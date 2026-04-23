Az oroszok beléptek a NATO területére – Putyin és a szövetség erői szembekerültek egymással

Retteghet Putyin: román vadászgépek védelmezik a NATO légterét
Hat darab F-16-os kezdte meg a járőrözést.
A NATO védelméért felelős, Litvániában állomásozó különítmény egy orosz katonai köteléket azonosított.
A román Carpathian Vipers F–16-os különítmény, amely a NATO megerősített légtérrendészeti misszió keretében Litvániában állomásozik, egy orosz katonai köteléket azonosított és kísért a Balti-tenger térségében – írja a Romania-insider.
A román védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a vadászgépek egy olyan, Tu–22M3 típusú stratégiai bombázókból álló formációt követtek nyomon a nemzetközi légtérben, amelyet Su–35S vadászgépek biztosítottak.
A közlemény hangsúlyozta, hogy a román pilóták a NATO-protokolloknak megfelelően jártak el.
Feladatuk az azonosítás, megfigyelés és a kötelék biztonságos kísérése volt egészen addig, amíg az el nem hagyta a műveleti területet.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, a Carpathian Vipers nevű különítmény repülőgépei és mintegy száz katonája a litvániai Siauliai légitámaszpontján állomásozik, és 2026 áprilisától júliusáig végez szolgálatot a NATO megerősített légtérvédelmi járőreként.
