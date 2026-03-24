Veszélybe került Moszkva: Zelenszkij lecsaphat az orosz fővárosra – fokozott készültséget rendeltek el Putyinék

Megbukott Zelenszkij: hiába próbálkozik, nem fogja tudni legyűrni Magyarországot
„Nem ma kezdtük a szakmát, felkészültünk az ilyen esetekre, és nem jött be” – mondta Szijjártó Péter.
Résen volt az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat.
Meghiúsították az orosz biztonsági szervek az ukrán szakszolgálatok arra irányuló kísérletét, hogy egy orosz hadimegrendelésre dolgozó moszkvai vállalattól optikai kábelen vezérelt, 20 kilogramm rakomány szállítására alkalmas harci drónokat szerezzenek be, amelyeket az orosz fővárosban lévő célpontok ellen szándékoztak bevetni – közölte kedden az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) sajtószolgálata.
Az FSZB közölte, hogy a szolgálatnál, a belügyminisztériumnál és az orosz nemzeti gárdánál fokozott készültséget rendeltek el,
miután azt az információt kapták, hogy az ukrán titkosszolgálatok diverzáns- és terrorcselekményeket készítenek elő az orosz fővárosban és a moszkvai régióban kritikus fontosságú létesítmények, kormányzati tisztségviselők, katonai vezetők, valamint a bűnüldöző szervek alkalmazottai ellen.
Az orosz elhárító szolgálat arról is bejelentést tett, hogy elfogott egy Oroszországba Fehéroroszországon át Lengyelországból érkezett szállítmányt, amelyben 504 darab, olyan fűthető talpbetétnek álcázott robbanószerkezet volt, amelyeket humanitárius segélyként a „különleges hadművelet” övezetébe szándékoztak eljuttatni. A bombák hatóereje darabonként 1,5 gramm trotilénak felelt meg, a detonáció a talpbetétek áramforráshoz való csatlakoztatásakor következett volna be.
Moszkvában őrizetbe vettek egy 32 éves, közép-ázsiai illetőségű külföldi állampolgárt, aki teherfuvarozóként részese volt ukrán titkosszolgálatok ezen tervének.
Az FSZB arra figyelmeztetett, hogy ukrán titkosszolgálatok ártalmatlannak tűnő használati eszközökbe rejthetnek pokolgépet. A szolgálat emlékeztetett rá, hogy hatástalanítottak már elektromos főzőlapnak, manikűrkészleteknek, hajápolási terméknek, parfümkészletnek, powerbanknak, hangszórónak, ikonnak, egyéb egyházi kegytárgynak, autóalkatrésznek, térkőlapnak, valamint FPV-drónt vezérlő szemüvegnek álcázott robbanószerkezetet. Az FSZB azt tanácsolta, hogy haladéktalanul forduljon a hatóságokhoz, aki gyanús tárgyakat észlel, vagy azt tapasztalja, hogy e-mail- vagy közösségi média-fiókját, üzenetküldő alkalmazását vagy egyéb internetes szolgáltatását feltörték.
„Nem ma kezdtük a szakmát, felkészültünk az ilyen esetekre, és nem jött be” – mondta Szijjártó Péter.
(MTI)
Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP