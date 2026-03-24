abu dzabi hormuzi - szoros szaúd - arábia diplomácia csődje kényszerhelyzet offenzíva teherán

Az Öböl-menti államoknál úgy tűnik betelt a pohár: hamarosan csatlakozhatnak az Irán elleni harchoz

2026. március 24. 20:35

Az amerikai szövetségeseknél az öböl menti térségben úgy tűnik betelt a pohár és beszállnak az Irán elleni háborúba. Szaúd-Arábia megnyitotta légibázisát az amerikai erők előtt és fontolgatja a katonai csatlakozást, az Egyesült Arab Emírségek pedig zárolja az iráni kötődésű pénzügyi intézményeket.

2026. március 24. 20:35

Az arab monarchiák stratégiai türelme elfogyott: bár az Öböl-menti államok évekig próbáltak egyensúlyozni az Egyesült Államok és regionális riválisuk, Irán között, a Teherán által vezérelt folyamatos drón- és rakétatámadások, valamint a Hormuzi-szoros megbénítása kényszerpályára állította Rijádot és Abu-Dzabit. Az amerikai szövetségeseknél az öböl menti térségben úgy tűnik betelt a pohár és előbb-utóbb beszállnak az Irán elleni háborúba.

Szaúd-Arábia: Megnyíló légibázisok

Szaúd-Arábia, amely korábban mereven elzárkózott attól, hogy területét Irán elleni akciókra használják, irányt váltott. Meg nem erősített források szerint Mohamed bin Szalmán koronaherceg engedélyezte az amerikai erőknek a Vörös-tenger melletti King Fahd légibázis használatát. 

Miután Irán közvetlenül támadta a szaúdi energialétesítményeket és a fővárost, a királyság vezetése úgy látja: az elrettentés helyreállítása már csak katonai úton lehetséges. 

„A türelmünk nem korlátlan” 

– figyelmeztetett Faisal bin Farhan külügyminiszter, jelezve, hogy a nyílt hadviselésbe való belépés már csak idő kérdése.

Emírségek: Pénzügyi fojtófogás

Miközben a katonai részvételről még folyik a belső vita, az Egyesült Arab Emírségek gazdasági fronton már támadásba lendült. Dubajban bezárták az iráni rezsimhez és a Forradalmi Gárdához (IRGC) köthető kulcsfontosságú intézményeket – köztük az iráni kórházat is –, elvágva Teherán egyik utolsó pénzügyi mentőövét. 

Abu-Dzabi több milliárd dollárnyi iráni vagyon befagyasztásával fenyeget, ami végzetes csapást mérhet a már amúgy is infláció sújtotta perzsa gazdaságra.

A Hormuzi-szoros mint zsarolási alap

A feszültséget tovább szítja Teherán legújabb követelése: a Szuezi-csatornához hasonlóan vámot akarnak szedni a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóktól. 

Ez a globális energiabiztonságot fenyegető lépés, kiegészülve a katari és kuvaiti energiaközpontok elleni legutóbbi támadásokkal, egységbe kovácsolta az arab államokat.

Kényszerszövetségben Washingtonnal, súlyos dilemmák

Az arab vezetők paradox helyzetben vannak: 

miközben sürgetik a Trump-adminisztrációt, hogy „végezze el a munkát” és semmisítse meg Irán katonai képességeit, rettegnek is a következményektől.

Félnek, hogy egy hirtelen amerikai kivonulás esetén egyedül maradnak a bosszúszomjas Iránnal szemben. Amerika hazamegy a bombázások után, de ők továbbra is ott maradnak.

A diplomáciai megoldásokba vetett hit szertefoszlott. Az Öböl-menti államok felismerték: hiába a dollármilliárdos befektetések és a biztonsági partnerség, az események irányítása kicsúszott a kezükből. 

Izrael és az USA offenzívája, valamint Irán agressziója közé szorulva a monarchiák számára már nem az a kérdés, hogy részt vesznek-e a konfliktusban, hanem az, hogy mikor válik a részvételük visszavonhatatlanul nyílttá.

Nyitókép: Evelyn Hockstein / POOL / AFP

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. március 24. 21:03
Izrael és Amerika csicskái. Izraelnek jó, ha az arabok és a perzsák egymás ellen háborúznak. Azért Izrael és Amerika uralja a közel-keletet, mert az arab országok képtelenek összefogni.
Farkasvölgyi
2026. március 24. 20:53
The Economist: a légvédelmi rakéták hiánya Izraelben és az Öböl-menti országokban meghatározhatja a háború lefolyását és kimenetelét.
Farkasvölgyi
2026. március 24. 20:51
Vágyvezérelt újságírás avagy a fele sem igaz...
Arisztokrata
2026. március 24. 20:38
KB süket duma, mivel Iránnak csak a sótalanító telepeiket kell szétlőnie ahhoz, hogy szomjan pusztuljon a lakosságuk.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!