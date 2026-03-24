dezinformáció Magyarország orosz befolyás Szijjártó Péter álhír

Darabról darabra áll össze a kép a Magyarország elleni „orosz szivárogtatási” álhírről és annak hátteréről

2026. március 24. 15:00

Egy látszólag különálló történetből rövid idő alatt nemzetközi ügy lett. Magyarország ellen egy olyan narratíva épült fel, amely bizonyítékok nélkül terjedt el, és gyorsan politikai eszközzé vált, miközben a háttérben egy jól felismerhető mintázat rajzolódik ki.

Magyarország ellen az elmúlt napokban egy olyan történet állt össze, amelynek elemei különböző forrásokból érkeztek, mégis gyorsan egységes narratívává formálódtak. A The European Conservative összefoglalója szerint az első lépést egy magyar újságíró cikke jelentette, amely azt állította, hogy orosz hírszerzők érkeztek az országba, hogy befolyásolják a közvéleményt. A cikk azonban nem tartalmazott bizonyítékokat, ennek ellenére az ellenzéki pártok és a hozzájuk köthető médiatér azonnal felkapta, és politikai üggyé emelte.

A történet ezt követően nemzetközi szintre lépett. A hétvégén a The Washington Post egy meg nem nevezett uniós tagállam hírszerzésére hivatkozva újabb állításokat tett közzé. A cikk szerint orosz ügynökök egy Orbán Viktor elleni merénylet megrendezését tervezhették, miközben azt is felvetette, hogy Szijjártó Péter bizalmas uniós egyeztetések részleteit oszthatta meg Moszkvával.

Így lett nemzetközi ügy a magyarországi történetből

A beszámoló szerint a történet egyik kulcseleme az volt, hogy az állítások gyorsan kiléptek a hazai médiatérből, és nemzetközi szinten is terjedni kezdtek. A Washington Post cikke nyomán a narratíva már nem pusztán egy belpolitikai vita részeként jelent meg, hanem szélesebb kontextusba került, amely az orosz befolyás kérdésével kapcsolta össze Magyarországot. Ez a folyamat hasonlóságot mutat azzal, ami korábban az Egyesült Államokban történt Donald Trump kampánya idején. Akkor az orosz kapcsolatokkal kapcsolatos vádak hosszú időn keresztül meghatározták a politikai közbeszédet, miközben a vizsgálatok végül nem találtak bizonyítékot összeesküvésre.

A párhuzam lényege nem a konkrét állítások azonossága, hanem a mechanizmus: egy bizonyítékokkal alá nem támasztott felvetésből fokozatosan olyan narratíva alakul ki, amely politikai következményekkel jár.

A cikk szerint a történet későbbi szakaszában új elemek kerültek elő. Egy kiszivárgott hangfelvétel alapján a kiinduló állításokat megfogalmazó újságíró arról beszélt, hogy együtt dolgozott egy meg nem nevezett uniós ország titkosszolgálatával. A felvétel szerint az együttműködés nem merült ki információcserében, hanem kiterjedt a magyar külügyminiszter megfigyelésére is, cserébe az így szerzett adatokért. Emellett az is elhangzott, hogy az újságíró kapcsolatban áll az ellenzéki Tisza Párt vezetésével, és választási győzelem esetén befolyással lehetne a kormányzati döntésekre.

Ezek az állítások a The European Conservative értelmezése szerint azt sugallják, hogy a történet nem pusztán újságírói munka eredménye, hanem szélesebb együttműködés része lehet.

Valós beavatkozás vagy narratívaépítés

A beszámoló külön kitér arra is, hogy miközben az „orosz összeesküvés” narratíva Magyarországot érinti, más típusú, konkrét lépések is történtek a térségben. A cikk felidézi, hogy Volodimir Zelenszkij nyíltan beszélt arról, hogy politikai okokból akadályozzák a Magyarországra irányuló olajszállításokat, ami hatással lehet az energiaárakra és ezen keresztül a választói hangulatra. 

Ez a lépés a The European Conservative szerint közvetlen beavatkozásként értelmezhető.

Emellett a cikk arra is utal, hogy az ukrán vezetés és a magyar ellenzék között kapcsolat állhat fenn, amit egy, a Politicónak nyilatkozó tanácsadó is megerősített azzal, hogy rendszeres kommunikációról beszélt. A beszámoló szerint az Európai Bizottság is megjelenik a történetben, különösen az információs tér szabályozásán keresztül. A cikk azt állítja, hogy az „orosz összeesküvés” narratíva felhasználásával a közösségi média platformok működését is befolyásolhatják, egyes tartalmak láthatóságának csökkentésével vagy növelésével.

Ez a folyamat nem új jelenség, hanem egy tágabb gyakorlat része, amelyben az uniós intézmények a politikai folyamatokra is hatást gyakorolnak.

A végkövetkeztetés szerint a Magyarország ellen felépített narratíva mögött világos politikai okok állnak. Magyarország az egyetlen uniós tagállamként következetesen ellenzi azokat a lépéseket, amelyek az Európai Unió mélyebb bevonódását jelentik az orosz–ukrán háborúba.

Budapest nem támogatja a háború finanszírozását, ragaszkodik az energiaszuverenitáshoz, és ellenzi Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Ezek az álláspontok ütköznek a brüsszeli és kijevi politikai célokkal.

A The European Conservative értelmezése szerint a Magyarországot érintő álhír ezért nem elszigetelt jelenség, hanem egy szélesebb politikai folyamat része, amelynek célja az ország álláspontjának megváltoztatása.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. március 24. 16:12
azt probaljak megcsinalni amit Romaniaba megcsinaltak a tavaly
Dixtroy
2026. március 24. 16:10
"a kiinduló állításokat megfogalmazó újságíró arról beszélt, hogy együtt dolgozott egy meg nem nevezett uniós ország titkosszolgálatával" Ennek hazaárulás a neve. Magyarázhatjátok, ahogy akarjátok.
nuevoreynuevaley
2026. március 24. 15:55
Nem kell semmit bizonyitani. Nem kellett semmit bizonyitani, hogy elvegyenek 20 milliard eurot a magyaroktol es megbasszak oket napi 1 millio eurora. Orban csaladja fogja kifizetni, vagy eladjuk a szerveiket erted ezt ?
timurida
2026. március 24. 15:53
nuevoreynuevaleytimurida 2026. március 24. 15:48 "Uj alapszerzodes van - birodalmat csinalunk" Szerintem ne tolj annyi cuccot. Rámehet az egészséged.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!