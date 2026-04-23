Az oroszok beléptek a NATO területére – Putyin és a szövetség erői szembekerültek egymással

A román Carpathian Vipers F–16-os különítmény, amely a NATO megerősített légtérrendészeti misszió keretében Litvániában állomásozik, egy orosz katonai köteléket azonosított és kísért a Balti-tenger térségében – írja a Romania-insider.

A román védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a vadászgépek egy olyan, Tu–22M3 típusú stratégiai bombázókból álló formációt követtek nyomon a nemzetközi légtérben, amelyet Su–35S vadászgépek biztosítottak.