03. 20.
péntek
Puskaporos hangulat a brüsszeli EU-csúcson: tovább vergődnek a háborúpárti vezetők a magyar vétó miatt

2026. március 20. 06:21

„Uniós hitel márpedig lesz.”

2026. március 20. 06:21
„Az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós támogatási hitel továbbra is blokkolva van, mert egy tagállami vezető nem tartja a szavát, de az ígértünket teljesíteni fogjuk, így vagy úgy” – jelentette ki Ursula von der Leyen Brüsszelben. 

Az uniós tagállamok vezetőinek tanácskozását követő péntek hajnali sajtótájékoztatóján az Európai Bizottság elnöke aláhúzta: a vezetők múlt decemberben döntést hoztak, azzal a feltétellel, hogy három ország nem vesz részt a hitelkonstrukcióban, ez a feltétel pedig teljesült. 

António Costa, az Európai Tanács elnöke Ukrajna iránti támogatásának szilárdságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy az Európai Unió egy igazságos és fenntartható béke elérésére törekszik a nemzetközi jog és az uniós alapelvek mentén. Közölte: az EU célja, hogy a békerendezés a szuverenitás, a területi integritás és a nemzetközileg elismert határok tiszteletben tartásán alapuljon. 

Hangsúlyozta: fokozni kell az Oroszországra nehezedő nyomást 

annak érdekében, hogy gyengítsék az ország háborús gazdaságát, és tárgyalóasztalhoz kényszerítsék Moszkvát. Az Európai Tanács elnöke aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az Egyesült Államok részben feloldotta az Oroszországgal szemben korábban bevezetett szankciókat. 

Costa hangsúlyozta továbbá: „minden vezetőnek tartania kell a szavát, és senki sem zsarolhatja az Európai Tanácsot, senki sem zsarolhatja az Európai Unió intézményeit”. 

Teljesen elfogadhatatlan, amit Magyarország tesz” – fogalmazott, hozzátéve: hogy az ilyen viselkedés nem elfogadható a tagállami vezetők számára. Mint mondta, az uniós vezetők a tanács ülésén egyértelműen elítélték Magyarország eljárását az ügyben. 

Az Európai Tanács elnöke üdvözölte Ukrajna erőfeszítéseit a Oroszország által megrongált Barátság-kőolajvezeték helyreállítására, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilvános kötelezettségvállalását, hogy a vezetéket a következő hat hétben megjavítják.

Kiemelte: az Európai Bizottság technikai és pénzügyi támogatást ajánlott fel annak érdekében, hogy a vezeték helyreállítása megvalósuljon. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy „nem tekinthető jóhiszemű eljárásnak olyan feltételek szabása, amelyeket sem az Európai Unió, sem a tagállamok nem tudnak garantálni, mivel kizárólag Oroszország dönthet arról, hogy ismét támadást indít-e az infrastruktúra ellen”. 

Costa rámutatott: Oroszország eddig 23 alkalommal támadta a vezetéket, és Ukrajna minden alkalommal helyreállította azt. Hozzátette: a helyzet nem Ukrajna, nem az Európai Unió és nem az uniós intézmények felelőssége.

Emmanuel Macron francia elnök a tanácskozás kapcsán kiemelte: az Európai Tanács hitelessége forog kockán az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós hitel ügyében. 

Macron hangsúlyozta: az Európai Uniónak nem szabad „B tervvel” megelégednie a kialakult helyzetben, hanem ragaszkodnia kell az eredeti megállapodáshoz. 

A francia államfő nem zárta ki, hogy az Európai Bizottság rövid távon technikai megoldásokon dolgozik Ukrajna támogatására, ugyanakkor hangsúlyozta: az uniós vezetőknek nem szabad lemondaniuk a hitel megvalósításáról.

Robert Fico szlovák miniszterelnök az X-en közzétett videóüzenetében közölte: nem támogatta a csúcstalálkozó Ukrajnára vonatkozó következtetéseit. „Az Ukrajnának szánt hitel továbbra is blokkolva van, és nem tűztek ki időpontot az orosz olajszállítások újraindítására a Barátság-vezetéken keresztül” – mondta. 

Elmondása szerint tájékoztatta uniós partnereit a Szlovákiában kihirdetett üzemanyag-vészhelyzetről és az olajtranzit leállása okozta problémákról. Ugyanakkor megjegyezte, hogy az uniós intézmények döntései alapján Szlovákia és Magyarország jogosult orosz olajat importálni 2027 végéig.

Mint mondta, a helyzetet jelentősen bonyolítja a közel-keleti katonai konfliktus is, amely korlátozza az olajhoz való hozzáférést és jelentősen megemeli az árakat. A szlovák miniszterelnök csalódottságának adott hangot amiatt, hogy az EU nem tudta rávenni vagy rákényszeríteni Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt arra, hogy haladéktalanul engedélyezze az „állítólagosan” megrongálódott vezeték ellenőrzését, annak kijavítását és a működés mielőbbi helyreállítását. 

A szlovák kormányfő azzal is megvádolta Zelenszkijt, hogy jogtalanul beavatkozik a magyarországi választási kampányba azzal a céllal, hogy lecseréljék Orbán Viktor miniszterelnök jelenlegi kormányát. 

Fico megismételte: Szlovákia kész további intézkedéseket hozni Ukrajnával szemben, „ha annak politikai vezetése továbbra is szándékosan árt Szlovákia gazdaságának”, hozzátéve, hogy Pozsony már leállította a Kijevnek nyújtott sürgősségi villamosenergia-szállításokat. 

Nyitókép: ROMEO BOETZLE / AFP

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hogymikvannak-3
2026. március 20. 07:43
És ki a fasz mondta orbánnak, hogy harcoljon ukrajna ellen. Meg Brüsszel ellen. Nem harcol ő, hanem ellenségképet kreál, de azt hazug, undorító, és gátlástalan módon. Vazze, ha vele tacepaóznák ki a szomszédos országokat óriásplakátokon, hogy mire baxták el az uniós támogatásokat, hogy lett milliárdos az egész retyerutyája, mit művelnének ? Trump, Putyin, és Nethanjau, 3 pszichopata tömeggyilkos a három legjobb haverja, ezek seggét nyalja, ahogy anno horthy a hitlerét, láttuk mi lett belőle. A háborúkat pont az ilyen emberek csinálják, mint orbán, meg a bandája, mert érdekből az ilyen vérgyilkos barmok mellé állnak. Ja, és most nyögte be szijjártó, ha amerika kéri, mi segítünk neki az irán ellenes háborúban. Téboly, amit ez az ország és nemzetgyilkos gátlástalan maffiabanda fidesz művel.
states-2
2026. március 20. 07:21
Orbán Viktor megint lezúzta a brüsszeli kommunista csürhét. Hajra Viktor, 3 hét múlva a hazai kommunista csürhét is lezúzzuk, élén a drogossal. Fel a győzelemre, az 5. kétharmadra.
pollip
2026. március 20. 07:02
Tovarisi! Az uniós küldöttség sem látta a vezetéket. Papíron mutattak az ukránok terveket a javításra, egy szűk irodában ücsörögve.
johannluipigus
2026. március 20. 07:01
Nem értem. Bármelyik állam adhat kölcsönt Ukrajnának.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!