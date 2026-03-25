dróntámadás Donyeck Ukrajna orosz offenzíva orosz-ukrán háború Zaporizzsja

Ukrajna áttörésben reménykedett – erre támadást indítottak az oroszok

2026. március 25. 15:53

Az elmúlt hetekben ritka sikereket ért el Kijev a frontvonalon, ami reményt adott egy kedvezőbb fordulatra. Az ukrajnai harctéren azonban gyorsan változott a helyzet, miután az orosz erők új offenzívát indítottak. A déli területeken különösen intenzívvé váltak az összecsapások.

null

Az ukrajnai fronton március elején még úgy tűnt, hogy Kijev erői némi lendületet szereztek. A The New York Times beszámolója szerint februárban az ukrán hadsereg több területet szerzett vissza, mint amennyit elveszített, amire 2023 óta nem volt példa.

Elemzők szerint az év első két hónapjában mintegy 100 négyzetmérföldnyi területet sikerült visszafoglalni , főként a zaporizzsjai régióban, ahol a frontvonal viszonylag mozgékonyabb. Az ukrán vezetés ezt sikeres műveletként értékelte, Volodimir Zelenszkij pedig azt hangsúlyozta, hogy céljuk egy új orosz tavaszi offenzíva megelőzése volt.

Az ukrajnai fronton újra erősödik az orosz nyomás

A kezdeti sikereket azonban gyorsan próbára tette az orosz hadsereg. Moszkva erői az utóbbi napokban fokozták támadásaikat, különösen Zaporizzsja térségében. Az ukrán katonai vezetés szerint az ellenség több ponton is előrenyomulást próbál elérni, miközben vissza akarja szerezni az elvesztett területeket. Vitalij Gerszak alezredes szerint: 

gyülekeznek ezeken a helyeken, és újra vissza akarnak szorítani minket.

A kedvezőbb időjárási körülmények is segítik az orosz műveleteket, ahogy a térség kilép a téli időszakból. Olekszandr Szirszkij tábornok arról számolt be: 

a támadó műveletek intenzitása jelentősen magasabb más szektorokhoz képest.

Zelenszkij szerint emellett Harkiv és Szumi térségében is nyomás alá került az ukrán védelem. A keleti fronton, különösen Donyeck környékén az ukrán csapatok rendkívül erős nyomás alatt állnak, miközben az orosz erők továbbra is nagy veszteségekkel járó rohamokat indítanak. A szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek, és hangsúlyozzák, hogy az, hogy Ukrajna rövid ideig több területet szerzett vissza, nem jelenti feltétlenül az orosz–ukrán háború menetében bekövetkező fordulatot. Emil Kastehelmi szerint attól, hogy egy-két hónapig Oroszország lassabban halad, még nem történt jelentős változás.

A harcok jellege is folyamatosan változik. A drónok miatt a nagyobb hadmozdulatok nehezebbé váltak, ezért az orosz erők kisebb csoportokban, akár motorkerékpárokkal próbálnak előrenyomulni. Ugyanakkor elemzők szerint a későbbiekben ismét megjelenhetnek a páncélos hadműveletek is.

A zaporizzsjai térségben a szakértők úgynevezett „hintaháborúra” számítanak, ahol egyik fél sem tud tartós áttörést elérni, inkább folyamatos oda-vissza harcok alakulnak ki. A front közelsége a civil lakosságot is egyre inkább érinti. A robbanó drónok már Zaporizzsja városát is elérik, ami azt jelzi, hogy az orosz erők közelebb húzódtak a regionális központhoz. Egy helyi lakos ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy a helyzet még nem annyira kritikus, hozzátéve, hogy a város továbbra is élni akar. A következő hetekben a terepviszonyok javulásával mindkét fél fokozott aktivitására lehet számítani, ami újabb intenzív harcokat hozhat az ukrajnai fronton.

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
vamonos
2026. március 25. 18:22
Az ukránok gyalogsági támadást indítanak, erre az oroszok visszahúzodnak, drónokkal és bombákkal ritkítják a sorokat, majd visszaballagnak az előző pozíciójukra. Ezért nem náluk van nagy veszteség.
szim-patikus
2026. március 25. 17:59 Szerkesztve
Ukrajna áttörésben reménykedett – erre meg is kapja (az oroszoktól)
hexahelicene
2026. március 25. 17:32
"Az elmúlt hetekben ritka sikereket ért el Kijev a frontvonalon..." Eddig olvastam az ukránszopást.
borsos-2
2026. március 25. 17:14
A vége orosz győzelem lesz, a többi csak huzakodás, meg emberáldozat.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!