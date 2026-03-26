Weber bevallotta: a Néppárt csak taktikai okokból nem szavaz balra (VIDEÓ)

Ezen természetesen a Néppárttal eddig rendszerint együtt szavazó baloldali erők felháborodtak, és szokásos módszerükhöz folyamodva, több politikus ismét lemondásra szólította fel az EPP vezetőjét.

Weber a mentegetőzése során kénytelen volt bevallani, hogy pártja kizárólag azért szavazta meg az európai kontinens egészének javát szolgáló intézkedést, hogy a magyar választási kampányban Magyar Péternek és a Tisza Pártnak ne kelljen azért magyarázkodnia, hogy az európai pártcsaládjuk ismét a nemzeti érdekekkel szem szavazott. Mint a tévécsatornának fogalmazott:

Mindent megteszek azért, hogy Magyarországon rendet tartsunk, és jó kapcsolatot ápoljunk a helyiekkel. Képzelje csak el, ha most a baloldali álláspontot fogadnánk el, azt a magyar kampányban nagyon is kihasználnák.”

Weber vallomását itt tekintheti meg: