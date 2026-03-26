Trump három lépése: így árazta be Ukrajnát az amerikai elnök

Tóth Máté, Az energiajogász közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint jelentős geopolitikai átrendeződés körvonalazódik az Egyesült Államok politikájában. Donald Trump döntései – az orosz olajszankciók feloldása, az ukrajnai támogatások részleges átcsoportosítása a Közel-Keletre, valamint a Donyec-medence jövőjével kapcsolatos kijelentései – egy irányba mutatnak: Washington prioritásai látványosan változnak.

A bejegyzés értelmezése szerint mindez egyfajta „pozíciólezáró nettósításként” írható le, amelyben a korábbi konfliktuszónák közül egyesek háttérbe szorulnak, míg más térségek felértékelődnek. Ebben a logikában Ukrajna szerepe csökkenni látszik, amit az elemző úgy fogalmaz meg: az országot „szemmel láthatóan leárazták” a globális stratégiai térképen.