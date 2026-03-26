Kíméletlenül helyretették a zöld EP-képviselőt az uniós migrációs szabályozás szigorítását ünneplő kommentelők (VIDEÓ)

Orbán megközelítését és Meloni mintáját venné át az Európai Parlament: így küldenék haza a migránsokat
Persze, Magyarországot továbbra is napi egymillió euróra bírságolják.
Damian Boeselagert ráadásul a saját, sopánkodó Facebook-posztja alatt osztották ki a döntést éljenző hozzászólók.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az Európai Parlament által megszavazott új migrációs szabályozás – amely lehetővé tenné az illegális migránsok gyorsabb visszaküldését és az Unión kívüli kitoloncolási központok létrehozását – komoly politikai vihart kavart, és teljesen kiborította a baloldali képviselőket. A döntést sokan fordulópontként értelmezik, amely jelzi, hogy az európai politika egyre határozottabban kíván fellépni az illegális bevándorlással szemben. A parlamenti vita azonban gyorsan átterjedt a közösségi médiára is, ahol egyre élesebb hangok jelennek meg az intézkedéssel kapcsolatban.
Damian Boeselager zöldpárti EP-képviselő egy videót tett közzé a Facebookon, amelyen az látható, hogy a döntést megszavazó jobboldali frakciók tagjai állva tapsolnak a végeredményhez. A baloldali politikus erre reagálva, a videóhoz fűzött bejegyzésben nyíltan támadta a döntést:
Ez teljességgel felháborító”
– fakadt ki Boeselager, majd így folytatta:
Az Európai Parlament szélsőjobboldala (az AfD, Meloniék és Le Penék) felállva ünnepli annak a törvénynek az elfogadását, amely lehetővé teszi, hogy amerikai típusú, bevándorlási hatósági gyakorlatokat vezessenek be Európában: kezdve azzal, hogy a határainkon kívül börtöntáborokat építenek migránsoknak.”
A képviselő szerint mindez nem történhetett volna meg a konzervatívok, tehát az Európai Néppárt (EPP) támogatása nélkül:
Egy demokratikus erő most azok oldalára állt, akik belülről akarják lerombolni Európát”
– fogalmazott.
Hozzátette:
Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője „közvetlenül felelős azért, hogy lehetővé tette az AfD és társai szélsőséges elképzeléseit”, ezért szerinte le kell mondania.
A kommentmező azonban egészen más képet mutatott, mint amire a zöldpárti politikus számított. A hozzászólók többsége nyíltan szembement a képviselő értelmezésével, és helyeselte az EP határozatát, Boeselagert pedig sokan egyszerűen kiröhögték. Az egyik kommentelő így fogalmazott:
„Ha téged is bántalmaztak volna, amíg Európában éltél volna, ahogyan velem tették, egészen másképp látnád a helyzetet. A kontinensünk nagyobb védelmet érdemel.”
Egy másik hozzászóló szerint:
Nincs olyan, hogy szélsőjobboldal, csak helyes cselekvés van.”
Volt, aki a politikai címkézést kérdőjelezte meg:
Mióta számít szélsőjobboldalinak az, ha valaki magasabb béreket, alacsonyabb bűnözést és megfizethető lakhatást akar?”
Mások az európai elit felelősségét hangsúlyozták a kérdésben:
Az európaiak többsége nem ezt akarja, és nem kér a kontrollálatlan, tömeges bevándorlásból.”
Több komment kifejezetten támogató hangnemben nyilatkozott a döntésről. Egy hozzászóló például úgy vélte:
A vezetőket azért választják meg, hogy megvédjék a saját népüket. A polgárok biztonsága és jóléte mindennél fontosabb.”
Egy másik hozzászóló szerint egyszerűen elérkezett az idő a szigorításra:
A migrációs helyzet sok európai országban kicsúszott az ellenőrzés alól. A konzervatívoknak is elegük lett.”
Többen egyenesen történelmi lépésként értékelték a döntést, és azt hangsúlyozták, hogy
az az európai választók akaratát tükrözi.
A reakciók jól mutatják, hogy mély szakadék húzódik a politikai elit egy része és az európai közvélemény között a migráció kérdésében. Miközben egyes politikusok csak a saját agendájuk és ideológiájuk sérülését képesek látni a szigorításban, sok európai polgár régóta várt megkönnyebbüléssel tekint arra, hogy végre az ő igényeiket is figyelembe veszik a kontinens döntéshozói.
Fotó: X