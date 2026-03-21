Az ukrajna vezérkari tanácsa nem árulja el saját veszteségeit a teljes körű invázió alatt, a műveleti titoktartásra hivatkozva.

Bár az ukrán tisztviselők ritkán közölnek adatokat, Volodimir Zelenszkij elnök február 4-én a France TV-nek elmondta: legalább 55 000 ukrán katona vesztette életét, emellett még sokakat eltűntnek minősítettek.

Az orosz drónok és a harcok intenzitása megnehezítette Ukrajna számára az elesett katonák holttestének visszaszerzését, így a DNS-megerősítések sem lehetségesek.

Független nyugati agytrösztök egyetértenek abban, hogy az orosz veszteségek jelentősen meghaladják Ukrajna veszteségeit.