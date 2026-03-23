Sokkoló: a legtöbb nyugat-európai nagyvárosban már a Mohamed a leggyakoribb újszülöttnév

A hét eleji enyhe, változékony idő után drasztikus lehűlés csap le, és a hőmérséklet több helyen is 10 fok alá zuhanhat.
A képviselő szerint az adatok világosan mutatják a nyugati baloldal elhibázott bevándorláspolitikájának drámai és visszafordíthatatlan következményeit.
„Számunkra megdöbbentő, Nyugat-Európában azonban ez már a valóság” – írta bejegyzésében Zsigmond Barna Pál, fideszes országgyűlési képviselő a nyugat-európai migrációs helyzet kapcsán. A képviselő szerint ha fellapozzuk a brit, a belga, a német, a holland vagy éppen a norvég állami statisztikai hivatalok jelentéseit, feketén-fehéren látszik:
Londonban, Brüsszelben, Berlinben, Amszterdamban és Oslóban az újszülött fiúgyermekek körében ma már a leggyakoribb név a Mohamed.
A képviselő szerint ezek az adatok mindennél világosabban mutatják meg a brüsszeli elit és a nyugati baloldal elhibázott bevándorláspolitikájának drámai és visszafordíthatatlan következményeit. „Nyugat-Európa úgy döntött, hogy a demográfiai kihívásokra és a munkaerőhiányra nem a saját családjainak támogatásával, hanem a tömeges, ellenőrizetlen migrációval válaszol. Az eredmény szemmel látható: a nyugati nagyvárosok rohamos tempóban veszítik el hagyományos kulturális, vallási és nemzeti identitásukat. Kialakultak a párhuzamos társadalmak” – tette hozzá.
Mi, magyarok azonban más utat választottunk! Amíg Nyugat-Európában az integráció kudarca és a lakosságcsere zajlik, addig Magyarországon az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz tartozó KSH (Központi Statisztikai Hivatal) hivatalos adatai szerint évek óta a Bence, a Máté, a Dominik és a Levente a legnépszerűbb fiúnevek
– tette hozzá.
Zsigmond Barna Pál bejegyzésében rámutatott, hogy a magyar kormány álláspontja a kezdetektől fogva egyértelmű és változatlan: „nem a bevándorlókkal, hanem születendő magyar gyermekekkel képzelik el a jövőt”. Ezért hozták létre Európa legszélesebb körű családtámogatási rendszerét (CSOK Plusz, Babaváró hitel, adókedvezmények), és ezért mondanak határozott nemet a brüsszeli migrációs paktumra és a kötelező betelepítési kvótákra. „Nem engedjük, hogy hazánk sorsáról, arról, hogy kikkel éljünk együtt, Brüsszelben döntsenek! Megvédjük a határainkat, megvédjük a családjainkat, és megvédjük Magyarország ezeréves keresztény kultúráját! Nekünk Magyarország az első!” – zárta bejegyzését a képviselő.
Nyitókép: JUSTIN TALLIS / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
A hét eleji enyhe, változékony idő után drasztikus lehűlés csap le, és a hőmérséklet több helyen is 10 fok alá zuhanhat.