Dermesztő figyelmeztetés Csehországból: Magyarország az utolsó végvár, ha elesik, mindannyian elveszünk!

Klaus ugyanakkor rávilágított arra is, hogy tizenhat évnyi egybefüggő kormányzás után senkinek sem egyszerű újráznia.

Különösen igaz ez Orbán Viktorra, akinek a volt cseh elnök szerint messze nem csupán a hazai ellenzékkel kell megküzdenie. A magyar kormányfőnek azokkal a kiterjedt és agresszív külföldi erőkkel is fel kell vennie a harcot, amelyek már régóta folyamatosan beavatkoznak a magyar belügyekbe.

Klaus kifejtette: bár ezek az erők rendkívül sokszínűek, egy közös cél vezérli őket, mégpedig az Európai Unió azon törekvése, hogy térdre kényszerítse és ellenőrzése alá vonja az utolsó olyan tagállamát is, amely szuverén elképzeléseket merészel megfogalmazni. A cseh ex-kormányfő szerint Brüsszel nem tűrheti el, hogy egy nemzetállam ragaszkodjon a függetlenségéhez, és elutasítsa a külső irányítást.

Bár a brüsszeli központosításnak és az európai politikai egységesítésnek szerte a kontinensen számos ellenzője akad, tagállami szinten már csak egyetlen ország áll ellen nyíltan ennek a nyomásnak – hívta fel a figyelmet Václav Klaus. Éppen ezért figyelmeztetett arra, hogy a magyar választás nem csupán Magyarországról szól. Úgy fogalmazott: ha a független országok és a „hazák Európája” koncepciójának ellenségei győzedelmeskednek a magyar urnáknál, akkor mindannyian veszítünk.

A volt cseh államfő külön kitért a közép- és kelet-európai sorsközösségre is. Rámutatott, hogy a volt kommunista országok polgáraiként mi egyedülálló történelmi tapasztalatokkal rendelkezünk, s emiatt egészen másként, sokkal kritikusabban ítéljük meg az európai integráció jelenlegi irányvonalát, mint a nyugatiak. Klaus kritikával illette a „régi” uniós tagállamokat, amelyek szerinte képtelenek tisztán látni a helyzetet, és naiv módon alábecsülik az elmúlt évtizedek antidemokratikus brüsszeli törekvéseinek veszélyeit.