pentagon nato főtitkár marco rubio fegyverszállítmány Irán egyesült államok közel-kelet ukrajna

Rubio közölte Zelenszkijjel a rossz hírt: ha így megy tovább, Ukrajna nem kap fegyvereket!

2026. március 27. 22:16

Marco Rubio szerint az USA egyelőre nem irányította át az Ukrajnának szánt fegyvereket a Közel-Keletre, de fenntartja a jogot saját készletei elsőbbségére. Miközben a Pentagon az iráni konfliktus miatt mérlegeli a szállítások módosítását, a NATO megerősítette: a szövetségesi forrásokból finanszírozott eszközök továbbra is érkeznek Kijevbe.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint az Egyesült Államok egyelőre nem irányított át Ukrajnának szánt fegyvereket a Közel-Keletre, de fenntartja a jogot, hogy saját nemzeti érdekeit és készleteinek feltöltését helyezze előtérbe. Miközben a Pentagon az iráni konfliktus miatt mérlegeli a lőszerszállítások módosítását, a NATO megerősítette, hogy a szövetségesek által finanszírozott eszközök továbbra is érkeznek Kijevbe.

Az amerikai külügyminiszter őszinte nyilatkozatot tett az Ukrajnának szánt fegyverek sorsáról az iráni konfliktus árnyékában. Az RBC-Ukraine beszámolója szerint Marco Rubio amerikai külügyminiszter újságíróknak beszélt a Pentagon esetleges terveiről.

Az amerikai diplomácia vezetőjét azokról a hírekről kérdezték, amelyek szerint a Pentagon az Ukrajnának szánt fegyverkészletek egy részét a Közel-Keletre irányíthatja át.

„Nos, ez még nem történt meg. Még semmit sem irányítottunk át, de lehetséges. Tehát őszintén szólva: nem történt átirányítás. Itt nem valaki más fegyvereiről van szó, hanem a mi fegyvereinkről. Ez egy értékesítés; katonai eladás a PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) programon keresztül, NATO-finanszírozással” – magyarázta Rubio.

A külügyminiszter hangsúlyozta:

ha olyan helyzet adódik, amelyben az Egyesült Államoknak pótolnia kell saját készleteit, vagy kritikus nemzeti érdekű küldetést kell végrehajtania, Amerika szükségletei mindig elsőbbséget élveznek. Ez az elv a világ minden országára és minden amerikai fegyvereladásra vonatkozik. 

Rubio hozzátette, hogy bár az Ukrajnának szánt eszközök visszatartása elvileg bármikor megtörténhetne, a PURL-program keretében zajló műveleteket eddig nem érintették a közel-keleti események.

A The Washington Post korábban arról írt, hogy a Pentagon tisztviselői az iráni háború lőszerigénye miatt fontolgatják bizonyos, eredetileg Ukrajnának szánt légvédelmi rakéták átirányítását. 

Mark Rutte NATO-főtitkár az információkra reagálva kiemelte: az amerikai fegyverek szállítása Ukrajnába folyamatos, és a szövetségesek a PURL-program keretében továbbra is vásárolnak eszközöket Kijev számára. Megjegyezte továbbá, hogy Ukrajna ezen a csatornán keresztül jut hozzá a létfontosságú Patriot légvédelmi rendszerek rakétáihoz is. 

Kép forrása: AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
europész
2026. március 27. 23:38
Na most ebben mi volt a rossz hir a zoldtakonynak?Az orruknal fogva vezti az egesz usa bagazst meg a hajlandoakat.Tudja,hogy futnaak a penzuk utan es az egyre nagyobb szamlat csak ugy nem lehet mar osszetepni. A nyugat mar benne van a vegtelenitett csoben aztan vagy korbe korbe rohangalnak benne vagy nyolcasokat irva rohangalnak.
counter-revolution
2026. március 27. 23:33 Szerkesztve
Szó volt arról is nem is olyan régen, hogy Tomahawkot is kaphatnak az ukrajnai zsidóterroristák. Nos, úgy tűnik, abból sincs elég, főleg, hogy Iránra kilőttek a judeojenkik 850 darabot, de a 2026-os pénzügyi évre csak 57 darab legyártása van előreirányozva. Az USA nevű adóssághalmaz ennyire képes.
counter-revolution
2026. március 27. 23:29
Az összes zsidó országnak nem jut elég fegyver. 20-25 éve még nem így lett volna, de az USA már nem az, ami volt.
alenka
2026. március 27. 23:16
A perzsák nem adják meg magukat, még sok- sok rakétát kell kilőnie az Epstein Koalíció-nak!.. Mi lesz veled ukiiiikiiikriiiijniii??? ( Hehe )... Putin, előre!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!