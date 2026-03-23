Köszönjük: Brüsszelben és Varsóban buktatták le, kitől ered a Magyarországról szóló álhír

A magyar címert sem kímélte az amerikai történész: „Magyarország nem olyan jó hely, mint amilyennek tűnik”
Anne Applebaum cikkében a Trianon-emlékművet „nacionalista gicsként” emlegeti.
Vélethenően a szélsőségesen magyarellenes lengyel kormány terjeszti azt az álhírt, hogy az orosz titkosszolgálat hamis merényletet tervezett Orbán Viktor ellen.
A Brussels Signal cikke szerint a The Washington Post egy névtelen „európai hírszerző szolgálatra” hivatkozva közölt történetet arról, hogy az orosz titkosszolgálat hamis merényletet tervezett Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellen.
A beszámolóban azt írják,
lengyel források szerint a jelentés valójában lengyel eredetű lehet, de hitelessége erősen megkérdőjelezhető.
A szerző úgy véli, felvetődik a gyanú, hogy a The Washington Post pénzügyi nehézségei és szerkesztőségi kapcsolatai (például a szélsőségesen magyarellenes Anne Applebaum újságíró és férje, Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter) is befolyásolhatták a riportot. A cikk kritikus hangvételben kérdőjelezi meg mind az állításokat, mind azok forrásait.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.