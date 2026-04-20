Bajban az iráni tűzszünet: Teherán nem akar tárgyalni, Amerika hajót foglalt le

Ezt követően az amerikaiak lefoglaltak egy iráni hajót. Az amerikai haditengerészet egyik rombolója az Ománi-öbölben elfogta a teherhajót, és „tisztességes figyelmeztetést adott nekik, hogy álljanak meg” írta Trump egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében. „Az iráni legénység nem volt hajlandó engedelmeskedni, ezért haditengerészeti hajónk megállította őket az útjukban azzal, hogy lyukat robbantott a gépházba.” Hozzátette, hogy a Touska nevű hajó amerikai szankciók hatálya alatt állt, és hogy az Egyesült Államok „megnézi, mi van a fedélzeten!”

Béketárgyalások

A hajó lefoglalása azután történt, hogy az amerikaiak bejelentették: a héten újabb tárgyalási fordulót kezdenek Pakisztánban az iráni féllel.

A pakisztáni hatóságok nem erősítették meg, hogy ezen a héten tárgyalásokat rendeznének az Egyesült Államok és Irán között, de Iszlámábádot vasárnap este biztonsági zárlat alá helyezték, hasonlóan ahhoz, amit a múlt hétvégén – az első tárgyalási forduló idején – egy 3 kilométeres körzetben vezettek be.

A luxusszállodát, ahol JD Vance alelnök találkozott az iráni tisztviselőkkel, kiürítették, és a pakisztáni tisztviselők bejelentették, hogy további 10 ezer biztonsági személyt állítanak szolgálatba a városban, köztük több száz különleges erőt és mesterlövészt.