A lehető legrosszabb helyen találta el a bika szarva a „matadorok királyát” – több órán át műtötték (VIDEÓ)

Súlyos sérülést szenvedett egy bikaviadalon Morante de la Puebla Sevillában. A 46 éves, nagy hírű torreádor – akit gyakran a „matadorok királyaként” emlegetnek – az első három bikával még magabiztosan végzett, a negyedik azonban váratlanul felülkerekedett rajta – számolt be a hírről a Sky News.

Az állat támadása során a matador súlyos, különösen érzékeny testrészt érintő sérülést szenvedett.

A nézők döbbenten figyelték, ahogy a viadal félbeszakad, és a megsebesült torreádort társai kísérik le a küzdőtérről. A helyszín közelében található egészségügyi intézménybe szállították, ahol többórás műtéten esett át. Az orvosok megerősítették: a sérülés kiterjedt beavatkozást igényelt, a végbél és a záróizomzat helyreállítása is szükségessé vált, miután a bika egy 10 centiméteres sebet ejtett az áldozatán.