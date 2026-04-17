04. 17.
péntek
háború hezbollah irán európai unió egyesült államok

Trump az új külső ellenség, akinek a segítségével összekovácsolnák az Európai Uniót – Robert C. Castel a Mandinernek

2026. április 17. 05:36

Sikernek tekinthető-e az iráni háború? Katonai erővel kell-e felszabadítani a Hormuzi-szorost? Mi lesz a NATO-val azután, hogy az európaiak megtagadták a segítséget az iráni háborúban? A biztonságpolitikai szakértővel ezekről a kérdésekről beszélgettünk.

Hajdú Tímea
Az Egyesült Államok és Izrael a háborúval súlyos csapást mért az iráni rezsimre, s van remény, hogy tűzszünetet követően hamarosan lezárhatják a háborút. Trump már be is lebegtette a közelgő megegyezés lehetőségét csütörtök este. A világ mindeközben aggódva figyeli a Hormuzi-szorost, amelynek elhúzódó lezárása súlyos olajválsággal fenyeget. Azonban, ha a rezsim túl akar élni akkor kénytelen lesz meghajolni az amerikaiak előtt – mondta a Mandinernek Robert C. Castel, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója és a Magyar Nemzet főmunkatársa. 

A Hormuzi-szoros lezárását hirdeti a teheráni rezsim egy plakáton. Fotó: AFP
A Hormuzi-szoros lezárását hirdeti a teheráni rezsim egy plakáton. Fotó: AFP 

Urán a puttonyban 

Robert C. Castel a Mandinernek elmondta: katonai szempontból hatalmas siker az iráni háború. „Óriási siker, hogy sikerült az első percekben likvidálni az ellenfélnek a teljes politikai és katonai vezetését, sikerült megsemmisíteni néhány nap alatt a légierejét, a teljes légvédelmi rendszerét, a haditengerészetét, a nukleáris programját drámaian visszavetni, talán 10 évvel vagy még többel, nem is beszélve ballisztikus rakétákról” – sorolta az eredményeket a szakértő. Leszögezte: vitathatlan tény Irán meggyengülése, de a katonai sikerek még nem jelentenek poltikai sikert. „Hogy ezt a katonai sikert képesek lesznek-e a szövetségesek lefordítani tartós politikai sikerré, ez egy teljesen másik kérdés.”

Izraelnek és az Egyesült Államoknak voltak azonos, de voltak különböző céljai is a háború során. Amerikának például sokkal fontosabb a poltikai siker – jegyezte meg a szakértő. 

„Amerika szempontjából a politikai siker legalább olyan fontos, mint a kézzelfogható eredmények. Tehát Trumpnak az kell, hogy be tudja mutatni azt, hogy az irániak kapituláltak, elhozták egy puttonyban a 460 kg uránt, megnyitották a Hormuzi-szorost.”

Robert C. Castel szerint ezzel szemben Izrael a katonai sikerekre koncentrál. 

„Izrael szempontjából Irán valós képességeinek a megnyirbálása az sokkal-sokkal fontosabb. Mivel a zsidó állam szempontjából egzisztenciális kérdésről van szó. Izraelnek sokkal fontosabb Irán képességeit befolyásolni, sem mint a szándékait. A szándékok azok megváltozhatnak bármikor. Izrael a konkrét képességeket akarja felszámolni” – jelentette ki. 

Donald Trump az Unió új ellensége

Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti szakadék tovább nőtt az iráni hadművelet alatt, mivel több ország megtagadta, hogy az amerikaiak használják a reptereiket. A biztonságpolitikai szakértő szerint Európa vezetői úgy próbálnak egységet kovácsolni a megosztott kontinensen, hogy közös ellenséget keresnek. 

„A szembenállás Donald Trumppal összekovácsolja az Uniót. 

Ez egy nagyon erős föderalista ellenállás. Az európai vezetők az Amerikával való szembeállással határozzák meg magukat. Épp úgy, ahogy a palesztinok nem léteznek Izrael nélkül, épp úgy nem létezik egy egyesült Európa, hogyha nincs külső ellenség. Korábban ez volt Putyin, de kit érdekel már Putyin? Teljesen elkopott ez a dolog. Most akkor itt van az új ellenség Putyin után, aki Donald Trump. Ő az új mumus, akivel össze lehet kovácsolni az Európai Uniót” – fejtette ki Robert C. Castel, aki szerint ez azonban csak a poltikai szint. Biztonsági szempontból szembemenni Amerikával hatalmas kockázat. 

