weber manfred weber néppárt videó mcc

Weber bevallotta: a Néppárt csak taktikai okokból nem szavaz balra (VIDEÓ)

2026. március 26. 23:19

„Mindent megteszek azért, hogy Magyarországon rendet tartsunk” – hangsúlyozta Magyar Péter brüsszeli főnöke.

null

Manfred Weber, a Európai Néppárt (EPP) elnöke és a hazai ellenzék szövetségese a ZDF-nek adott interjújában bevallotta, hogy pártcsaládja csak taktikai okokból nem szavaz meg baloldali kezdeményezéseket. Erről Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztője osztott meg a közösségi oldalán egy részletet.

Mindezt azért teszik, hogy a választási kampány során megpróbálják elrejteni valódi, ideológiai törekvéseiket, mert ha kiderülne az igazság, az az ő szempontjukból negatívan befolyásolná a választások kimenetelét

– mutatott rá Szalai.

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Manfred Weber azzal kapcsolatban kényszerült magyarázkodásra, hogy – amint arról a Mandiner is beszámolt – az Európai Parlament olyan új migrációs szabályozást fogadott el, amely felgyorsítaná az illegális bevándorlók visszaküldését, akár harmadik országokban létrehozott kitoloncolási központokkal és szigorúbb beutazási tilalmakkal. Az új szisztéma elfogadásához pedig az Európai Néppárt képviselőinek szavazataira is szükség volt, akik így együtt voksoltak a „szélsőjobboldalinak” bélyegzett szuverenista-patrióta formációkkal.

Ezen természetesen a Néppárttal eddig rendszerint együtt szavazó baloldali erők felháborodtak, és szokásos módszerükhöz folyamodva, több politikus ismét lemondásra szólította fel az EPP vezetőjét.

Weber a mentegetőzése során kénytelen volt bevallani, hogy pártja kizárólag azért szavazta meg az európai kontinens egészének javát szolgáló intézkedést, hogy a magyar választási kampányban Magyar Péternek és a Tisza Pártnak ne kelljen azért magyarázkodnia, hogy az európai pártcsaládjuk ismét a nemzeti érdekekkel szem szavazott. Mint a tévécsatornának fogalmazott:

Mindent megteszek azért, hogy Magyarországon rendet tartsunk, és jó kapcsolatot ápoljunk a helyiekkel. Képzelje csak el, ha most a baloldali álláspontot fogadnánk el, azt a magyar kampányban nagyon is kihasználnák.”

Weber vallomását itt tekintheti meg:

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nemhiszemel-2
2026. március 26. 23:59
Szemét náci. Milyen jogon akar ő ,,rendet tartani" Magyarországon? Hogy veszi a bátorságot, hogy belepofázzon egy szuverén ország belügyeibe? Nagyon remélem, hogy akad olyan magyar EP képviselő, aki a legközelebbi ülésen felszólal, és diplomatikusan elküldi a kurva anyjába ezt a felfuvalkodott köcsögöt.
5m007h 0p3ra70r
2026. március 26. 23:33
„Mindent megteszek azért, hogy Magyarországon rendet tartsunk” Úgy tűnik ez nagyon kevés Manfred. De ha csak ennyire futja, akkor csak ennyire futja.
neven
2026. március 26. 23:24
mindent megtesz a csicska ukrántisza és fostospetykó által, még ukrán kémeket is beszerveznek..
