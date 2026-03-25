Már Berlinből is azt bizonygatják: Magyar Péter győzelme lenne a legjobb Ukrajnának és Brüsszelnek

2026. március 25. 11:46

A magyar származású berlini elemző szerint Európa és Ukrajna egyetlen reménye, ha a Tisza Párt győz, mert akkor Brüsszel azt tehet, amit akar.

Hegedűs Dániel, a berlini Európai Politikai Intézet igazgatóhelyettese egy elemzésben azt vizsgálta, hogy milyen hatással lehetnek a választás esetleges kimenetelei az EU-ra és Ukrajnára. 

Az elemző neve nem ismeretlen a Mandiner olvasói számára, ugyanis korábban már beszámoltunk tevékenységéről, és arról, hogy miként szólította fel az amerikai Kongresszust, hogy vessen ki szankciókat Magyarország ellen. Ezúttal egy hosszas elemzést adott ki, amelyben azt ecsetelte, hogy milyen kimenetelek lehetségesek a magyar választásokon. 

A magyar származású Hegedűs rémképet festett a magyar demokrácia helyzetéről, amelyben Ukrajna és Brüsszel egyedüli reménye: Magyar Péter. 

Tisza Párt győzelme = Ukrajna boldogsága

Az első forgatókönyv az elemző szerint a Tisza Párt fölényes, de nem kétharmados győzelme. Ezt annak ellenére nevezi lehetséges forgatókönyvnek, hogy szerinte „2010-ben volt az utolsó szabad választás Magyarországon”. 

Az elemző szerint a Tisza azzal kezdheti a „reformokat”, hogy csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Hegedűs szerint Magyar Péter véget vetne a vétóknak, magyarul feladná a szuverenista álláspontot, és nem jelentene akadályt az Ukrajnával kapcsolatos döntésekben. 

Ezenkívül ez az egyetlen forgatókönyv, amely megfelelő politikai alapot teremthet a magyar kül- és uniós politika újraindításához, visszaváltoztatva az országot megbízható és konstruktív európai partnerré, és lehetővé téve az Ukrajna és Magyarország közötti, olyannyira szükséges megbékélési folyamatot. 

Egy szilárd parlamenti mandátummal rendelkező Tisza-kormány szinte biztosan pozitív következményei lehetnek Magyarország EU-szintű blokádpolitikájának vége, különös tekintettel az Ukrajnának nyújtott jelenlegi és jövőbeli uniós támogatásra, valamint az Oroszországgal kapcsolatos szankciópolitikára”

– olvasható az elemzésben. 

A szerző szerint a Tisza nem blokkolná tovább Ukrajna csatlakozását. 

A második forgatókönyv szerinte az, hogy éppen csak, de győz a Tisza, és a Mi Hazánk is bejut a parlamentbe, ezért Magyar Péter nem tud kormányt alakítani. Hegedűs szerint ez elsősorban azért lenne rossz, mert a kormányalakítás elhúzódása és esetleges tüntetések miatt így tovább csúszhat az ukrán hitel, amit Magyarország blokkol. 

A csalás narratíva 

Az elemzés is teret ad, a már hónapok óta Brüsszel és több magyar médium által is terjesztett forgatókönyvnek, miszerint az erősen ellenőrzött magyar választásokat a Fidesz „valahogy” elcsalja. 

„A 2026-os magyar választások is minden bizonnyal tisztességtelenek lesznek” – állítja az elemző, mondja ezt annak ellenére, hogy szerinte a Tisza győzelme a legvalószínűbb. 

Természetesen Hegedűs belengeti az „orosz befolyás” narratívát is, amely segítségével Brüsszel illegitimnek vagy esetleg manipuláltnak kiálthatja ki az eredményt. 

A cikk szerint elég, ha egyetlen uniós ország úgy dönt, hogy nem ismeri el a választás eredményét. Magyarul Brüsszel a magyar választás köré kiépített hazug narratívát arra használná, hogy gyakorlatilag kizárja a magyarokat az uniós döntéshozásból. 

„Ha legalább egy EU-tagállam nem ismeri el a manipulált választási eredményeket, a magyar kormány képviselőivel való együttműködés a Tanács keretében lehetetlenné válhat. Egy ilyen helyzetet adminisztratív úton lehetne kezelni, ha António Costa és a Tanács soros elnöksége nem küldene meghívót az Európai Tanács vagy a Tanács üléseire a magyar kormánynak, és ha annak képviselői nem vehetnének részt az üléseken mindaddig, amíg a kormány mandátumának legitimitásával és jogszerűségével kapcsolatos aggályok nem kerülnek tisztázásra és megoldásra” – írja a szerző. 

A negyedik forgatókönyv egészen abszurd: „alkotmányos puccs”. A szerző szerint Orbán egy „hamis zászlós” akció keretében, amely „rendkívüli állapothoz vezet” kihirdeti saját győzelmét. 

Ukrajna mindenek felett

Az utolsó forgatókönyv ér véget egyedül a Fidesz sima győzelmével, de ez az elemző szerint csakis azért lenne lehetséges, mert „nem szabadok és tisztességesek a választások”. 

Az elemző arra a következtetésre jut, hogy a magyar választásnak hatalmas jelentősége van Európa és Ukrajna jövőjére. 

A szerző kimondja: Ukrajnának a Tisza győzelme lenne a legjobb. 

„Az eredmény hatással lesz arra, hogy Magyarország továbbra is tartós akadályt jelent-e az Ukrajnával kapcsolatos uniós konszenzus elérésében, vagy ismét együttműködő partnerként lép-e fel az Unión belül. A lehetséges forgatókönyvek közül az ellenzék egyértelmű győzelme kínálja a legígéretesebb kilátásokat a konstruktív magyar szerepvállalás helyreállítására az Európai Unión belül és Ukrajna felé” – írja. 

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
5m007h 0p3ra70r
2026. március 25. 13:08
»narancsliget 2026. március 25. 12:25 Euronews-logóval ellátott, angol nyelvű álhír jelent meg a közösségi médiában, amely azt állítja, hogy Magyar Péter« Nem ez a baloldal első logóhamisítása. Ebben járatos a DK, a tisza… 🤣🤣🤣🤣
5m007h 0p3ra70r
2026. március 25. 13:06
»tovarisi-konyec 2026. március 25. 12:34 Ügynökök, kémek, maffiózók, bűnözők, pedofilok. Ez a Fidesz.« A magyarpéter melyik volt ezek közül, amíg fideszes volt? Én nem tudom, csak kérdem! 🤣🤣🤣🤣
Ernest01
2026. március 25. 13:00
Igy is azt csinál ami akar, leszarják a szabályokat.
falcatus-2
2026. március 25. 12:59
"A magyar származású berlini elemző szerint Európa és Ukrajna egyetlen reménye, ha a Tisza Párt győz, mert akkor Brüsszel azt tehet, amit akar...." "Ki itt belépsz(2026.04.12.) hagyj fel minden reménnyel." Küldjenek a balfácánoknak 1,9 millió alusisakot, mert irgalmatlan nagy verés lesz.
