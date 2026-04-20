Ahogy az elemzők megjósolták: a Forradalmi Gárda vette át Irán vezetését

Drámai fordulat a tengeren: percek alatt eszkalálódott a helyzet a Hormuzi-szorosnál
Irán rövid nyitás után visszaállította az ellenőrzést és fegyveres egységekkel lépett fel az áthaladó hajókkal szemben.
Keményvonalas hatalmi átrendeződés zajlik a perzsa államban, amely a térség biztonságára is komoly hatással lehet.
A New York Post beszámolója alapján elemzők úgy látják, hogy az Iszlám Forradalmi Gárda keményvonalas vezetése gyakorlatilag átvette az irányítást az ország katonai és politikai folyamatai felett, amely az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokra és a konfliktus további menetére is negatív hatással lehet.
A washingtoni Institute for the Study of War szerint Ahmad Vahidi és köre került döntési pozícióba, amit több jel is alátámaszt:
A fordulat azt is jelzi, hogy a mérsékeltebb politikai szereplők háttérbe szorultak. Különösen beszédes Abbas Araghchi esete, aki korábban még nyitott lett volna a szoros megnyitására, ám ezt végül álláspontját felülbírálta a katonai vezetés.
Elemzők szerint a fejlemények azt mutatják, hogy Irán egyre inkább a konfrontatív, katonai irányvonal felé mozdul el, ami tovább növelheti a feszültséget a Közel-Keleten, és az eddigieknél is jobban elmélyítheti a válságot.
