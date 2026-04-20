Bajban az iráni tűzszünet: Teherán nem akar tárgyalni, Amerika hajót foglalt le

Trump az új külső ellenség, akinek a segítségével összekovácsolnák az Európai Uniót – Robert C. Castel a Mandinernek
A szakértő lapunknak értékelte az iráni háborút, a hormuzi-szoros blokádját, és a NATO jövőjét is.
A héten lejár a tűzszünet és nagy kérdés kiújulnak-e a támadások.
Trump bejelentette: vasárnap egy amerikai romboló megtámadott és elfogott egy iráni teherhajót, amely megsértette az iráni kikötők elleni amerikai blokádot – számolt be a New York Times.
Az elnök a támadást néhány órával azután jelentette be, hogy egy Fehér Ház-i tisztviselő közölte: az Egyesült Államok magas szintű delegációt küld Pakisztánba béketárgyalásokra, amelynek tagja lesz JD Vance alelnök is, miközben az iráni állami média szerint Teherán még nem egyezett bele a találkozóba.
Az Egyesült Államok pénteken jelentette be, hogy megnyílt a Hormuzi-szoros, amely leteheővé tette több hajónak, köztük 5 luxus üdülőhajónak, hogy gyorsan áthaladjanak az útvonalon.
Azonban szombaton már két indiai szállítóhajó arról számolt be, hogy rájuk lőttek, mikor megpróbáltak áthaladni.
Ezt követően az amerikaiak lefoglaltak egy iráni hajót. Az amerikai haditengerészet egyik rombolója az Ománi-öbölben elfogta a teherhajót, és „tisztességes figyelmeztetést adott nekik, hogy álljanak meg” írta Trump egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében. „Az iráni legénység nem volt hajlandó engedelmeskedni, ezért haditengerészeti hajónk megállította őket az útjukban azzal, hogy lyukat robbantott a gépházba.” Hozzátette, hogy a Touska nevű hajó amerikai szankciók hatálya alatt állt, és hogy az Egyesült Államok „megnézi, mi van a fedélzeten!”
A hajó lefoglalása azután történt, hogy az amerikaiak bejelentették: a héten újabb tárgyalási fordulót kezdenek Pakisztánban az iráni féllel.
A pakisztáni hatóságok nem erősítették meg, hogy ezen a héten tárgyalásokat rendeznének az Egyesült Államok és Irán között, de Iszlámábádot vasárnap este biztonsági zárlat alá helyezték, hasonlóan ahhoz, amit a múlt hétvégén – az első tárgyalási forduló idején – egy 3 kilométeres körzetben vezettek be.
A luxusszállodát, ahol JD Vance alelnök találkozott az iráni tisztviselőkkel, kiürítették, és a pakisztáni tisztviselők bejelentették, hogy további 10 ezer biztonsági személyt állítanak szolgálatba a városban, köztük több száz különleges erőt és mesterlövészt.
Irán állami hírügynöksége, az IRNA vasárnap arról számolt be, hogy az iszlámábádi diplomáciai tárgyalások második fordulójáról még nem született megállapodás.
Az ügynökség szerint a „túlzott” és „ésszerűtlen” elvárások, valamint az iráni kikötők amerikai blokádja „eddig gátolta a tárgyalások előrehaladását”.
Ez ahhoz vezetett, hogy vasárnap este újra megugrott az olaj ára, és újra megerősdtek az aggodalmak, hogy mégsem sikerül gyorsan lezárni az iráni konfliktust.
Nyitókép: Punit PARANJPE / AFP
