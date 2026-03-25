Ukrajna áttörésben reménykedett – erre támadást indítottak az oroszok

Az ukrajnai fronton március elején még úgy tűnt, hogy Kijev erői némi lendületet szereztek. A The New York Times beszámolója szerint februárban az ukrán hadsereg több területet szerzett vissza, mint amennyit elveszített, amire 2023 óta nem volt példa.

Elemzők szerint az év első két hónapjában mintegy 100 négyzetmérföldnyi területet sikerült visszafoglalni , főként a zaporizzsjai régióban, ahol a frontvonal viszonylag mozgékonyabb. Az ukrán vezetés ezt sikeres műveletként értékelte, Volodimir Zelenszkij pedig azt hangsúlyozta, hogy céljuk egy új orosz tavaszi offenzíva megelőzése volt.