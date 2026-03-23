Sokkoló: a legtöbb nyugat-európai nagyvárosban már a Mohamed a leggyakoribb újszülöttnév

„Számunkra megdöbbentő, Nyugat-Európában azonban ez már a valóság” – írta bejegyzésében Zsigmond Barna Pál, fideszes országgyűlési képviselő a nyugat-európai migrációs helyzet kapcsán. A képviselő szerint ha fellapozzuk a brit, a belga, a német, a holland vagy éppen a norvég állami statisztikai hivatalok jelentéseit, feketén-fehéren látszik:

Londonban, Brüsszelben, Berlinben, Amszterdamban és Oslóban az újszülött fiúgyermekek körében ma már a leggyakoribb név a Mohamed.

A képviselő szerint ezek az adatok mindennél világosabban mutatják meg a brüsszeli elit és a nyugati baloldal elhibázott bevándorláspolitikájának drámai és visszafordíthatatlan következményeit. „Nyugat-Európa úgy döntött, hogy a demográfiai kihívásokra és a munkaerőhiányra nem a saját családjainak támogatásával, hanem a tömeges, ellenőrizetlen migrációval válaszol. Az eredmény szemmel látható: a nyugati nagyvárosok rohamos tempóban veszítik el hagyományos kulturális, vallási és nemzeti identitásukat. Kialakultak a párhuzamos társadalmak” – tette hozzá.