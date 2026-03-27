03. 27.
péntek
nato dróntámadás orosz-ukrán háború

Összefogott három tagállam, és kőkeményen felszólította a NATO-t: azonnali intézkedésre van szükség

2026. március 27. 11:51

A balti államok a NATO-légvédelem megerősítését sürgették a drónberepülések miatt.

2026. március 27. 11:51
Észtország, Lettország és Litvánia pénteken felszólította a NATO-t, hogy erősítse meg a térség légvédelmét, miután a napokban több drón hatolt be a balti országok légterébe és zuhant le a területükön.

„Fel kell gyorsítani a NATO-légvédelem, ezen belül a drónok elleni védekezés megerősítését. A szövetségeseknek sürgősen meg kell erősíteniük a hatékony felderítéshez és elfogáshoz szükséges képességeket” – írta a három EU- és NATO-tagállam védelmi minisztere közös nyilatkozatában.

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
A héten mindhárom ország légterét megsértette egy-egy drón, amelyek le is zuhantak a területükön. A drónokat az Oroszország északnyugati részén lévő célpontok elleni ukrán támadásban vetették be, ennek során tértek el céljuktól. Az incidensek miatt személyi sérülés nem történt, és jelentős anyagi kárról sem érkezett jelentés.

„Ezek az incidensek felhívták rá a figyelmet, hogy sürgősen meg kell erősíteni a felkészültségünket, és be kell ruházni a védelmi képességek fejlesztésébe” – fogalmazott Hanno Pevkur észt, Andris Spruds lett és Robertas Kaunas litván védelmi miniszter.

Hozzátették: a balti államokban fenn kell tartani és tovább kell erősíteni a NATO repülőinek és légvédelmi rendszereinek jelenlétét, hogy minden légi fenyegetéssel, köztük a drónokkal is szembe tudjanak szállni.

Oroszország Ukrajna ellen négy éve indított háborújában komoly szerepet kapnak a drónok. A zavaróeszközökkel eltérített drónok kockázatot jelenthetnek a szomszédos országokra nézve.

(MTI) 

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

 

Durva leleplezés: Magyar Pétert tényleg Zelenszkij mintájára „csinálták meg". Pontról pontra, tégláról téglára – mutatjuk!

Durva leleplezés: Magyar Pétert tényleg Zelenszkij mintájára „csinálták meg”. Pontról pontra, tégláról téglára – mutatjuk!
Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2026. március 27. 13:47
Miért a szövetségeseknek? Miért nem ennek a 3 országnak? Ha ezek az országok nem hajlandóak saját magukat sem megvédeni, akkor miért védje meg őket a szövetség?
vapepe
2026. március 27. 13:44
Ezek is olyanok, mint Zselé. Saját lábra állni, magabírók lenni nem akarnak, de követelőzni profin tudnak. Védje a légterüket, akinek két anyja van.
Atti bá
2026. március 27. 13:36
Hogy is mondják, "segits magadon isten is megsegit". Ugye balti tigrisek? Hetet havat összeugatnak aztán meg rettegnek a maci haragjától.
elcapo-2
2026. március 27. 13:16
Közben meg átengedik az ukrán drónokat a légterükön! Álszent bagázs!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!