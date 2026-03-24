Veszélybe került Moszkva: Zelenszkij lecsaphat az orosz fővárosra – fokozott készültséget rendeltek el Putyinék

Meghiúsították az orosz biztonsági szervek az ukrán szakszolgálatok arra irányuló kísérletét, hogy egy orosz hadimegrendelésre dolgozó moszkvai vállalattól optikai kábelen vezérelt, 20 kilogramm rakomány szállítására alkalmas harci drónokat szerezzenek be, amelyeket az orosz fővárosban lévő célpontok ellen szándékoztak bevetni – közölte kedden az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) sajtószolgálata.

Az FSZB közölte, hogy a szolgálatnál, a belügyminisztériumnál és az orosz nemzeti gárdánál fokozott készültséget rendeltek el,

miután azt az információt kapták, hogy az ukrán titkosszolgálatok diverzáns- és terrorcselekményeket készítenek elő az orosz fővárosban és a moszkvai régióban kritikus fontosságú létesítmények, kormányzati tisztségviselők, katonai vezetők, valamint a bűnüldöző szervek alkalmazottai ellen.