Zelenszkij nagy bánatára kiderült: Ukrajna vészesen közel áll az államcsődhöz és az összeomláshoz

Danyilo Hetmancev, az ukrán parlament egyik bizottsági elnöke szerint Ukrajna súlyos pénzügyi válság küszöbén állhat és a belső megosztottság akár az állam stabilitását is veszélybe sodorhatja – írta a Strana.

A kormánypárti politikus parlamenti felszólalásában arra figyelmeztetett, hogy amennyiben a jelenlegi irány nem változik, az ország akár az összeomlás sorsára is juthat.