Ebből még baj lehet: Moszkva újabb célpontokat nevezett meg – több európai nagyváros is van köztük

Medvegyev szerint az ukránok szövetségesein múlik, hogy Oroszország mikor fog lecsapni.
Egy 11 elemből álló listát tett közzé az orosz védelmi minisztérium, amelyen azok az európai vállalatok szerepelnek, amelyek drónokat gyártanak Ukrajna számára, lehetséges célpontként nevezve meg a létesítményeket. A listán több európai nagyváros – köztük London, München, Riga, Vilnius és Prága – is szerepel.
A hírről a Meduza számolt be. Egyik olvasójuk kiszúrta, hogy a felsorolásban említett müncheni Lerchenauer Strasse 28. szám alatt egy lakóház található.
Dmitrij Medvegyev, az Orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese elárulta, a listát azért hozták nyilvánosságra, hogy az európai állampolgárok megértsék, mi a „biztonságukat fenyegető veszély valódi oka”, és tisztában legyenek azzal, hol gyártanak hazájukban Ukrajna számára drónokat. Közösségi oldalán azt írta, ezek a létesítmények lehetséges célpontok az orosz erők számára.
„Hogy mikor fogunk lecsapni, az attól függ, mi következik. Aludjatok jól, európaiak!”
– közölte.
