Ahogy az elemzők megjósolták: a Forradalmi Gárda vette át Irán vezetését

A New York Post beszámolója alapján elemzők úgy látják, hogy az Iszlám Forradalmi Gárda keményvonalas vezetése gyakorlatilag átvette az irányítást az ország katonai és politikai folyamatai felett, amely az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokra és a konfliktus további menetére is negatív hatással lehet.

A washingtoni Institute for the Study of War szerint Ahmad Vahidi és köre került döntési pozícióba, amit több jel is alátámaszt: