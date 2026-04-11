Amerikai szenátorok hivatalos levélben kérték számon von der Leyent Magyarország miatt

Amerikai kongresszusi képviselők levélben kérik számon a Bizottságtól és Ursula von der Leyentől a magyar választásokba való beavatkozásukat. Választ várnak az európai szövetségeseiktől arra: miért zsarolják Magyarországot pénzügyi források visszatartásával annak érdekében, hogy a Brüsszel által támogatott jelöltet válasszák meg a magyarok, és kérik, hogy mutassák be, miként avatkoznak bele a digitális tér cenzúrázásán keresztül a magyar választásba.

Mint írják: a Magyarországon megrendezésre kerülő választásokkal összefüggésben „az Európai Bizottság és más európai uniós intézmények által hozott intézkedések messze túllépték” az ilyenkor szokásos politikai véleménynyilvánítás kereteit.