észak korea kurszk katonai állomány ország ukrajna

Büszkélkednek az oroszok: szerintük olyan szövetségest találtak, amelyik egyedül erősebb, mint egész Európa

2026. április 27. 07:07

Az orosz szövetséges ország katonai állománya 1,2 és 1,32 millió fő között van, emellett 4 millió tartalékossal is rendelkezik.

2026. április 27. 07:07


Szergej Valcsenkó, az MK.ru biztonságpolitikai újságírója szerint az európai országok folyamatosan keresik a konfliktust Oroszországgal, miközben nem veszik figyelembe, hogy Moszkva olyan szövetségest talált, amely önmagában nagyobb hadsereggel rendelkezik, mint egész Európa – írta meg a Portfolio.

Valcsenkó két ügy miatt „ragadott tollat”. Egyrészt Ukrajna 90 milliárd eurónyi hitelt kap az Európai Uniótól, másrészt szerinte az EU teljesen figyelmen kívül hagyta, hogy a Kreml nyilvánosan közzétett egy „célpontlistát” azokról az európai hadiipari üzemekről, amelyek drónokat gyártanak Ukrajnának.

Az újságíró közben az Oroszországgal hivatalosan szövetséges KBSZSZ tagállamait is bírálta. Azt rótta fel nekik, hogy egyikük sem sietett Moszkva segítségére, amikor a Kurszk régiót részlegesen megszállták. Valcsenkó szerint egy másik ország viszont katonákat küldött Oroszország támogatására, mégpedig Észak-Korea.

Ezt az országot nevezte Oroszország legszorosabb szövetségesének. 

Megemlítette azt is, hogy Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter a napokban Phenjanban járt, ahol kitüntette a Kurszk védelmében részt vevő észak-koreai katonákat.

Az orosz szerző ezután Észak-Korea haderejét méltatta. Azt írta, hogy az ország aktív katonai állománya 1,2 és 1,32 millió fő között van, emellett 4 millió tartalékossal is rendelkezik. Hozzátette, hogy Észak-Koreának atomfegyverei is vannak.

Közben a német hadsereg, amely egy európai hadsereg gerincét akarja alkotni, 160 ezer katonával rendelkezik. Más országok, melyek hajlandóak lennének harcolni Oroszországgal, még ennél is kisebbek. Valcsenkó ezt követően arról írt, hogy Phenjan a világ egyik legnagyobb tüzérségi erejével és jelentős nagy hatótávolságú csapásmérő képességgel rendelkezik. Arról ugyanakkor nem tett említést, hogy az európai haderők és Észak-Korea között jelentős technológiai és hírszerzési különbségek vannak, többek között a célkereső rendszerek, a légierő, a radarok, a műholdas felderítés és az elektronikai hadviselési rendszerek terén.

Nyitókép: KIM Won Jin / AFP

***

Összesen 8 komment

Jospehe998
2026. április 27. 08:55
A technikai fölény sokat segített a világ két legfejlettebb hadseregének az USA, Izrael párosnak is Irán ellen. Még mindig nem tudták őket legyőzni…
VeressZoltán
2026. április 27. 08:26
Értem a hamis 'felsőbbrendűségi' európai tudatot, de - ne adj' Isten - ha valami balhéra kerülne sor a háttérben megbúvó genyák közreműködése révén, az Putyin-Kim szövetséget botorság lenne lebecsülni szociológiai-'morális' eus elvek, s egyéb jelenlegi, tecnikai-technológiai hiányosságok alapján.
chief Bromden
2026. április 27. 08:09
Felkészül a hormonzavaros " tinédzser".
gyzoltan-2
2026. április 27. 08:00
Összevetésben az Izrael-USA kötöttség, szövetség önmagában erősebb támogatásnak tűnik a zsidóság ukrajnai háborújában, mint amit Észak-Korea tud nyújtani az oroszoknak... Irán alapvetően kiesett, a saját gondjai révén, Moszkva támogatói közül! Európa részvétele, vállalása a háborúban korlátozott, melyet nyilván az oroszok hátterét biztosító Kína motivál..! -és a jelenlegi erőviszonyok közt Kínának is elengedhetetlenül szüksége van az orosz szövetségesre.., az erőegyensúly fenntartásához..! Ez is hosszú zsidó háború lesz, a zsidóság nem fogja elkapkodni... Visszatérve Észak-Koreára, nagy a valószínűsége, hogy képzett katonái azzal a töretlen mentalitással rendelkeznek, mely a múltban is jellemezte őket... Ezzel szemben a felvilágosult Nyugat katonái kevésbé hajlandók a "bőrüket vásárra vinni"! -ezt a németországi "hozzáállás" is bizonyítja... -és a pokol bugyrai még nem igazán nyíltak ki... A java még hátra van..!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!