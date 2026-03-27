03. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
phenjan aljakszandr lukasenka észak - korea kim dzsongun belarusz

Olyan ajándékot adott Kim Dzsongun kezébe Belarusz elnöke, amivel embert lehet ölni (Videó)

2026. március 27. 09:07

Cserébe egy vázát és arany emlékérmét kapott.

2026. március 27. 09:07
null

Aljakszandr Lukasenka, Belarusz elnöke, egy gépkarabéllyal ajándékozta meg Észak-Korea legfelső vezetőjét, Kim Dzsongunt phenjani látogatása során.

A belarusz államfő cserébe egy díszes vázát és egy arany emlékérmét kapott.

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

A két ország vezetője barátsági és együttműködési szerződést írt alá az észak-koreai fővárosban. A dél-koreai egyesítési minisztérium szerint a látogatás során gazdasági együttműködésről is tárgyaltak, az út célja pedig a Phenjan–Moszkva–Minszk háromoldalú koordináció erősítése lehet.

A két vezető találkozásáról készült videó itt tekinthető meg.

Durva leleplezés: Magyar Pétert tényleg Zelenszkij mintájára „csinálták meg”. Pontról pontra, tégláról téglára – mutatjuk!

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 27. 09:14
Orbán barátai és szövetségesei a “béketáborban”.
Válasz erre
1
5
