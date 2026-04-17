04. 17.
péntek
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
04. 17.
péntek
ISIS Brüsszel migráció Iszlám Állam Törökország terrorizmus Irak Szíria Európai Bizottság Európai Unió

Brüsszel a kontinensre menekítené az Iszlám Állam kivégzés előtt álló tagjait, csak mert európai állampolgárok

2026. április 17. 18:24

Von der Leyenék elvi alapon utasítják el a halál büntetést – szerencsére a döntés nem az ő kezükben van.

2026. április 17. 18:24
null

Az Európai Unióban komoly félelmek merültek fel az Iszlám Állam (ISIS) esetleges újjáéledése miatt, miután a szervezet ismét fokozta aktivitását Szíriában. Az uniós külügyi szolgálat (EEAS) egy zárt ülésen arról tájékoztatta a diplomatákat, hogy a terrorszervezet egyetlen hónap alatt 34 támadást hajtott végre, ami azt jelzi: továbbra is rendelkezik működőképes hálózattal – írja az Euractiv. Az Európai Bizottságnak azonban a veszélyek teljes ismeretében is más prioritásai vannak.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az északkelet-szíriai al-Hol fogolytáborból januárban tömeges szökés történt, miután a kurd erők visszavonultak. Amerikai hírszerzési becslések szerint jelenleg 15–20 ezer, a szervezethez köthető személy tartózkodhat Szíriában. Az Európai Bizottság egyik szóvivője szerint

a külföldi terrorista harcosok komoly biztonsági kockázatot jelentenek, különösen azok, akik az ISIS-hez köthetők”.

Von der Leyenék csak a dzsihadistákért aggódnak

Brüsszelben külön aggodalmat váltott ki, hogy több ezer, az Iszlám Államhoz köthető foglyot Irakba szállítottak át. Egy diplomata szerint mintegy 7000 fogvatartott, köztük 150 vezető figura került iraki börtönökbe,

ahol a szigorú terrorellenes törvények miatt akár halálbüntetés is várhat rájuk.

A Bizottság ezzel kapcsolatban hangsúlyozta:

Az Európai Unió elvi alapon minden esetben ellenzi a halálbüntetést, mivel az kegyetlen és embertelen büntetés.”

A lap szerint a helyzetet bonyolítja, hogy az érintettek között több tucat európai állampolgár található, ezeknek a személyeknek a hazaszállítása pedig tagállami hatáskör, így nincs egységes európai megoldás a hazahozatalukra. Tehát az Európai Bizottság, a kockázatok ismerete ellenére is

Európába hozná az elmúlt évtizedek legkegyetlenebb tartószerkezetében akár vezető szerepet játszó, emberiség elleni és háborús bűncselekményeket elkövető tagjait,

  • csak mert azoknak európai állampolgárságuk van, és
  • mert a szervezet morális okokból ellenzi, hogy potenciálisan kivégezzék a szélsőséges vallási fanatikusokat.

Ez mindent elárul az európai bürokrata elit mentális állapotáról, illetve a kontinenshez fűződő viszonyairól.

Kulcsszerepben Törökország

A fenyegetés kezelésére az uniós diplomaták egy új stratégiát is elfogadtak, amely a regionális együttműködés erősítését célozza. A dokumentum szerint az EU-nak fokoznia kell az együttműködést olyan országokkal, mint

  • Jordánia,
  • Egyiptom és
  • Törökország,

hogy hatékonyabban léphessen fel a terrorszervezetek ellen.

Ugyanakkor nem minden tagállam támogatja feltétel nélkül Ankarát: egyesek szerint Törökország túl tág értelmezésben alkalmazza a terrorellenes törvényeit, és azokat politikai ellenfelek és újságírók ellen is felhasználják. Ennek ellenére a cél világos:

megzavarni az ISIS terrorszervezeti hálózatait, többek között a határvédelem és a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés erősítésével”.

Az Euractiv szerint mindez azt mutatja, hogy az Iszlám Állam jelentette fenyegetés korántsem múlt el, és az EU-nak ismét komoly biztonsági kihívással kell szembenéznie. Attól függetlenül, hogy a tagállamoknak, vagy a központi vezetésnek sikerül-e tényleg közvetlenül Európába hoznia az Iszlám Állam legveszedelmesebb bűnözőit, csak mert azok zsebében esetleg európai útlevél is lapul.

Fotó: ISIS-harcosok / X

 

MiHazank2030
2026. április 17. 19:05
Von der Leyenék is terroristák. Csak ők nem fegyverrel harcolnak, hanem diktatórikus eszközökkel.
Cogito ergo sum
2026. április 17. 18:44
Azok a rohadt SMS-ek. Csak nem az arabusok kezében vannak???????
templar62
2026. április 17. 18:38
Kesztyűbábnak nem jár palosjog . Ennyit tudhatna Európa helytartója .
schwabisch2026
2026. április 17. 18:32
Az eddigi ön illetve őslakosság elleni gyilkossági kísérletek rendre félrementek, vagy nem voltak eléggé hatékonyak. Most jön a kivégzőosztagok beengedése, a lakosság szándékos eliminálása. Először szerették volna a termonukleáris opciót, de megsúgta valaki nekik, sokáig kell várni utána a föld alatt, aztán meg sokat kell takarítani. Így most ez megy és a bárányfelhők. Ha ez igaz, akkor a legkevesebb az, ha azt mondom: az összes brüsszelita gecipatkány dögöljön meg.
