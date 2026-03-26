damian boeselager migráció Manfred Weber AfD komment Európai Parlament bevándorlás Európai Unió Európai Néppárt

Kíméletlenül helyretették a zöld EP-képviselőt az uniós migrációs szabályozás szigorítását ünneplő kommentelők (VIDEÓ)

2026. március 26. 22:06

Damian Boeselagert ráadásul a saját, sopánkodó Facebook-posztja alatt osztották ki a döntést éljenző hozzászólók.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az Európai Parlament által megszavazott új migrációs szabályozás – amely lehetővé tenné az illegális migránsok gyorsabb visszaküldését és az Unión kívüli kitoloncolási központok létrehozását – komoly politikai vihart kavart, és teljesen kiborította a baloldali képviselőket. A döntést sokan fordulópontként értelmezik, amely jelzi, hogy az európai politika egyre határozottabban kíván fellépni az illegális bevándorlással szemben. A parlamenti vita azonban gyorsan átterjedt a közösségi médiára is, ahol egyre élesebb hangok jelennek meg az intézkedéssel kapcsolatban.

Damian Boeselager zöldpárti EP-képviselő egy videót tett közzé a Facebookon, amelyen az látható, hogy a döntést megszavazó jobboldali frakciók tagjai állva tapsolnak a végeredményhez. A baloldali politikus erre reagálva, a videóhoz fűzött bejegyzésben nyíltan támadta a döntést:

Ez teljességgel felháborító”

– fakadt ki Boeselager, majd így folytatta:

Az Európai Parlament szélsőjobboldala (az AfD, Meloniék és Le Penék) felállva ünnepli annak a törvénynek az elfogadását, amely lehetővé teszi, hogy amerikai típusú, bevándorlási hatósági gyakorlatokat vezessenek be Európában: kezdve azzal, hogy a határainkon kívül börtöntáborokat építenek migránsoknak.”

A képviselő szerint mindez nem történhetett volna meg a konzervatívok, tehát az Európai Néppárt (EPP) támogatása nélkül:

Egy demokratikus erő most azok oldalára állt, akik belülről akarják lerombolni Európát”

– fogalmazott.

Hozzátette:

Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője „közvetlenül felelős azért, hogy lehetővé tette az AfD és társai szélsőséges elképzeléseit”, ezért szerinte le kell mondania.

Az átlagemberek ünnepelnek

A kommentmező azonban egészen más képet mutatott, mint amire a zöldpárti politikus számított. A hozzászólók többsége nyíltan szembement a képviselő értelmezésével, és helyeselte az EP határozatát, Boeselagert pedig sokan egyszerűen kiröhögték. Az egyik kommentelő így fogalmazott:

„Ha téged is bántalmaztak volna, amíg Európában éltél volna, ahogyan velem tették, egészen másképp látnád a helyzetet. A kontinensünk nagyobb védelmet érdemel.”

Egy másik hozzászóló szerint:

Nincs olyan, hogy szélsőjobboldal, csak helyes cselekvés van.”

Volt, aki a politikai címkézést kérdőjelezte meg:

Mióta számít szélsőjobboldalinak az, ha valaki magasabb béreket, alacsonyabb bűnözést és megfizethető lakhatást akar?”

Mások az európai elit felelősségét hangsúlyozták a kérdésben:

Az európaiak többsége nem ezt akarja, és nem kér a kontrollálatlan, tömeges bevándorlásból.”

Több komment kifejezetten támogató hangnemben nyilatkozott a döntésről. Egy hozzászóló például úgy vélte:

A vezetőket azért választják meg, hogy megvédjék a saját népüket. A polgárok biztonsága és jóléte mindennél fontosabb.”

Egy másik hozzászóló szerint egyszerűen elérkezett az idő a szigorításra:

A migrációs helyzet sok európai országban kicsúszott az ellenőrzés alól. A konzervatívoknak is elegük lett.”

Többen egyenesen történelmi lépésként értékelték a döntést, és azt hangsúlyozták, hogy

az az európai választók akaratát tükrözi.

A reakciók jól mutatják, hogy mély szakadék húzódik a politikai elit egy része és az európai közvélemény között a migráció kérdésében. Miközben egyes politikusok csak a saját agendájuk és ideológiájuk sérülését képesek látni a szigorításban, sok európai polgár régóta várt megkönnyebbüléssel tekint arra, hogy végre az ő igényeiket is figyelembe veszik a kontinens döntéshozói.

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Hangillat
2026. március 26. 23:15
Az EU-.ban a népek nem népellenesk. Egyes abnormális baloldali EU-EP politikusoknak a normális mint fogalom jobboldaliság és aminek demokratikus érvényesítése antidemokratikus. Mi lesz, ha a buzzancs-gender zubogás is lankad, leforr?
5m007h 0p3ra70r
2026. március 26. 22:42
Ezzel a névvel -boeselager vagy böhselager - élni nem lehet egyszerű.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!