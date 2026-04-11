Amerikai szenátorok hivatalos levélben kérték számon von der Leyent Magyarország miatt

Pénz, propaganda, spionok: így akarják befolyásolni a magyar választást – II. rész
Szabotázs, ügynökhálózatok és nyílt fenyegetések: a Magyarország elleni beavatkozás új szintre lépett a választás előtt.
„Mély aggodalmát” fejezte ki Christopher H. Smith és Andy Harris amerikai republikánus kongresszusi képviselő az Európai Bizottság és annak elnöke, Ursula von der Leyen felé a magyar választásokba való beavatkozásuk miatt.
Amerikai kongresszusi képviselők levélben kérik számon a Bizottságtól és Ursula von der Leyentől a magyar választásokba való beavatkozásukat. Választ várnak az európai szövetségeseiktől arra: miért zsarolják Magyarországot pénzügyi források visszatartásával annak érdekében, hogy a Brüsszel által támogatott jelöltet válasszák meg a magyarok, és kérik, hogy mutassák be, miként avatkoznak bele a digitális tér cenzúrázásán keresztül a magyar választásba.
Mint írják: a Magyarországon megrendezésre kerülő választásokkal összefüggésben „az Európai Bizottság és más európai uniós intézmények által hozott intézkedések messze túllépték” az ilyenkor szokásos politikai véleménynyilvánítás kereteit.
Ezt is ajánljuk a témában
Christopher H. Smith és Andy Harris levelében rávilágított, hogy
ezek a lépések összességükben „közvetlen és közvetett beavatkozás mintázatát mutatják” Magyarország belpolitikájába, médiájába és civil társadalmi környezetébe a választási időszakban.
Ezzel – szögezik le – az Európai Unió azt kockáztatja, hogy „aláássa az intézményi semlegességébe vetett bizalmat, valamint a tagállamok szuverén demokratikus folyamatainak tiszteletét”.
Kifejtették, hogy a Magyarországon működő médiaszervezetek, érdekvédelmi csoportok és civil szervezetek uniós finanszírozás-struktúrája, pénzügyi támogatása során
túlnyomórészt azok részesülnek előnyben, „amelyek kritikusak a jelenlegi kormánnyal szemben”;
választási időszakban ez „konkrét módon hozzájárul” az információs környezet, a választói vélemény alakításához. Mindez – szögezték le – ahhoz a „széles körben elterjedt felfogáshoz vezetett, hogy az uniós intézmények aktív és pártos résztvevői Magyarország belpolitikájának”.
A szenátorok a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályjal (DSA) kapcsolatban is kifejezték aggodalmukat, mint írták: Magyarországon korlátozhatják, a platformokról eltávolíthatják a politikai véleményeket – különösen azokat, amelyek a jelenlegi magyar kormány álláspontjával egyeznek.
Mindez az amerikai képviselők szerint nem csupán Magyarország szempontjából aggasztó, hanem egyúttal az egész európai demokratikus működés hitelességét veszélyezteti.
A levélírók hangsúlyozzák, hogy az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatai jelenleg erősebbek, mint valaha, az országok együttműködése „kölcsönös tiszteleten alapul”, folyamatosan mélyül.
Christopher H. Smith és Andy Harris egyértelművé tették: választ várnak – különösen – arra vonatkozóan, hogy
milyen szerepet játszik az Európai Bizottság a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolásában.
A szenátorok a fentiekkel kapcsolatban, levelük zárásaként 5 pontos kérdéssort küldtek Ursula von der Leyennek, megköszönve, hogy „haladéktalanul foglalkozik” a „fontos kérdésekkel”.
Nyitókép: Magyar Péter/Facebook