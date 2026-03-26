Orbán Viktor mögé állt a világ legnagyobb konzervatív tábora (VIDEÓ)

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
Nemzetközi figyelem kíséri a magyarországi választások alakulását. A CPAC dallasi csúcstalálkozóján Orbán Viktor mellett álltak ki, hangsúlyozva, hogy politikája irányt mutat a nemzetközi jobboldal számára, és kulcsszerepet játszik a nyugati világ jövőjében.
A CPAC nemzetközi csúcstalálkozóján Orbán Viktor újraválasztása mellett foglaltak állást, a résztvevők szerint a magyar miniszterelnök politikája meghatározó a transzatlanti térség jövője szempontjából. Szánthó Miklós közösségi oldalán számolt be arról, hogy a CPAC Nemzetközi Csúcstalálkozója hivatalos nyilatkozatban állt ki a magyar kormányfő mellett. A dokumentumot egyhangúlag fogadták el, és hangsúlyozták, hogy a közelgő magyarországi választások sorsdöntőek a transzatlanti szövetség számára.
A bejelentést a legnagyobb amerikai konzervatív szervezet vezetője, Matt Schlapp tette meg Dallasban. Mint elhangzott, a szervezet teljes mértékben és fenntartások nélkül támogatja Orbán Viktor újraválasztását. A nyilatkozat szerint a magyar miniszterelnök politikája követendő példa a jobboldal számára világszerte, és szövetsége Donald Trump-pal alapja lehet egy olyan nemzetközi patrióta együttműködésnek, amely képes megállítani a liberális globalizmust, valamint békét és biztonságot teremteni. A csúcstalálkozón elhangzott beszédében Matt Schlapp így fogalmazott:
A közelgő magyarországi választások meghatározhatják Európa és a transzatlanti kapcsolatok jövőjét. Az eredmény fogja eldönteni, hogy egy újabb kontinentális háború tör-e ki a nyugati civilizáció bölcsőjében, vagy a „Tegyük újra naggyá a Nyugatot” mozgalom véget vet az évtizedek óta tartó erkölcsi válságnak, és megteremti a béke, a biztonság és az értelem világát.
Hozzátette:
Ezért teljes mértékben és fenntartás nélkül támogatnunk kell Orbán Viktor miniszterelnök újraválasztását. Ő a megfelelő ember Magyarország, Európa és a transzatlanti szövetség számára, példát mutatva a patriótáknak világszerte.
A felszólalást követően a résztvevők egyhangúlag támogatták a javaslatot:
Igen!
– válaszolta a tömeg, majd a megfigyelők is csatlakoztak a támogatáshoz. A CPAC dokumentuma szerint a „Tegyük újra naggyá a Nyugatot” mozgalom alapja az „Isten, haza, család” hármasa, amely gátat szab a woke ideológiának és a globális progresszivizmusnak. Emellett kiemelték, hogy a budapesti CPAC Hungary a józan ész és a keresztény szabadság egyik európai központjává vált.
Nyitókép: SAUL LOEB / AFP