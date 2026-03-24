Valós beavatkozás vagy narratívaépítés
A beszámoló külön kitér arra is, hogy miközben az „orosz összeesküvés” narratíva Magyarországot érinti, más típusú, konkrét lépések is történtek a térségben. A cikk felidézi, hogy Volodimir Zelenszkij nyíltan beszélt arról, hogy politikai okokból akadályozzák a Magyarországra irányuló olajszállításokat, ami hatással lehet az energiaárakra és ezen keresztül a választói hangulatra.
Ez a lépés a The European Conservative szerint közvetlen beavatkozásként értelmezhető.
Emellett a cikk arra is utal, hogy az ukrán vezetés és a magyar ellenzék között kapcsolat állhat fenn, amit egy, a Politicónak nyilatkozó tanácsadó is megerősített azzal, hogy rendszeres kommunikációról beszélt. A beszámoló szerint az Európai Bizottság is megjelenik a történetben, különösen az információs tér szabályozásán keresztül. A cikk azt állítja, hogy az „orosz összeesküvés” narratíva felhasználásával a közösségi média platformok működését is befolyásolhatják, egyes tartalmak láthatóságának csökkentésével vagy növelésével.
Ez a folyamat nem új jelenség, hanem egy tágabb gyakorlat része, amelyben az uniós intézmények a politikai folyamatokra is hatást gyakorolnak.