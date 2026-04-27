Elképesztő összegből építene drónflottát Lengyelország: természetesen az ukránokhoz fordultak segítségért

A lengyel tervben „a közös európai és lengyel forrásokat (…), valamint Ukrajna szakértelmét és képességeit is felhasználják” – fogalmazott.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter tavaly jelentette be a lengyel drónhadsereg kialakítását. Lengyelország a tervek szerint idén mintegy 25 milliárd zlotyt (2,1 ezer milliárd forint) szán drónok és drónelhárító rendszerek beszerzésére az állami költségvetésből és az EU-s SAFE hitelprogramból.

Julija Szviridenko kiemelte: az ukrán védelmi szektor „óriási változáson ment keresztül”, Ukrajna az ellene indított orosz háború „első napjaitól kezdve segítséget kapott, ma viszont maga is képes biztosítani a legkorszerűbb védelmi megoldásokat.”

A lengyel-ukrán együttműködés ezen a téren mindkét országot megerősíti – hangsúlyozta Szviridenko. „Aktívan ösztönözzük a közös kezdeményezéseket mind Ukrajnában, mind Lengyelországban, ez egyúttal új üzleti lehetőségeket is jelent cégeink számára” – fogalmazott az ukrán kormányfő.

Cezary Tomczyk lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes hétfőn Rzeszówban a PAP hírügynökségnek elmondta: Ukrajna jelenleg „egyedülálló kísérleti terepet jelent, mivel közvetlen kapcsolatban áll egy idegen hadsereggel”.