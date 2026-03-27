Trump külügyminisztere súlyos szemrehányást tett a NATO felé: „Ukrajna nem Amerika háborúja, mégis többet tettünk hozzá, mint bármely más ország”

Az Egyesült Államokból kapott nagyon rossz hírt Zelenszkij: évtizedes háborúra készülhet Ukrajna
Rendkívül elhúzódó konfliktusra kell számítani.
Rubio kiemelte, Európai országai nem hajlandóak hozzátenni az iráni háborúhoz, ennek ellenére elvárják Amerika segítségét Ukrajnában.
Franciaország ad otthont a G7-országok külügyminisztereinek első személyes találkozójának azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök határozottabb fellépést sürgetett a szövetségesektől Iránnal szemben. A tanácskozás középpontjában nemcsak az ukrajnai háború és a közel-keleti konfliktus áll, hanem az Egyesült Államok külpolitikai irányvonalával kapcsolatos növekvő európai aggodalmak is – írja a Kyiv Post cikkére hivatkozva a Portfolio.
A találkozóra érkező Marco Rubio amerikai külügyminiszter hangsúlyozta:
Washington régóta elégedetlen a szövetségesek közötti tehermegosztással, különösen Ukrajna támogatása kapcsán.
Kiemelte, hogy az Egyesült Államok aránytalanul nagy részt vállal a segítségnyújtásból. „
Ezt is ajánljuk a témában
Rendkívül elhúzódó konfliktusra kell számítani.
Amikor a külügyminisztert arról kérdezték, miért kritizálja Donald Trump a NATO-t amiatt, hogy a szövetség nem nyújtott gyors segítséget az Egyesült Államoknak az iráni konfliktus során, Marco Rubio a közel-keleti és az ukrán háború különböző megítélésére utalva hangsúlyozta:
Az Egyesült Államok segítségét kérik egy háborúban, (...) de amikor az Egyesült Államoknak szüksége volt rá, nem kapott pozitív választ.”
A külügyminiszter nyilatkozatát kiegészítve elmondta:
Néhány európai vezető azt mondta, hogy ez nem Európa háborúja. Nos, Ukrajna nem Amerika háborúja, mégis többet tettünk hozzá a harchoz, mint bármely más ország a világon.”
Nyitókép: Alain JOCARD / AFP