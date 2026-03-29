Súlyos figyelmeztetés: az ukránok beismerték, mi a céljuk, ne hagyjuk, hogy ők döntsenek a jövőnkről!
2026. március 29. 14:38
Szijjártó Péter felhívta a figyelmet, hogy már az ukránok maguk is bevallották, hogy a Tisza Párt győzelmétől várják a megváltást.
„Ahogy közeledik a választás napja, úgy válik egyre nyíltabbá az ukrán beavatkozás: olajblokád, energiablokád, halálos fenyegetés, lehallgatás, ukrán kémnek beszervezett tiszás informatikus, megbukó hősrendőr-sztori” – sorolta Facebook-bejegyzéseiben az elmúlt napok történéseit Szijjártó Péter külügyminiszter. A közelmúlt eseménydússága jól mutatja, hogy az ukránok nagyobb fokozatra kapcsoltak a választás közeledtével, és minden utolsó erőforrást megmozgatnak, hogy győzelemre segítsék a Tisza Pártot, akiktől azt remélik, hogy hozzájárulna az Ukrajnának szánt uniós pénzek feloldásához és Kijev mihamarabbi uniós csatlakozásához.
Ezt bizonyítja Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter legfrissebb kijelentése is, aki az Ukrinformnak adott interjúban arról beszélt, már várja, hogy lemenjenek a magyarországi választások.
Most már tényleg nem maradt kérdés, miután Andrij Szibiha a saját szájával is elismerte.
Az ukrán külügyminiszter nem bírta tovább, és elmondta: nagyon várják, hogy a Tisza Párt nyerjen a választáson, mert akkor lesz huszadik szankciós csomag, megkapják a 90 milliárd eurós hadikölcsönt, és jöhetnek az EU-ba”
– írta Szijjártó, és figyelmeztetett: a Tisza Párt győzelme esetén Magyarország belesodródna a háborúba, a magyar emberek pénzét pedig elküldenék Ukrajnába.
Ne hagyjuk, hogy az ukránok döntsenek a jövőnkről!!!”
Kurucz Dániel megjegyezte, úgy tűnik, a történelem ismétli magát, és a most fanatikusan őrjöngő tömeg ezt észre sem veszi. Pedig őket is le lehet majd hallgatni, fel lehet venni a privát beszélgetéseiket, és aztán jól be is lehet majd köpni őket bárhol, legyen az munkahely, család, barátok.
