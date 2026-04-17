Ebből még baj lehet: Moszkva újabb célpontokat nevezett meg – több európai nagyváros is van köztük

Egy 11 elemből álló listát tett közzé az orosz védelmi minisztérium, amelyen azok az európai vállalatok szerepelnek, amelyek drónokat gyártanak Ukrajna számára, lehetséges célpontként nevezve meg a létesítményeket. A listán több európai nagyváros – köztük London, München, Riga, Vilnius és Prága – is szerepel.

A hírről a Meduza számolt be. Egyik olvasójuk kiszúrta, hogy a felsorolásban említett müncheni Lerchenauer Strasse 28. szám alatt egy lakóház található.