volodimir zelenszkij orosz ukrán ukrajna

Sokkoló számok láttak napvilágot: Zelenszkijék közzétettek egy listát a pusztítás mértékéről

2026. március 21. 11:04

Szakértők szerint a veszteségarány akár 2:1 lehet az ukránok javára.

2026. március 21. 11:04
Oroszország mintegy 1 286 940 katonát veszített Ukrajnában az invázió kezdete óta – jelentette az Ukrajna Fegyveres Erők Főparancsnoksága március 21-én – írja a Világgazdaság a The Kyiv Independent nyomán. 

A jelentés szerint Oroszország:

  •  11 790 tankot,
  •  24 262 páncélozott harcjárművet, 
  • 84 518 járművet és üzemanyagtartályt, 
  • 38 608 tüzérségi rendszert, 
  • 1 691 többszörös indítós rakétarendszert, 
  • 1 333 légvédelmi rendszert, 
  • 435 repülőgépet, 
  • 350 helikoptert, 
  • 188 985 drónt, 
  • 33 hajót, valamint két tengeralattjárót veszített.
     

Az adatokat azonban érdemes erősen fenntartásokkal kezelni.

Az ukrajna vezérkari tanácsa nem árulja el saját veszteségeit a teljes körű invázió alatt, a műveleti titoktartásra hivatkozva.

Bár az ukrán tisztviselők ritkán közölnek adatokat, Volodimir Zelenszkij elnök február 4-én a France TV-nek elmondta: legalább 55 000 ukrán katona vesztette életét, emellett még sokakat eltűntnek minősítettek. 

Az orosz drónok és a harcok intenzitása megnehezítette Ukrajna számára az elesett katonák holttestének visszaszerzését, így a DNS-megerősítések sem lehetségesek.

Független nyugati agytrösztök egyetértenek abban, hogy az orosz veszteségek jelentősen meghaladják Ukrajna veszteségeit.  

A Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) szerint az orosz-ukrán veszteségarány 2,5:1 vagy 2:1 lehet

 – írja a Vg. A CSIS 2026. januári jelentése szerint Ukrajna valószínűleg 500 ezer és 600 ezer közötti veszteséget szenvedett el 2022 februárja és 2025 decembere között, ebből 100 ezer és 140 ezer között lehet a harcokban elesettek száma.

Nyitóképünk illusztráció: Katonatemetés Ukrajnában / Tetiana DZHAFAROVA / AFP
 

 

Összesen 13 komment

turul-895
2026. március 21. 12:27
Álmodik a nyomor , Ugrik "nyugtával dicsérjétek a napot " !
wyatt666
2026. március 21. 12:18
Van még olyan hülye, aki ezeknek bármit is elhisz?
hexahelicene
•••
2026. március 21. 12:15 Szerkesztve
"Szakértők szerint a veszteségarány akár 2:1 lehet az ukránok javára." Maszkírozott hazug statisztika. Az ukronáci veszteség már túlment a 2 millión. Már tavalyelőtt (2024) megbízható forrás 1,7 millió veszteséget számolt rá az ukronáci fajra. Kell az ukronáciknak a hazug propaganda, mert oltárian szarul állnak a fronton... Figyelj te mandineres ukránszopó geci, aki dezinformálsz, és próbálsz átbaszni. Menj a picsába... Látom megjött az ukránok faszát szopó főszerkesztő, engem nem baszol át bazmeg, te kis tetű.
Tuners
2026. március 21. 11:49
TL;DR, mivel nem érdekel ukrajna: Ja. Listázásban nagyok ezek…
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!