Az ISIS eltűnt, de pusztító öröksége máig velünk él és mérgez
Bár az Iszlám Állam területi uralma évekkel ezelőtt összeomlott, a terrorszervezet ideológiája és online hálózata továbbra is halálos támadásokra inspirál világszerte.
Von der Leyenék elvi alapon utasítják el a halál büntetést – szerencsére a döntés nem az ő kezükben van.
Az Európai Unióban komoly félelmek merültek fel az Iszlám Állam (ISIS) esetleges újjáéledése miatt, miután a szervezet ismét fokozta aktivitását Szíriában. Az uniós külügyi szolgálat (EEAS) egy zárt ülésen arról tájékoztatta a diplomatákat, hogy a terrorszervezet egyetlen hónap alatt 34 támadást hajtott végre, ami azt jelzi: továbbra is rendelkezik működőképes hálózattal – írja az Euractiv. Az Európai Bizottságnak azonban a veszélyek teljes ismeretében is más prioritásai vannak.
A helyzetet súlyosbítja, hogy az északkelet-szíriai al-Hol fogolytáborból januárban tömeges szökés történt, miután a kurd erők visszavonultak. Amerikai hírszerzési becslések szerint jelenleg 15–20 ezer, a szervezethez köthető személy tartózkodhat Szíriában. Az Európai Bizottság egyik szóvivője szerint
a külföldi terrorista harcosok komoly biztonsági kockázatot jelentenek, különösen azok, akik az ISIS-hez köthetők”.
Brüsszelben külön aggodalmat váltott ki, hogy több ezer, az Iszlám Államhoz köthető foglyot Irakba szállítottak át. Egy diplomata szerint mintegy 7000 fogvatartott, köztük 150 vezető figura került iraki börtönökbe,
ahol a szigorú terrorellenes törvények miatt akár halálbüntetés is várhat rájuk.
A Bizottság ezzel kapcsolatban hangsúlyozta:
Az Európai Unió elvi alapon minden esetben ellenzi a halálbüntetést, mivel az kegyetlen és embertelen büntetés.”
A lap szerint a helyzetet bonyolítja, hogy az érintettek között több tucat európai állampolgár található, ezeknek a személyeknek a hazaszállítása pedig tagállami hatáskör, így nincs egységes európai megoldás a hazahozatalukra. Tehát az Európai Bizottság, a kockázatok ismerete ellenére is
Európába hozná az elmúlt évtizedek legkegyetlenebb tartószerkezetében akár vezető szerepet játszó, emberiség elleni és háborús bűncselekményeket elkövető tagjait,
Ez mindent elárul az európai bürokrata elit mentális állapotáról, illetve a kontinenshez fűződő viszonyairól.
Ezt is ajánljuk a témában
A fenyegetés kezelésére az uniós diplomaták egy új stratégiát is elfogadtak, amely a regionális együttműködés erősítését célozza. A dokumentum szerint az EU-nak fokoznia kell az együttműködést olyan országokkal, mint
hogy hatékonyabban léphessen fel a terrorszervezetek ellen.
Ugyanakkor nem minden tagállam támogatja feltétel nélkül Ankarát: egyesek szerint Törökország túl tág értelmezésben alkalmazza a terrorellenes törvényeit, és azokat politikai ellenfelek és újságírók ellen is felhasználják. Ennek ellenére a cél világos:
megzavarni az ISIS terrorszervezeti hálózatait, többek között a határvédelem és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés erősítésével”.
Az Euractiv szerint mindez azt mutatja, hogy az Iszlám Állam jelentette fenyegetés korántsem múlt el, és az EU-nak ismét komoly biztonsági kihívással kell szembenéznie. Attól függetlenül, hogy a tagállamoknak, vagy a központi vezetésnek sikerül-e tényleg közvetlenül Európába hoznia az Iszlám Állam legveszedelmesebb bűnözőit, csak mert azok zsebében esetleg európai útlevél is lapul.
Ezt is ajánljuk a témában
Mi a közös Pablo Escobarban és a Hezbollahban? Több, mint gondolnánk, mutattak rá nemzetközi szaktekintélyek a véres részletekre. Tudósításunk.
***
Fotó: ISIS-harcosok / X