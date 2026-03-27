Rubio közölte Zelenszkijjel a rossz hírt: ha így megy tovább, Ukrajna nem kap fegyvereket!

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint az Egyesült Államok egyelőre nem irányított át Ukrajnának szánt fegyvereket a Közel-Keletre, de fenntartja a jogot, hogy saját nemzeti érdekeit és készleteinek feltöltését helyezze előtérbe. Miközben a Pentagon az iráni konfliktus miatt mérlegeli a lőszerszállítások módosítását, a NATO megerősítette, hogy a szövetségesek által finanszírozott eszközök továbbra is érkeznek Kijevbe.
Az amerikai külügyminiszter őszinte nyilatkozatot tett az Ukrajnának szánt fegyverek sorsáról az iráni konfliktus árnyékában. Az RBC-Ukraine beszámolója szerint Marco Rubio amerikai külügyminiszter újságíróknak beszélt a Pentagon esetleges terveiről.
Az amerikai diplomácia vezetőjét azokról a hírekről kérdezték, amelyek szerint a Pentagon az Ukrajnának szánt fegyverkészletek egy részét a Közel-Keletre irányíthatja át.
„Nos, ez még nem történt meg. Még semmit sem irányítottunk át, de lehetséges. Tehát őszintén szólva: nem történt átirányítás. Itt nem valaki más fegyvereiről van szó, hanem a mi fegyvereinkről. Ez egy értékesítés; katonai eladás a PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) programon keresztül, NATO-finanszírozással” – magyarázta Rubio.
A külügyminiszter hangsúlyozta:
ha olyan helyzet adódik, amelyben az Egyesült Államoknak pótolnia kell saját készleteit, vagy kritikus nemzeti érdekű küldetést kell végrehajtania, Amerika szükségletei mindig elsőbbséget élveznek. Ez az elv a világ minden országára és minden amerikai fegyvereladásra vonatkozik.
Rubio hozzátette, hogy bár az Ukrajnának szánt eszközök visszatartása elvileg bármikor megtörténhetne, a PURL-program keretében zajló műveleteket eddig nem érintették a közel-keleti események.
A The Washington Post korábban arról írt, hogy a Pentagon tisztviselői az iráni háború lőszerigénye miatt fontolgatják bizonyos, eredetileg Ukrajnának szánt légvédelmi rakéták átirányítását.
Mark Rutte NATO-főtitkár az információkra reagálva kiemelte: az amerikai fegyverek szállítása Ukrajnába folyamatos, és a szövetségesek a PURL-program keretében továbbra is vásárolnak eszközöket Kijev számára. Megjegyezte továbbá, hogy Ukrajna ezen a csatornán keresztül jut hozzá a létfontosságú Patriot légvédelmi rendszerek rakétáihoz is.