 „A biztonságpolitika szintjén ez egy tragédia. Ez a NATO-nak az összeomlásához, vagy inkább a kiüresedéséhez vezet, mert a NATO-t nem fogják formálisan felosztani.”

A szakértő felhívta rá a figyelmet, hogy 1947-ben a dél-amerikai országok is kötöttek egy egyezményt, ez volt a Riói-szerződés, ami a NATO-val azonos biztonsági garanciákat ad elvileg a latin-amerikai államoknak. Ezt ugyan senki nem mondta fel, de senki sem veszi komolyan.  

„Tehát a riói megegyezés holtbetűvé vált, és ez lesz a NATO sorsa is, ha ez így megy tovább” – jelentette ki. 

Libanon leválasztása Iránról

Külön tűzszünetet kötött Libanon és Izrael, a háborúba ugyanis a Hezbollah is bekapcsolódott, annak ellenére, hogy a libanoni kormány kérte, hogy ne tegyék. A síita terrorszervezet az iráni rezsim legfontosabb proxi hadserege, amely azzal akarta segíteni a rezsimet, hogy elvonja Izrael figyelmét. 

Izraeli katonák a libanoni határt figyelik: egy biztonsági zóna létrehozása a cél. Fotó: Jalaa MAREY / AFP

„A háborút a Hezbollah megpróbálta takaréklángon csinálni, viszont Izrael kihasználta az alkalmat arra, hogy a szervezet eleve meg van gyengülve, és sokkal magasabb intenzitáson szállt bele a háborúban, mint ahogy azt a Hezbollah elképzelte” – mondta Robert C. Castel. 

Miközben megnyílt egy katonai front, az amerikaiak vezetésével egy diplomáciai tanácskozás is megindult, hogy leválasszák Libanont Iránról. A szakértő arra is rámutatott, hogy hiába fenyegetőzött Irán, hogy nem tárgyal, ha Libanonban nem lesz tűzszünet, végül csak elmentek az iráni tárgyalók Pakisztánba. 

„Párhuzamosan elkezdődött egy diplomáciai folyamat a libanoni kormány és Izrael között a kapcsolatok normalizálásáról, amiben benne van a Hezbollah lefegyverzése, és gyakorlatilag egy Ábrahámi-egyezmény megkötése majd a folyamat végén” 

– fejtette ki a biztonságpolitikai szakértő. 

Hozzátette: Izraelnek a katonai célja egy biztonsági övezetet létrehozni Libanonban, hogy megszűnjön egy október 7-i jellegű rajtaütésnek a veszélye.  Hangsúlyozta: nem Libanon és Izrael között van konfliktus, hanem Izrael és a Hezbollah között. 

Hormuzi zsarolás

Bár tűzszünet van érvényben, a konliktusnak a Hormuzi-szoros miatt nincs vége, amit a háború eleje óta Irán gyakorlatilag lezárt. A Hormuzi-szoros a világkereskedelem egyik legfontosabb hajózási útvonala, amelyen a világ kőolaj és LNG kereskedelmének a 20%-a halad át. Iránnak mindig is ez volt az elsőszámú zsarolási eszköze, hiszen a szoros blokádjával meg tudja akadályozni, hogy az olajnagyhatalmak hajói áthaladjanak.

A hormuzi szoros blokádját mutatják be a Pentagonban. Fotó: SAUL LOEB / AFP

Robert C. Castel elmondta: a Hormuzi-szoros nem most lett Irán túsza, hanem mindig is az volt. Rámutatott, hogy a Hormuzi-szoros kereskedelmi jelentősége miatt az öbölbeli országok is bizonyos mértékben eddig is ki voltak téve Iránnak. A szakértő szerint csak most került be a köztudatba ez a felismerés. 

„2019-ben például Irán megtámadta Szaúd-Arábiát, a szaúdi kőolajfinomítókat, a termelés 50 százalékát kilőtték, de a szaúdiak nem mertek csinálni semmit, és akkor Trump sem állt ki Szaúd-Arábia mellett” – mondta Robert C. Castel, aki felidézte, hogy ez a támadás hét éve szinte semennyi figyelmet nem kapott. 

