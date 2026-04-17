Trump az új külső ellenség, akinek a segítségével összekovácsolnák az Európai Uniót – Robert C. Castel a Mandinernek

A szakértő elmondta: az amerikai blokád célja, hogy megváltoztassa Irán szándékait: „Ha ez nem sikerül, akkor mindig vissza lehet térni a fegyverekhez.”
Robert C. Castel azt is elmondta, hogy Európa és Amerika korábban együtt gyakorlatozott, hogyan miként lehetne megnyitni a szorost, ha Irán lezárná.
„Az Egyesült Államok és a keleti meg a nyugati szövetségesei éves szinten gyakorolták ezt a forgatókönyvet, hogy mi történik, hogyha Irán lezárja a Hormuzi-szorost. 2023-ban volt utoljára talán ilyen nagy nemzetközi hadgyakorlat, pont ezt gyakorolták. És az Egyesült Államok annak a tudatában építette vissza az aknamentesítő képességeit, hogy tudta, hogy a franciáknak, a hollandoknak, a belgáknak, a briteknek, a japánoknak megvan ez a képessége.
A hormuzi szoros biztonságával kapcsolatban létrejött egy nagy szövetségi koncepció. Erről szóltak a haditervek, hogy jön egy nagy szövetség, ami a távol-keleti államokból, tehát Japán, Dél-Korea, stb., és az európai NATO államokból áll, akik segítenek az Egyesült Államoknak. Most az Egyesült Államok meg tudja ezt csinálni Európa nélkül is. Csak nyilvánvaló, hogy ennek lesznek politikai meg katonai következményeket.”
A szakértő megjegyezte: valószínűnek tartja, hogy nem lesz katonai beavatkozás.
„Az iráni rezsim célja a rezsim túlélése.
Ha olyan szintű fenyegetés lesz, ami a rezsimnek a túlélését veszélybe sodorja, akkor kompromisszumot fognak kötni. Ezt tette Homeini is, mikor lezárta az iraki-iráni háborút, és akkor azt mondta, hogy »felhörpinti a méregpoharat«. Most is kompromisszumot fognak kötni, de csak akkor, ha úgy fogják érezni, hogy a rezsim túlélése van veszélyben. Nem gondolom, hogy Irán a végsőkig viszi ezt a háborút, de az is lehet, hogy tévedek” – zárta Robert C. Castel.
Nyitókép: Philip FONG / AFP