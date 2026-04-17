lista münchen dmitrij medvegyev orosz-ukrán háború london prága drón ukrajna

Ebből még baj lehet: Moszkva újabb célpontokat nevezett meg – több európai nagyváros is van köztük

2026. április 17. 08:24

Medvegyev szerint az ukránok szövetségesein múlik, hogy Oroszország mikor fog lecsapni.

2026. április 17. 08:24
null

Egy 11 elemből álló listát tett közzé az orosz védelmi minisztérium, amelyen azok az európai vállalatok szerepelnek, amelyek drónokat gyártanak Ukrajna számára, lehetséges célpontként nevezve meg a létesítményeket. A listán több európai nagyváros – köztük London, München, Riga, Vilnius és Prága – is szerepel.

A hírről a Meduza számolt be. Egyik olvasójuk kiszúrta, hogy a felsorolásban említett müncheni Lerchenauer Strasse 28. szám alatt egy lakóház található.

Dmitrij Medvegyev,  az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese elárulta, a listát azért hozták nyilvánosságra, hogy az európai állampolgárok megértsék, mi a „biztonságukat fenyegető veszély valódi oka”, és tisztában legyenek azzal, hol gyártanak hazájukban Ukrajna számára drónokat. Közösségi oldalán azt írta, ezek a létesítmények lehetséges célpontok az orosz erők számára.

„Hogy mikor fogunk lecsapni, az attól függ, mi következik. Aludjatok jól, európaiak!” 

–  közölte.

Nyitókép: Yekaterina SHTUKINA / SPUTNIK / AFP

 


 

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. április 17. 11:20
az Orult EU-ban Orban volt az egyetlen aki a beket akarta, es ezert fek volt a lejton, most mar eltavolitottak ugyhogy az EU orommel rohan a haboruba
Dixtroy
2026. április 17. 09:42
Olyan mint egy szellemvasút, egyre riasztóbb faszságok pattannak az arcomba, és csak nyugtatom magamat, hogy á, ez nem lehet igazi.
monuskaroly
2026. április 17. 09:32
2029-30-ra fel kell készülnünk ugye egy orosz támadásra. De mi van ha az oroszok ezt nem szívesen várnák meg? Az USA kiürítette, raktárait, Európa gyenge mint a szar, de azért provokáljuk csak a ruszkit!!!
Ergit
2026. április 17. 09:23
Na, de, hogyan fognak támadni? Nem kockáztathatják a NATO hadak nyílt ellentámadását... Mert ebből akkor már az USA sem maradhat ki.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!