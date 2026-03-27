Összefogott három tagállam, és kőkeményen felszólította a NATO-t: azonnali intézkedésre van szükség

Észtország, Lettország és Litvánia pénteken felszólította a NATO-t, hogy erősítse meg a térség légvédelmét, miután a napokban több drón hatolt be a balti országok légterébe és zuhant le a területükön.

„Fel kell gyorsítani a NATO-légvédelem, ezen belül a drónok elleni védekezés megerősítését. A szövetségeseknek sürgősen meg kell erősíteniük a hatékony felderítéshez és elfogáshoz szükséges képességeket” – írta a három EU- és NATO-tagállam védelmi minisztere közös nyilatkozatában.