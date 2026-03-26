Weber bevallotta: a Néppárt csak taktikai okokból nem szavaz balra (VIDEÓ)

Orbán megközelítését és Meloni mintáját venné át az Európai Parlament: így küldenék haza a migránsokat
Persze, Magyarországot továbbra is napi egymillió euróra bírságolják.
„Mindent megteszek azért, hogy Magyarországon rendet tartsunk" – hangsúlyozta Magyar Péter brüsszeli főnöke.
Manfred Weber, a Európai Néppárt (EPP) elnöke és a hazai ellenzék szövetségese a ZDF-nek adott interjújában bevallotta, hogy pártcsaládja csak taktikai okokból nem szavaz meg baloldali kezdeményezéseket. Erről Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztője osztott meg a közösségi oldalán egy részletet.
Mindezt azért teszik, hogy a választási kampány során megpróbálják elrejteni valódi, ideológiai törekvéseiket, mert ha kiderülne az igazság, az az ő szempontjukból negatívan befolyásolná a választások kimenetelét
– mutatott rá Szalai.
Manfred Weber azzal kapcsolatban kényszerült magyarázkodásra, hogy – amint arról a Mandiner is beszámolt – az Európai Parlament olyan új migrációs szabályozást fogadott el, amely felgyorsítaná az illegális bevándorlók visszaküldését, akár harmadik országokban létrehozott kitoloncolási központokkal és szigorúbb beutazási tilalmakkal. Az új szisztéma elfogadásához pedig az Európai Néppárt képviselőinek szavazataira is szükség volt, akik így együtt voksoltak a „szélsőjobboldalinak” bélyegzett szuverenista-patrióta formációkkal.
Ezen természetesen a Néppárttal eddig rendszerint együtt szavazó baloldali erők felháborodtak, és szokásos módszerükhöz folyamodva, több politikus ismét lemondásra szólította fel az EPP vezetőjét.
Weber a mentegetőzése során kénytelen volt bevallani, hogy pártja kizárólag azért szavazta meg az európai kontinens egészének javát szolgáló intézkedést, hogy a magyar választási kampányban Magyar Péternek és a Tisza Pártnak ne kelljen azért magyarázkodnia, hogy az európai pártcsaládjuk ismét a nemzeti érdekekkel szem szavazott. Mint a tévécsatornának fogalmazott:
Mindent megteszek azért, hogy Magyarországon rendet tartsunk, és jó kapcsolatot ápoljunk a helyiekkel. Képzelje csak el, ha most a baloldali álláspontot fogadnánk el, azt a magyar kampányban nagyon is kihasználnák.”
Weber vallomását itt tekintheti meg:
Damian Boeselagert ráadásul a saját, sopánkodó Facebook-posztja alatt osztották ki a döntést éljenző hozzászólók.
