusk lengyel kormányfő a kelet-lengyelországi Rzeszówban hétfőn, miután tárgyalt Julija Szviridenkó ukrán miniszterelnökkel.

Találkozójukon – amelyet egy kétnapos konferenciát megelőzően tartottak – Tusk reményét fejezte ki, hogy az ukrajnai háború „nem hozza meg a várt eredményt a támadó fél számára”, és Ukrajna megőrzi függetlenségét és területi egységét. A háború már megmutatta, hogy Ukrajna képes megvédeni területét – emelte ki a lengyel kormányfő.

Fontosnak nevezte, hogy Ukrajna „tragikus, de egyben hatalmas tapasztalata” a lengyel szakértelem részévé is váljon a légvédelem terén. Ukrajna „partnernek bizonyult azon államok számára, amelyek meg akarják védeni légterüket” – tette hozzá.

Bejelentette: 

a lengyel drónhadsereg építését az ukrán „műszaki szakértelemmel és drónkezelési képességekkel” is támogatni fogják. 

A lengyel tervben „a közös európai és lengyel forrásokat (…), valamint Ukrajna szakértelmét és képességeit is felhasználják” – fogalmazott.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter tavaly jelentette be a lengyel drónhadsereg kialakítását. Lengyelország a tervek szerint idén mintegy 25 milliárd zlotyt (2,1 ezer milliárd forint) szán drónok és drónelhárító rendszerek beszerzésére az állami költségvetésből és az EU-s SAFE hitelprogramból.

Julija Szviridenko kiemelte: az ukrán védelmi szektor „óriási változáson ment keresztül”, Ukrajna az ellene indított orosz háború „első napjaitól kezdve segítséget kapott, ma viszont maga is képes biztosítani a legkorszerűbb védelmi megoldásokat.”

A lengyel-ukrán együttműködés ezen a téren mindkét országot megerősíti – hangsúlyozta Szviridenko. „Aktívan ösztönözzük a közös kezdeményezéseket mind Ukrajnában, mind Lengyelországban, ez egyúttal új üzleti lehetőségeket is jelent cégeink számára” – fogalmazott az ukrán kormányfő.

Cezary Tomczyk lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes hétfőn Rzeszówban a PAP hírügynökségnek elmondta: Ukrajna jelenleg „egyedülálló kísérleti terepet jelent, mivel közvetlen kapcsolatban áll egy idegen hadsereggel”

Tomczyk nem zárta ki, hogy a Lengyelországban lengyel-ukrán együttműködésben gyártanak majd drónokat, de aláhúzta: ehhez mindkét ország számára előnyös együttműködési modellre lenne szükség, amely „figyelembe venné a katonai segítségre szoruló Ukrajna igényeit”.

A rzeszóvi fórum – amelyen a két miniszterelnök tartotta a nyitóbeszédeket – az egyik előkészítő rendezvénye a júniusban az észak-lengyelországi Gdanskban tartandó nemzetközi ukrajnai újjáépítési konferenciának (Ukraine Recovery Conference – URC).

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Michaela STACHE / AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Öreg Palóc
2026. április 27. 15:25
DRÓTFLOTTÁT ???!!! - mi van ??!! :)))))) A főoldalon főszerkesztőkém el lett bacva a címzés. :)))))))
alenka
2026. április 27. 15:12 Szerkesztve
A lengyel gyerekek tonnaszámra gyűjthetik a használt papírt, cuki " drótok/ drónok " készülhetnek!
duro_dorka
2026. április 27. 15:04 Szerkesztve
Szánalmas Zelenszkij vergődése. A ukránok még mindig csak a propelleres drónoknál járnak tömeggyártásban, polisztirolhabbal és funérlemezzel, amiket "háziasszonyok készítenek a konyhában" - a német Rheinmetall igazgatója mondta így.
Bicsike
2026. április 27. 15:03
Drótflotta ugye?? Fuu basszus. Szántsátok be ezt a lapot és sózzátok fel. Tényleg jobban jár mindenki. Egy ötödik osztályos tollbamondásban kevesebb a hiba mint amit ez az oldal megenged magának. Katasztrófa.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!