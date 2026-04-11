04. 11.
szombat
ursula von der leyen Választás 2026 európai bizottság

Amerikai szenátorok hivatalos levélben kérték számon von der Leyent Magyarország miatt

2026. április 11. 10:30

„Mély aggodalmát” fejezte ki Christopher H. Smith és Andy Harris amerikai republikánus kongresszusi képviselő az Európai Bizottság és annak elnöke, Ursula von der Leyen felé a magyar választásokba való beavatkozásuk miatt.

2026. április 11. 10:30


Amerikai kongresszusi képviselők levélben kérik számon a Bizottságtól és Ursula von der Leyentől a magyar választásokba való beavatkozásukat. Választ várnak az európai szövetségeseiktől arra: miért zsarolják Magyarországot pénzügyi források visszatartásával annak érdekében, hogy a Brüsszel által támogatott jelöltet válasszák meg a magyarok, és kérik, hogy mutassák be, miként avatkoznak bele a digitális tér cenzúrázásán keresztül a magyar választásba.

Mint írják: a Magyarországon megrendezésre kerülő választásokkal összefüggésben „az Európai Bizottság és más európai uniós intézmények által hozott intézkedések messze túllépték” az ilyenkor szokásos politikai véleménynyilvánítás kereteit. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná

Ez lehet a választások legnagyobb meglepetése: nem akkor hirdethetnek végeredményt, amikor mindenki gondolná
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Christopher H. Smith és Andy Harris levelében rávilágított, hogy 

ezek a lépések összességükben „közvetlen és közvetett beavatkozás mintázatát mutatják” Magyarország belpolitikájába, médiájába és civil társadalmi környezetébe a választási időszakban.

Ezzel – szögezik le – az Európai Unió azt kockáztatja, hogy „aláássa az intézményi semlegességébe vetett bizalmat, valamint a tagállamok szuverén demokratikus folyamatainak tiszteletét”.

Kifejtették, hogy a Magyarországon működő médiaszervezetek, érdekvédelmi csoportok és civil szervezetek uniós finanszírozás-struktúrája, pénzügyi támogatása során 

túlnyomórészt azok részesülnek előnyben, „amelyek kritikusak a jelenlegi kormánnyal szemben”; 

választási időszakban ez „konkrét módon hozzájárul” az információs környezet, a választói vélemény alakításához. Mindez – szögezték le – ahhoz a „széles körben elterjedt felfogáshoz vezetett, hogy az uniós intézmények aktív és pártos résztvevői Magyarország belpolitikájának”.

Ezt is ajánljuk a témában

A szenátorok a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályjal (DSA) kapcsolatban is kifejezték aggodalmukat, mint írták: Magyarországon korlátozhatják, a platformokról eltávolíthatják a politikai véleményeket – különösen azokat, amelyek a jelenlegi magyar kormány álláspontjával egyeznek. 

Mindez az amerikai képviselők szerint nem csupán Magyarország szempontjából aggasztó, hanem egyúttal az egész európai demokratikus működés hitelességét veszélyezteti.

A levélírók hangsúlyozzák, hogy az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatai jelenleg erősebbek, mint valaha, az országok együttműködése „kölcsönös tiszteleten alapul”, folyamatosan mélyül.

Christopher H. Smith és Andy Harris egyértelművé tették: választ várnak – különösen – arra vonatkozóan, hogy 

milyen szerepet játszik az Európai Bizottság a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolásában.

A szenátorok a fentiekkel kapcsolatban, levelük zárásaként 5 pontos kérdéssort küldtek Ursula von der Leyennek, megköszönve, hogy „haladéktalanul foglalkozik” a „fontos kérdésekkel”.

Nyitókép: Magyar Péter/Facebook

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar g*ci nagy háborúra készül, Orbán rutinja dönthet – itt az új Mesterterv

Magyar g*ci nagy háborúra készül, Orbán rutinja dönthet – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Performan
2026. április 11. 12:02
csulak 2026. április 11. 10:58 "sokat nem ernek vele. inkabb szankciozzak az EU-t ezert a viselkedesert" Na igen, a kommunistákat csak a saját módszerükkel lehet jómodorra nevelni.
orokkuruc-2
2026. április 11. 11:56
Az EUMaffia valójában a FED tulajok egyik felének a bábjai.
Jajdejónekünk
2026. április 11. 11:34
😁 EZ MEKKORA!
makapaka2
2026. április 11. 11:05
Köszönet! Tényleg botrányos, amit a magyarok ellen Ursuláék megengednek maguknak!
Összesen 10 komment