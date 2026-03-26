Zelenszkij nagy bánatára kiderült: Ukrajna vészesen közel áll az államcsődhöz és az összeomláshoz

Itt a bizonyíték: az ukrán kémként azonosított informatikus rendszeresen bejárt a Tisza irodájába (FOTÓK)
A Tisza legfelsőbb köreiből származó információk szerint lényegében Maróti Tamás irányította a párt informatikai tevékenységét.
Az adó- és vámügyi bizottság vezetője a nemzetközi támogatások elmaradását nevezte meg indokként.
Danyilo Hetmancev, az ukrán parlament egyik bizottsági elnöke szerint Ukrajna súlyos pénzügyi válság küszöbén állhat és a belső megosztottság akár az állam stabilitását is veszélybe sodorhatja – írta a Strana.
A kormánypárti politikus parlamenti felszólalásában arra figyelmeztetett, hogy amennyiben a jelenlegi irány nem változik, az ország akár az összeomlás sorsára is juthat.
Az adó- és vámügyi bizottság vezetőjének elmondása szerint 2025-ben Kijev nem teljesítette az Európai Unió Ukraine Facility programjának 14 feltételét, így 3,9 milliárd euró támogatást nem kapott meg. A helyzet 2026 elején sem javult.. Hozzátette, hogy a Világbank 3,3 milliárd dolláros támogatása is késlekedik.
Hetmancev arra is felhívta a figyelmet, hogy más kulcsfontosságú finanszírozási források is veszélybe kerültek: az Európai Unió mintegy 90 milliárd eurós hitelcsomagja, valamint a Nemzetközi Valutaalappal kötött megállapodás is bizonytalan helyzetbe került, mivel a szükséges márciusi feltételek nem teljesültek.
A politikus egyaránt bírálta a kormánypárti és ellenzéki szereplőket, és arra szólította fel őket, hogy hagyjanak fel a belső konfliktusokkal és az indokolatlan kritikákkal. Korábban már többször figyelmeztetett arra, hogy amennyiben a nemzetközi hitelek folyósítása elmarad, az államháztartás akár már kora tavasszal működésképtelenné válhat.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP