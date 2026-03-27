Rubio közölte Zelenszkijjel a rossz hírt: ha így megy tovább, Ukrajna nem kap fegyvereket!

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint az Egyesült Államok egyelőre nem irányított át Ukrajnának szánt fegyvereket a Közel-Keletre, de fenntartja a jogot, hogy saját nemzeti érdekeit és készleteinek feltöltését helyezze előtérbe. Miközben a Pentagon az iráni konfliktus miatt mérlegeli a lőszerszállítások módosítását, a NATO megerősítette, hogy a szövetségesek által finanszírozott eszközök továbbra is érkeznek Kijevbe.

Az amerikai külügyminiszter őszinte nyilatkozatot tett az Ukrajnának szánt fegyverek sorsáról az iráni konfliktus árnyékában. Az RBC-Ukraine beszámolója szerint Marco Rubio amerikai külügyminiszter újságíróknak beszélt a Pentagon esetleges terveiről.