Donald Trump nem tűr halasztást: Iránnal vagy nélküle, de megnyílik a Hormuzi-szoros

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Az sem rejtették véka alá: mennyire valószínű, hogy végső eredményt lehet majd hirdetni vasárnap este.
Az amerikai elnök elmondta, nincs szükségük B-tervre.
„Iránnal vagy nélküle, de hamarosan újra megnyílik a Hormuzi-szoros” – jelentette ki pénteken, újságírók kérdéseire reagálva Donald Trump. Az elnök egyúttal sok sikert kívánt a hétvégi pakisztáni tárgyalások előtt J. D. Vance-nek.
Arra a kérdésre, hogy milyen lenne szerinte egy jó megállapodás, úgy válaszolt: „Ha nemet mondanánk a nukleáris fegyverekre, ez 99 százalékban erről szól.” Hozzátette: majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok.
A Hormuzi-szoros ügyében azt is elmondta, az USA – más országokkal ellentétben – nem használja a szorost, de hamarosan meg fogják nyitni.
Amikor arról kérdezték, van-e az USA-nak B-terve, határozottan azt felelte:
„Nincs szükségünk B-tervre… keményen lecsaptunk Iránra, a hadseregünk hihetetlen erővel rendelkezik.”
