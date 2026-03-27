Olyan ajándékot adott Kim Dzsongun kezébe Belarusz elnöke, amivel embert lehet ölni (Videó)

Cserébe egy vázát és arany emlékérmét kapott.
Aljakszandr Lukasenka, Belarusz elnöke, egy gépkarabéllyal ajándékozta meg Észak-Korea legfelső vezetőjét, Kim Dzsongunt phenjani látogatása során.
A belarusz államfő cserébe egy díszes vázát és egy arany emlékérmét kapott.
A két ország vezetője barátsági és együttműködési szerződést írt alá az észak-koreai fővárosban. A dél-koreai egyesítési minisztérium szerint a látogatás során gazdasági együttműködésről is tárgyaltak, az út célja pedig a Phenjan–Moszkva–Minszk háromoldalú koordináció erősítése lehet.
