Ilyen egy jó szövetséges: Donald Tusk szerint Magyar Péter csalódást fog okozni

Von der Leyen elégedetten felsóhajtott, Putyin a homlokát ráncolta: Tusk ígéretet tett a magyaroknak
A cél az európai fősodor Oroszország ellen.
A lengyel miniszterelnök türelmet kér a Tisza Párt vezetőjének.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint Orbán Viktor veresége jelentős változást hozott Magyarország és az Európai Unió viszonyában, de türelemre int Péter Magyar új magyar miniszterelnökkel szemben – írja a Financial Times.
A cikk szerint
sokan tévesen progresszív–szélsőjobboldali konfliktusnak látják a magyar helyzetet, Tusk azonban kijelentette, hogy Magyar Péter csalódást okozhat egyes baloldali vagy progresszív elvárásoknak.
Tusk megjegyezte, hogy új hangulat uralkodik az EU-ban: várhatóan előrelépések lesznek a szankciók, bővítés és Ukrajna támogatása ügyében.
Nyitókép: AFP/Klaudia Radecka
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.