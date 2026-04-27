Szergej Valcsenkó, az MK.ru biztonságpolitikai újságírója szerint az európai országok folyamatosan keresik a konfliktust Oroszországgal, miközben nem veszik figyelembe, hogy Moszkva olyan szövetségest talált, amely önmagában nagyobb hadsereggel rendelkezik, mint egész Európa – írta meg a Portfolio.

Valcsenkó két ügy miatt „ragadott tollat”. Egyrészt Ukrajna 90 milliárd eurónyi hitelt kap az Európai Uniótól, másrészt szerinte az EU teljesen figyelmen kívül hagyta, hogy a Kreml nyilvánosan közzétett egy „célpontlistát” azokról az európai hadiipari üzemekről, amelyek drónokat gyártanak Ukrajnának.