„Igen furcsa, hogy a magyar közvéleményben sokan vannak, akik az Egyesült Államokat, meg Izraelt hibáztatják a Hormuzi-szoros lezárásáért, holott ki zárta le a Hormuzi-szoros? Irán zárta le”

 – jelentette ki a szakértő. „Ha elfogadjuk azt a logikát, hogy ha egy országot megtámadnak akkor ezt morálisan feljogosítja arra, hogy externalizálja a belső problémáit és kárt okozzon a szomszédainak, akkor Ukrajnára se szabad haragudni az Északi-Áramlat vagy a Barátság kőolajvezeték miatt. Ha valaki nem Iránt hibáztatja ezért, hanem a szövetségeseket akarja, akkor annak azt is el kell fogadni , hogy Ukrajna teljesen jól cselekedett” – mutatott rá Robert C. Castel.

A szakértő elmondta: az amerikai blokád célja, hogy megváltoztassa Irán szándékait: „Ha ez nem sikerül, akkor mindig vissza lehet térni a fegyverekhez.”

Robert C. Castel azt is elmondta, hogy Európa és Amerika korábban együtt gyakorlatozott, hogyan miként lehetne megnyitni a szorost, ha Irán lezárná. 

„Az Egyesült Államok és a keleti meg a nyugati szövetségesei éves szinten gyakorolták ezt a forgatókönyvet, hogy mi történik, hogyha Irán lezárja a Hormuzi-szorost. 2023-ban volt utoljára talán ilyen nagy nemzetközi hadgyakorlat, pont ezt gyakorolták. És az Egyesült Államok annak a tudatában építette vissza az aknamentesítő képességeit, hogy tudta, hogy a franciáknak, a hollandoknak, a belgáknak, a briteknek, a japánoknak megvan ez a képessége. 

A hormuzi szoros biztonságával kapcsolatban létrejött egy nagy szövetségi koncepció. Erről szóltak a haditervek, hogy jön egy nagy szövetség, ami a távol-keleti államokból, tehát Japán, Dél-Korea, stb., és az európai NATO államokból áll, akik segítenek az Egyesült Államoknak. Most az Egyesült Államok meg tudja ezt csinálni Európa nélkül is. Csak nyilvánvaló, hogy ennek lesznek politikai meg katonai következményeket.”

A szakértő megjegyezte: valószínűnek tartja, hogy nem lesz katonai beavatkozás. 

„Az iráni rezsim célja a rezsim túlélése. 

Ha olyan szintű fenyegetés lesz, ami a rezsimnek a túlélését veszélybe sodorja, akkor kompromisszumot fognak kötni. Ezt tette Homeini is, mikor lezárta az iraki-iráni háborút, és akkor azt mondta, hogy »felhörpinti a méregpoharat«. Most is kompromisszumot fognak kötni, de csak akkor, ha úgy fogják érezni, hogy a rezsim túlélése van veszélyben. Nem gondolom, hogy Irán a végsőkig viszi ezt a háborút, de az is lehet, hogy tévedek” – zárta Robert C. Castel. 

 Nyitókép: Philip FONG / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
TomLantos-Intezet-Fidesz
2026. április 17. 07:57
1. Trump egy balfasz 2. Castel és Hajdú Izraelt képviseli 3. Izrael népirtást követ el Libanonban és Gázában
bazilka
2026. április 17. 07:18
Iránt Ukrajnával összehasonlítni a hormuzi szoros kapcsán orbitális csúsztatás. Ha Ukrajna elzárja a csapokat, a szövetségeseinek árt, Irán meg nem. Arról nem beszélve, hogy Iránnak ez maradt, árt ahol tud. De ne mondjuk már, hogy ha szétbombázzák, megölik a teljes katonai és politikai vezetést, akkor ez nem egy reális lépés. Függetlenül attól, hogy sajnáljuk-e az illetőket.
Hobby024
2026. április 17. 07:04
angie1 2026. április 17. 06:52 "Trump nem az unió ellensége, hanem a globalistáké." Trump a világ maradék energiakészletének megszerzéséért és a kereskedelmi utak ellenőrzéséért folytatott harcban az oroszok ellensége. Szarik ő arra, hogy ki a globalista. Természetes szövetségese Izrael és az atlantista világ. Az oroszokon kívül, pedig a legnagyobb ellensége saját maga.
angie1
2026. április 17. 06:52
Trump nem az unió ellensége, hanem a globalistáké.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!