Trump az új külső ellenség, akinek a segítségével összekovácsolnák az Európai Uniót – Robert C. Castel a Mandinernek

Az Egyesült Államok és Izrael a háborúval súlyos csapást mért az iráni rezsimre, s van remény, hogy tűzszünetet követően hamarosan lezárhatják a háborút. Trump már be is lebegtette a közelgő megegyezés lehetőségét csütörtök este. A világ mindeközben aggódva figyeli a Hormuzi-szorost, amelynek elhúzódó lezárása súlyos olajválsággal fenyeget. Azonban, ha a rezsim túl akar élni akkor kénytelen lesz meghajolni az amerikaiak előtt – mondta a Mandinernek Robert C. Castel, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója és a Magyar Nemzet főmunkatársa.

A Hormuzi-szoros lezárását hirdeti a teheráni rezsim egy plakáton. Fotó: AFP

Urán a puttonyban

Robert C. Castel a Mandinernek elmondta: katonai szempontból hatalmas siker az iráni háború. „Óriási siker, hogy sikerült az első percekben likvidálni az ellenfélnek a teljes politikai és katonai vezetését, sikerült megsemmisíteni néhány nap alatt a légierejét, a teljes légvédelmi rendszerét, a haditengerészetét, a nukleáris programját drámaian visszavetni, talán 10 évvel vagy még többel, nem is beszélve ballisztikus rakétákról” – sorolta az eredményeket a szakértő. Leszögezte: vitathatlan tény Irán meggyengülése, de a katonai sikerek még nem jelentenek poltikai sikert. „Hogy ezt a katonai sikert képesek lesznek-e a szövetségesek lefordítani tartós politikai sikerré, ez egy teljesen másik kérdés.”