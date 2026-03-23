Így befolyásolja Brüsszel a nemzeti választásokat

Kiemelik, hogy a befolyás nem nyílt beavatkozásként jelenik meg, hanem a hivatalos választási kontroll szintje alatt működik, mégis összességében érdemben képes alakítani a politikai folyamatokat. A tanulmány három tagállamot vizsgál:

Romániát,

Lengyelországot

és Csehországot.

Ezek különböző szakaszait mutatják ugyanannak a folyamatnak. Romániát a jelentés a legszélsőségesebb példaként említi, ahol többféle nyomásgyakorlás együttesen hozzájárult a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítéséhez. Lengyelország esetében fokozatos hatásról beszélnek, ahol a pénzügyi feltételekhez kötött támogatások és jogi eljárások hosszabb távon formálták a politikai környezetet. Csehország pedig egy korai fázist képvisel, ahol már megjelentek azok az eszközök, amelyek a jövőben hasonló hatást gyakorolhatnak. A jelentés ezt egy skálázható modellként írja le, amely az előkészítéstől a teljes beavatkozásig terjed.

Digitális és pénzügyi eszközök a középpontban

A tanulmány szerint a rendszer egyik kulcseleme a digitális szabályozás, különösen a Digital Services Act, amely a választásokat rendszerszintű kockázatként kezeli. Ez olyan eszközök alkalmazását teszi lehetővé, mint a gyors reagálású rendszerek, a kijelölt jelzők és az összehangolt tényellenőrzési hálózatok, amelyek akár valós időben is hatással lehetnek az online politikai tartalmak láthatóságára.