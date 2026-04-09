alkotmánymódosítás hakeem jeffries képviselőház donald trump

„Egy egész civilizáció fog meghalni!” – Trump vérfagyasztó üzenete után azonnal eltávolítanák a hatalomból

2026. április 09. 10:43

Ezúttal az alkotmány segítségével.

A Demokrata Párt képviselőházi vezetése szerdán észrevehető lépést tett annak érdekében, hogy támogatást nyerjen egy – bár esélytelennek tűnő – kezdeményezésnek, amelynek célja Trump elnök hivatalából való eltávolítása a 25. alkotmánymódosítás alapján.

Hakeem Jeffries, a Képviselőház kisebbségi vezetője szerdán levelében közölte kollégáival, hogy Jamie Raskin, a Jogi Bizottság rangidős tagja péntek délután virtuális tájékoztatót tart „a Trump-adminisztráció felelősségre vonásáról és a 25. alkotmánymódosításról”

Trump keddi kijelentése a Truth Socialon, miszerint „egy egész civilizáció fog meghalni ma este”, ha az iráni rezsim nem nyitja meg újra a Hormuzi-szorosot, a demokratikus képviselők részéről az elnök leváltását követelő felhívások áradatát váltotta ki.

Az egyik magas rangú demokrata képviselő az Axios-nak elmondta: szerinte ez volt az egyik oka annak, hogy több tucat képviselő nyilvánosan felszólalt a 25. alkotmánymódosítás alkalmazása mellett.

„Személy szerint úgy gondolom, hogy ez egy ostoba vállalkozás”

– morgolódott egy középútat képviselő demokrata képviselő.

„Hatalmas a szorongás az országban Trump elmebeteg fenyegetései miatt, hogy háborús bűncselekményeket követ el” 

– állította az Axiosnak Raskin, aki nyilvánosan szorgalmazta a 25. alkotmánymódosítás alkalmazását.

A kongresszusi demokraták nagyrészt elutasították egy évvel ezelőtt az olyan esélytelen manőverek folytatásának gondolatát, mint az impeachment vagy a 25. alkotmánymódosítás.

De a legdrasztikusabb Trump-ellenes taktikák ellenzésének politikai következményei is jelentősen megszaporodtak. A demokratikus törvényhozók nem akarnak a párt híveitől szidást kapni azért, mert nem elég harciasak.

 Nyitókép: Alex Brandon / POOL / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
franciscofranco
2026. április 09. 11:25
Geci nagy háború van.
Jajdejónekünk
2026. április 09. 11:09
Hakeem Jeffries. Milyen nyugati csengésű keresztnév. Milyen kötődése van még az amerikai kívül? Jellemzően a demokrata pártban politizál
