Brüsszel a kontinensre menekítené az Iszlám Állam kivégzés előtt álló tagjait, csak mert európai állampolgárok

Az Európai Unióban komoly félelmek merültek fel az Iszlám Állam (ISIS) esetleges újjáéledése miatt, miután a szervezet ismét fokozta aktivitását Szíriában. Az uniós külügyi szolgálat (EEAS) egy zárt ülésen arról tájékoztatta a diplomatákat, hogy a terrorszervezet egyetlen hónap alatt 34 támadást hajtott végre, ami azt jelzi: továbbra is rendelkezik működőképes hálózattal – írja az Euractiv. Az Európai Bizottságnak azonban a veszélyek teljes ismeretében is más prioritásai vannak.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az északkelet-szíriai al-Hol fogolytáborból januárban tömeges szökés történt, miután a kurd erők visszavonultak. Amerikai hírszerzési becslések szerint jelenleg 15–20 ezer, a szervezethez köthető személy tartózkodhat Szíriában. Az Európai Bizottság egyik szóvivője szerint