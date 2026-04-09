Dermesztő figyelmeztetés Csehországból: Magyarország az utolsó végvár, ha elesik, mindannyian elveszünk!

2026. április 09. 11:58

Ritkán látott nyíltsággal állt bele a brüsszeli elitbe Václav Klaus. A volt elnök nyíltan kimondta: Magyarország maradt az egyetlen tagállam, amely dacol a központosító nyomással, a vasárnapi választáson pedig nem csak a hazai ellenzéket kell legyőzni.

null

A volt cseh államfő és miniszterelnök szerint a magyarországi választás tétje messze túlmutat az ország határain: ha elbukik a szuverenista politika, az egész közép-európai régió és a nemzetállamok Európája is vereséget szenved. Václav Klaus a Látószög blogon közölt írásában fejtette ki gondolatait hazánk politikai küzdelmeiről, Brüsszel agresszív beavatkozási kísérleteiről és a magyarok történelmi bölcsességéről.

Magyarország és Orbán Viktor miniszterelnök régi, személyes barátjaként és támogatójaként felfokozott izgalommal várja a vasárnapi magyar parlamenti választások eredményét Václav Klaus. A Cseh Köztársaság korábbi elnöke és kormányfője a Látószög blogon megjelent esszéjében leszögezte: 

a voksoláson nem csupán Magyarország, hanem a szomszédos államok és egész Európa jövője forog kockán. 

A cseh politikus úgy látja, az eredmények igazolni fogják a magyar politikai fejlődés egyedi útját, egyúttal garantálják az ország függetlenségét és a magyar társadalomszervezés különleges modelljének fennmaradását.

Klaus ugyanakkor rávilágított arra is, hogy tizenhat évnyi egybefüggő kormányzás után senkinek sem egyszerű újráznia. 

Különösen igaz ez Orbán Viktorra, akinek a volt cseh elnök szerint messze nem csupán a hazai ellenzékkel kell megküzdenie. A magyar kormányfőnek azokkal a kiterjedt és agresszív külföldi erőkkel is fel kell vennie a harcot, amelyek már régóta folyamatosan beavatkoznak a magyar belügyekbe. 

Klaus kifejtette: bár ezek az erők rendkívül sokszínűek, egy közös cél vezérli őket, mégpedig az Európai Unió azon törekvése, hogy térdre kényszerítse és ellenőrzése alá vonja az utolsó olyan tagállamát is, amely szuverén elképzeléseket merészel megfogalmazni. A cseh ex-kormányfő szerint Brüsszel nem tűrheti el, hogy egy nemzetállam ragaszkodjon a függetlenségéhez, és elutasítsa a külső irányítást.

Bár a brüsszeli központosításnak és az európai politikai egységesítésnek szerte a kontinensen számos ellenzője akad, tagállami szinten már csak egyetlen ország áll ellen nyíltan ennek a nyomásnak – hívta fel a figyelmet Václav Klaus. Éppen ezért figyelmeztetett arra, hogy a magyar választás nem csupán Magyarországról szól. Úgy fogalmazott: ha a független országok és a „hazák Európája” koncepciójának ellenségei győzedelmeskednek a magyar urnáknál, akkor mindannyian veszítünk.

A volt cseh államfő külön kitért a közép- és kelet-európai sorsközösségre is. Rámutatott, hogy a volt kommunista országok polgáraiként mi egyedülálló történelmi tapasztalatokkal rendelkezünk, s emiatt egészen másként, sokkal kritikusabban ítéljük meg az európai integráció jelenlegi irányvonalát, mint a nyugatiak. Klaus kritikával illette a „régi” uniós tagállamokat, amelyek szerinte képtelenek tisztán látni a helyzetet, és naiv módon alábecsülik az elmúlt évtizedek antidemokratikus brüsszeli törekvéseinek veszélyeit.

A feszült nemzetközi ellenszél dacára a cseh politikus bizakodó. Mint írta, nemcsak Orbán Viktor vezetői képességeiben bízik, hanem a büszke magyar nép bölcsességében és józan eszében is. Felidézte: a magyarok 1848–49-ben és 1956-ban is megmutatták történelmi hazájuk iránti tántoríthatatlan elkötelezettségüket. Klaus egy rendkívül találó hasonlattal élve leszögezte: 

a magyarok egész egyszerűen nem akarnak elveszni az „európai liberális-demokrata gulyásban”.

Zárásként Václav Klaus aláhúzta: Orbán Viktor és a magyarok győzelme nemcsak egy nemzeti siker lesz, hanem minden olyan európai demokrata közös győzelme is, aki a tagállamok közötti baráti, önkéntes együttműködésben hisz, és határozottan elutasítja kontinensünk kényszerű, felülről irányított politikai uniformizálását.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Kormánypárti2
2026. április 09. 17:45
Kinyalhassa a seggemet minden dörgölődő, aki a mi hátunkon akar felmászni de közben megy a csordával!
Válasz erre
1
0
hexahelicene
2026. április 09. 14:38
A Tisza kritikus fenyegetés. El kell távolítani. Ha élni akarunk...
Válasz erre
2
0
ramsay
•••
2026. április 09. 14:12 Szerkesztve
A Trianoni hasonlat nagyon is megállja a helyét. Az uniónak semmi szüksége egy nemzetre és különösen nem egy rebellis népre, a történelem folyamán nemegyszer szolgáltunk rá erre a kitüntető jelzőre.Vasarnap újra megtudjuk mutatni a szavazohelysegekben , velünk nem lehet packazni. Nemzeti virtusunk helytállásunk legyen a világörökség része,mert mi egy különleges nép vagyunk.
Válasz erre
3
0
Robi54
2026. április 09. 13:53
Mindenféle uniót utálok és annak idején a belépés ellen szavaztam. Sajnos vesztettem.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!