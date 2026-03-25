Megásták az Európai Unió sírját: hiába állnak ki sorra a tagállamok Orbán mellett, már elindult a lavina

Tombolnak Brüsszelben: megváltozott a terv, még a választás előtt Magyarországra támadnának
Nem tűri az ellentmondást az Európai Unió.
Visszafordíthatatlan folyamatot akar elindítani Marta Kos.
Marta Kos bővítési biztos szerint az EU-nak új szabályokra van szüksége a csatlakozási folyamat felgyorsításához, miután több tagállam – köztük Orbán Viktor magyar miniszterelnök – elutasította az Európai Bizottság „fordított bővítés” javaslatát, amely lehetővé tenné Ukrajna és más országok számára a részleges integrációt még teljes reformok nélkül, írja a Politico.
A tagállamokat saját alternatív tervek kidolgozására szólították fel. Diplomáciai források szerint Magyarország továbbra is akadályozza Ukrajna előrehaladását,
míg a legtöbb tagállam csak a hagyományos tárgyalások lezárása után támogatná az új belépők csatlakozását
Sokat elmond arról, mennyire pengeélen táncol az Európai Unió, hogy már a Politico is elismeri, a legtöbb tagállam nem kér Ukrajna azonnali csatlakozásából. Viszont ha ez mégis megvalósulna anélkül, hogy bármilyen reformot is végrehajtana a háborúban álló ország, akkor könnyen lehet, hogy sok tagállam akár az Európai Unióból való kilépésen is elgondolkodik.
Nem tűri az ellentmondást az Európai Unió.
