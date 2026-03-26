Orbán Viktor mögé állt a világ legnagyobb konzervatív tábora (VIDEÓ)

A CPAC nemzetközi csúcstalálkozóján Orbán Viktor újraválasztása mellett foglaltak állást, a résztvevők szerint a magyar miniszterelnök politikája meghatározó a transzatlanti térség jövője szempontjából. Szánthó Miklós közösségi oldalán számolt be arról, hogy a CPAC Nemzetközi Csúcstalálkozója hivatalos nyilatkozatban állt ki a magyar kormányfő mellett. A dokumentumot egyhangúlag fogadták el, és hangsúlyozták, hogy a közelgő magyarországi választások sorsdöntőek a transzatlanti szövetség számára.

Donald Trump és Orbán Viktor szövetségét kulcsfontosságúnak tartják

A bejelentést a legnagyobb amerikai konzervatív szervezet vezetője, Matt Schlapp tette meg Dallasban. Mint elhangzott, a szervezet teljes mértékben és fenntartások nélkül támogatja Orbán Viktor újraválasztását. A nyilatkozat szerint a magyar miniszterelnök politikája követendő példa a jobboldal számára világszerte, és szövetsége Donald Trump-pal alapja lehet egy olyan nemzetközi patrióta együttműködésnek, amely képes megállítani a liberális globalizmust, valamint békét és biztonságot teremteni. A csúcstalálkozón elhangzott beszédében Matt Schlapp így fogalmazott: