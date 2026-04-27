Elképesztő összegből építene drónflottát Lengyelország: természetesen az ukránokhoz fordultak segítségért

Ilyen egy jó szövetséges: Donald Tusk szerint Magyar Péter csalódást fog okozni
A lengyel miniszterelnök türelmet kér.
Ukrajna a lengyel drónhadsereg építését „műszaki szakértelemmel” fogja segíteni.
A lengyel drónflotta tervezett létesítése során az ukrán szaktudást is alkalmazzák majd – jelentette be Donald Tusk lengyel kormányfő a kelet-lengyelországi Rzeszówban hétfőn, miután tárgyalt Julija Szviridenkó ukrán miniszterelnökkel.
Találkozójukon – amelyet egy kétnapos konferenciát megelőzően tartottak – Tusk reményét fejezte ki, hogy az ukrajnai háború „nem hozza meg a várt eredményt a támadó fél számára”, és Ukrajna megőrzi függetlenségét és területi egységét. A háború már megmutatta, hogy Ukrajna képes megvédeni területét – emelte ki a lengyel kormányfő.
Fontosnak nevezte, hogy Ukrajna „tragikus, de egyben hatalmas tapasztalata” a lengyel szakértelem részévé is váljon a légvédelem terén. Ukrajna „partnernek bizonyult azon államok számára, amelyek meg akarják védeni légterüket” – tette hozzá.
Bejelentette:
a lengyel drónhadsereg építését az ukrán „műszaki szakértelemmel és drónkezelési képességekkel” is támogatni fogják.
A lengyel tervben „a közös európai és lengyel forrásokat (…), valamint Ukrajna szakértelmét és képességeit is felhasználják” – fogalmazott.
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter tavaly jelentette be a lengyel drónhadsereg kialakítását. Lengyelország a tervek szerint idén mintegy 25 milliárd zlotyt (2,1 ezer milliárd forint) szán drónok és drónelhárító rendszerek beszerzésére az állami költségvetésből és az EU-s SAFE hitelprogramból.
Julija Szviridenko kiemelte: az ukrán védelmi szektor „óriási változáson ment keresztül”, Ukrajna az ellene indított orosz háború „első napjaitól kezdve segítséget kapott, ma viszont maga is képes biztosítani a legkorszerűbb védelmi megoldásokat.”
A lengyel-ukrán együttműködés ezen a téren mindkét országot megerősíti – hangsúlyozta Szviridenko. „Aktívan ösztönözzük a közös kezdeményezéseket mind Ukrajnában, mind Lengyelországban, ez egyúttal új üzleti lehetőségeket is jelent cégeink számára” – fogalmazott az ukrán kormányfő.
Cezary Tomczyk lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes hétfőn Rzeszówban a PAP hírügynökségnek elmondta: Ukrajna jelenleg „egyedülálló kísérleti terepet jelent, mivel közvetlen kapcsolatban áll egy idegen hadsereggel”.
Tomczyk nem zárta ki, hogy a Lengyelországban lengyel-ukrán együttműködésben gyártanak majd drónokat, de aláhúzta: ehhez mindkét ország számára előnyös együttműködési modellre lenne szükség, amely „figyelembe venné a katonai segítségre szoruló Ukrajna igényeit”.
A rzeszóvi fórum – amelyen a két miniszterelnök tartotta a nyitóbeszédeket – az egyik előkészítő rendezvénye a júniusban az észak-lengyelországi Gdanskban tartandó nemzetközi ukrajnai újjáépítési konferenciának (Ukraine Recovery Conference – URC).
