Donald Trump nem tűr halasztást: Iránnal vagy nélküle, de megnyílik a Hormuzi-szoros

„Iránnal vagy nélküle, de hamarosan újra megnyílik a Hormuzi-szoros” – jelentette ki pénteken, újságírók kérdéseire reagálva Donald Trump. Az elnök egyúttal sok sikert kívánt a hétvégi pakisztáni tárgyalások előtt J. D. Vance-nek.

Arra a kérdésre, hogy milyen lenne szerinte egy jó megállapodás, úgy válaszolt: „Ha nemet mondanánk a nukleáris fegyverekre, ez 99 százalékban erről szól.” Hozzátette: majd meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok.