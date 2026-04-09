„Egy egész civilizáció fog meghalni!” – Trump vérfagyasztó üzenete után azonnal eltávolítanák a hatalomból

Az európai tétlenség súlyos következményekkel járhat: Trump lépése alapjaiban rengetheti meg a NATO-t
Mark Rutte beszámolója szerint Trump elégedetlenségének adott hangot a NATO több európai tagállamával szemben.
Ezúttal az alkotmány segítségével.
A Demokrata Párt képviselőházi vezetése szerdán észrevehető lépést tett annak érdekében, hogy támogatást nyerjen egy – bár esélytelennek tűnő – kezdeményezésnek, amelynek célja Trump elnök hivatalából való eltávolítása a 25. alkotmánymódosítás alapján.
Hakeem Jeffries, a Képviselőház kisebbségi vezetője szerdán levelében közölte kollégáival, hogy Jamie Raskin, a Jogi Bizottság rangidős tagja péntek délután virtuális tájékoztatót tart „a Trump-adminisztráció felelősségre vonásáról és a 25. alkotmánymódosításról”.
Trump keddi kijelentése a Truth Socialon, miszerint „egy egész civilizáció fog meghalni ma este”, ha az iráni rezsim nem nyitja meg újra a Hormuzi-szorosot, a demokratikus képviselők részéről az elnök leváltását követelő felhívások áradatát váltotta ki.
Az egyik magas rangú demokrata képviselő az Axios-nak elmondta: szerinte ez volt az egyik oka annak, hogy több tucat képviselő nyilvánosan felszólalt a 25. alkotmánymódosítás alkalmazása mellett.
„Személy szerint úgy gondolom, hogy ez egy ostoba vállalkozás”
– morgolódott egy középútat képviselő demokrata képviselő.
„Hatalmas a szorongás az országban Trump elmebeteg fenyegetései miatt, hogy háborús bűncselekményeket követ el”
– állította az Axiosnak Raskin, aki nyilvánosan szorgalmazta a 25. alkotmánymódosítás alkalmazását.
A kongresszusi demokraták nagyrészt elutasították egy évvel ezelőtt az olyan esélytelen manőverek folytatásának gondolatát, mint az impeachment vagy a 25. alkotmánymódosítás.
De a legdrasztikusabb Trump-ellenes taktikák ellenzésének politikai következményei is jelentősen megszaporodtak. A demokratikus törvényhozók nem akarnak a párt híveitől szidást kapni azért, mert nem elég harciasak.
Mark Rutte beszámolója szerint Trump elégedetlenségének adott hangot a NATO több európai tagállamával szemben.