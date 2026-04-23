04. 23.
csütörtök
vadászgépek putyin litvánia balti - tenger carpathian vipers légtér román nato orosz

Az oroszok beléptek a NATO területére – Putyin és a szövetség erői szembekerültek egymással

2026. április 23. 14:45

A NATO védelméért felelős, Litvániában állomásozó különítmény egy orosz katonai köteléket azonosított.

2026. április 23. 14:45
A román Carpathian Vipers F–16-os különítmény, amely a NATO megerősített légtérrendészeti misszió keretében Litvániában állomásozik, egy orosz katonai köteléket azonosított és kísért a Balti-tenger térségében – írja a Romania-insider.

A román védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a vadászgépek egy olyan, Tu–22M3 típusú stratégiai bombázókból álló formációt követtek nyomon a nemzetközi légtérben, amelyet Su–35S vadászgépek biztosítottak.

A közlemény hangsúlyozta, hogy a román pilóták a NATO-protokolloknak megfelelően jártak el. 

Feladatuk az azonosítás, megfigyelés és a kötelék biztonságos kísérése volt egészen addig, amíg az el nem hagyta a műveleti területet.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, a Carpathian Vipers nevű különítmény repülőgépei és mintegy száz katonája a litvániai Siauliai légitámaszpontján állomásozik, és 2026 áprilisától júliusáig végez szolgálatot a NATO megerősített légtérvédelmi járőreként.

Nyitókép: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bekeev-2025
2026. április 23. 16:36
Ha az oroszok belépnek a NATO területére, akkor likvidálni kell őket.
Burdisgarage
2026. április 23. 15:56
A románok a litvánokkal a nato országok pénzét pragmatizálták.
alenka
2026. április 23. 15:55
Mindiniïr!..... Partizánok lettünk, ellenzék, és ti átálltatok???
akitiosz
2026. április 23. 15:51
Ez már a nagyon sokadik ilyen cikk ebben az újság. Eddig az összes hazugság volt. Ez is az. Semmiféle NATO területre lépés nem történt. Ez az újság egyszerűen szándékosan hazudozik, mert növelni akarja a kattintásszámot és a bevételeit
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!