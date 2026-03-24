Az Öböl-menti államoknál úgy tűnik betelt a pohár: hamarosan csatlakozhatnak az Irán elleni harchoz

Az arab monarchiák stratégiai türelme elfogyott: bár az Öböl-menti államok évekig próbáltak egyensúlyozni az Egyesült Államok és regionális riválisuk, Irán között, a Teherán által vezérelt folyamatos drón- és rakétatámadások, valamint a Hormuzi-szoros megbénítása kényszerpályára állította Rijádot és Abu-Dzabit. Az amerikai szövetségeseknél az öböl menti térségben úgy tűnik betelt a pohár és előbb-utóbb beszállnak az Irán elleni háborúba.

Szaúd-Arábia: Megnyíló légibázisok

Szaúd-Arábia, amely korábban mereven elzárkózott attól, hogy területét Irán elleni akciókra használják, irányt váltott. Meg nem erősített források szerint Mohamed bin Szalmán koronaherceg engedélyezte az amerikai erőknek a Vörös-tenger melletti King Fahd légibázis használatát.