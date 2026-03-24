Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború FSZB Háború Ukrajnában Moszkva Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin

Veszélybe került Moszkva: Zelenszkij lecsaphat az orosz fővárosra – fokozott készültséget rendeltek el Putyinék

2026. március 24. 10:45

Résen volt az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat.

2026. március 24. 10:45
Meghiúsították az orosz biztonsági szervek az ukrán szakszolgálatok arra irányuló kísérletét, hogy egy orosz hadimegrendelésre dolgozó moszkvai vállalattól optikai kábelen vezérelt, 20 kilogramm rakomány szállítására alkalmas harci drónokat szerezzenek be, amelyeket az orosz fővárosban lévő célpontok ellen szándékoztak bevetni – közölte kedden az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) sajtószolgálata.

Az FSZB közölte, hogy a szolgálatnál, a belügyminisztériumnál és az orosz nemzeti gárdánál fokozott készültséget rendeltek el,

miután azt az információt kapták, hogy az ukrán titkosszolgálatok diverzáns- és terrorcselekményeket készítenek elő az orosz fővárosban és a moszkvai régióban kritikus fontosságú létesítmények, kormányzati tisztségviselők, katonai vezetők, valamint a bűnüldöző szervek alkalmazottai ellen.

Az orosz elhárító szolgálat arról is bejelentést tett, hogy elfogott egy Oroszországba Fehéroroszországon át Lengyelországból érkezett szállítmányt, amelyben 504 darab, olyan fűthető talpbetétnek álcázott robbanószerkezet volt, amelyeket humanitárius segélyként a „különleges hadművelet” övezetébe szándékoztak eljuttatni. A bombák hatóereje darabonként 1,5 gramm trotilénak felelt meg, a detonáció a talpbetétek áramforráshoz való csatlakoztatásakor következett volna be.

Moszkvában őrizetbe vettek egy 32 éves, közép-ázsiai illetőségű külföldi állampolgárt, aki teherfuvarozóként részese volt ukrán titkosszolgálatok ezen tervének.

Az FSZB arra figyelmeztetett, hogy ukrán titkosszolgálatok ártalmatlannak tűnő használati eszközökbe rejthetnek pokolgépet. A szolgálat emlékeztetett rá, hogy hatástalanítottak már elektromos főzőlapnak, manikűrkészleteknek, hajápolási terméknek, parfümkészletnek, powerbanknak, hangszórónak, ikonnak, egyéb egyházi kegytárgynak, autóalkatrésznek, térkőlapnak, valamint FPV-drónt vezérlő szemüvegnek álcázott robbanószerkezetet. Az FSZB azt tanácsolta, hogy haladéktalanul forduljon a hatóságokhoz, aki gyanús tárgyakat észlel, vagy azt tapasztalja, hogy e-mail- vagy közösségi média-fiókját, üzenetküldő alkalmazását vagy egyéb internetes szolgáltatását feltörték.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
•••
2026. március 24. 12:46 Szerkesztve
Miért nem fogják el az ukránok Z-t? Előbb-utóbb vége lesz, csak addig sokan halnak még meg!
Válasz erre
1
0
farkas bea
•••
2026. március 24. 12:17 Szerkesztve
Azta – elképesztők ezek az ukrik! Vajon ki segít nekik – mert maguktól nem hiszem, hogy ilyen okosak... Minden elismerésem az orosz tényfeltáróknak!
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. március 24. 12:01
Egy ilyen talpbetét fasza ötlet, tuti nem fázik utána a lábad.
Válasz erre
0
0
Amerigo
2026. március 24. 10:59
Müködik az angol emájfájv vagy szix. Nem lesz ennek jó vége!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!