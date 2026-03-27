Ukrajna lépett: a háború hozta össze egy másik állammal – nem akármit írtak alá

Kijev drónpajzsot, Rijád rakétaesőt kínál: stratégiai védelmi szövetségre lépett Ukrajna és Szaúd-Arábia. Volodimir Zelenszkij és a szaúdi vezetés olyan paktumot kötött, amely az ukrán harctéri tapasztalatot szaúdi tőkére és fejlett rakétavédelmi technológiára váltja.
Ukrajna pénteken védelmi együttműködési megállapodást írt alá Szaúd-Arábiával, miközben az Öböl-menti országok Kijevtől várják a segítséget az iráni dróntámadások elleni védekezésben. Volodimir Zelenszkij elnök kétnapos rijádi látogatása során írta alá a megállapodást magas rangú szaúdi tisztviselőkkel.
A megállapodás „lefekteti a jövőbeli szerződések, a technológiai együttműködés és a beruházások alapjait. Emellett megerősíti Ukrajna nemzetközi szerepét biztonsági donorként” – jelentette be Zelenszkij péntek reggel.
„Készen állunk arra, hogy megosszuk szakértelmünket és rendszereinket Szaúd-Arábiával, és együttműködjünk az életvédelem megerősítése érdekében. Most már ötödik éve foglalkozunk azzal, hogy az ukránok ugyanolyan típusú terrortámadásoknak – ballisztikus rakétáknak és drónoknak – állnak ellen, mint amilyeneket az iráni rezsim jelenleg a Közel-Keleten és az Öböl-térségben hajt végre” – tette hozzá Zelenszkij.
Szaúd-Arábia olyan képességekkel is rendelkezik, amelyek Ukrajna számára érdekesek, és ez az együttműködés kölcsönösen előnyös lehet”
– mondta, részletek megadása nélkül.
A februári amerikai-izraeli háború kezdete óta Szaúd-Arábia – valamint számos más ország az Öböl-térségben és a Közel-Keleten – szenvedett el iráni megtorló dróntámadásoktól az energia-, katonai és polgári infrastruktúra ellen.
Ukrajna a világ azon kevés országai közé tartozik, amelyek 2022 óta hatalmas orosz drónrajok alatt élnek, és megtanulták, hogyan hárítsák el a támadásokat olcsó, ukrán gyártmányú elfogó drónokkal.
Az iráni háború kezdete óta Kijev egyedi tapasztalatait és elfogó repülőgépeit kínálja a közel-keleti országoknak, amelyek drága PAC-3-as és más, Ukrajnában hiányzó rakétákat használnak, hogy lelőjék az iráni drónokat.
Ukrajna több mint 200 saját drónelhárító szakértőt küldött Szaúd-Arábiába, az Egyesült Arab Emírségekbe és Katarba. További mintegy 30 fő Jordániába és Kuvaitba tart
– mondta Zelenszkij a múlt héten újságíróknak a WhatsApp csevegésen.
„Szeretném megjegyezni, hogy a helyi légvédelmi szakemberek egyébként meglehetősen magas szinten vannak, de többnyire ballisztikus fenyegetésekkel foglalkoznak. Ami a rövid hatótávolságú légvédelmet illeti – hogyan lehet elhárítani a pusztító »Shahed« [iráni gyártmányú kamikaze drónok] támadásokat –, azt hiszem, senkinek sincs még ebben ekkora tapasztalata rajtunk kívül” – mondta korábban Zelenszkij.
Korábban Zelenszkij azt mondta, hogy örömmel cserélné el Ukrajna elfogó drónjait és szakértelmét PAC-3 rakétákra, amelyekből az Öböl-menti országok bőven rendelkeznek.
A háború első napjaiban több mint 800 PAC rakétát használtak, míg Kijev 2022 óta csak körülbelül 600-at kapott, a New York Times beszámolója szerint.
„[A közel-keleti és az öböl menti országok] jelentős pénzügyi forrásokkal és tapasztalattal rendelkeznek a ballisztikus fenyegetések kezelésében, de szükségük van a mi szakértelmünkre a drónok elleni küzdelemben. Ez magában foglalja az összes típusú drónt, a „Shahed” drónokat, amelyek súlyos károkat okoznak az infrastruktúrában, és az FPV-drónokat, amelyeket most a régió katonai bázisai és felszerelései elleni célzott támadásokra használnak” – mondta Zelenszkij csütörtökön egy videóbeszédben a Közös Expedíciós Erők (JEF) konferenciájának ülésén, amelyen az Oroszország elleni harcot vitatták meg.
„Csapatunk már elkészítette az első megállapodásokat. Ukrajna rendelkezik a világ legerősebb tapasztalatával a drónok használatában. Olyan partnerséget kínálunk a közel-keleti és az öböl menti országoknak, amely mindkét fél számára előnyös: tudásunkat és technológiánkat, valamint finanszírozásukat. És azon dolgozunk, hogy ez megvalósuljon. A régió biztonságához való hozzájárulásunk a globális biztonsághoz is valódi hozzájárulást jelent majd” – tette hozzá Zelenszkij.
Kép forrása: MTI/AP/SPA