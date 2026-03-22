03. 22.
vasárnap
vlagyimir putyin grúziára illarionov ukrajna

Kitálalt Putyin volt tanácsadója: ez az orosz elnök valódi célja

2026. március 22. 10:45

Az Ukrajna elleni háború egy jóval nagyobb konfliktus részévé válhat.

Vlagyimir Putyin céljai jócskán túlterjednek Ukrajnán, és egy szélesebb körű, globális hatalmi átrendeződés irányába mutatnak – állítja egykori tanácsadója, Andrej Illarionov.

Illarionov szerint az orosz elnök nem csupán Ukrajnában kíván eredményeket elérni, hanem befolyását más régiókra is kiterjesztené, többek között Grúziára, Moldovára, a balti államokra, sőt akár egész Európára is – írja az Index a Telegraf beszámolója alapján.

A volt tanácsadó úgy véli, Putyin törekvései nem merülnek ki a területi nyereségekben: a Kreml vezetője igyekszik szélesebb nemzetközi támogatást kiépíteni, különösen a „globális Dél” országaiban, hogy ezzel erősítse pozícióját a Nyugattal szemben.

Szerinte az Egyesült Államok és szövetségesei egyre inkább felismerik Oroszország szerepét, és már nyíltabban tekintenek rá stratégiai ellenfélként, ami tovább fokozhatja a feszültséget. Illarionov úgy fogalmazott: az Ukrajna elleni háború idővel egy jóval nagyobb konfliktus részévé válhat, amely két globális tömb között bontakozik ki.

Fotó: Sergei GUNEYEV / SPUTNIK / AFP

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rasdi1
2026. március 22. 13:08
"...Ukrajna elleni háború idővel egy jóval nagyobb konfliktus részévé válhat,..." Megtalálta csőben a lyukat. Eddig is az volt. Csak abban téved, hogy melyik fél részéről expanzív a törekvés ebben a konfliktusban. Már sokszor írtam, hogy a folyamatot tekintve a II. vh. végéhez kell visszamenni, amikor kialakult a konfliktus a korábbi szövetségesek között. Évtizedekig az akkor még Szovjetunióé volt az expanzív szerep. Majd miután bekövetkezett a fordulat, a "hidegháborúban" végül a Nyugat (USA, NATO) "győzött" (ellenfelét a SZU-t a szétrobbantásával meg is szüntette), legalábbis úgy tűnt. Azért csak tűnt, mert a Nyugat folytatta. (Beletartoztak a KGST és VSZ megszüntetése, a "rendszerváltozások", majd az EU és a NATO keleti bővítései). Majd Ukrajnában a Majdan és Mr. Z. "trónra juttatása". A folyamat nem állt le, és Mr. Trump nem is állítja le. Ukrajnánál csak a "szövetségeseire" (az USA csicskásaira) bízta a továbbiakat.
csulak
2026. március 22. 12:54
nem erdekel
massivement5
2026. március 22. 12:19
Eddig is nyilvánvaló volt, a szemét narancsbolsevikok meg tapsolnak a szovjet restaurációnak. Simán behívnák a "békepárti" oroszokat Orbán Balázskáék, mint 1956-ban. Szerencsére a fideszgerontokrácia ideje ketyeg, Magyarországon nem lesz ismét szovjethatalom. Ruszkik haza!
eljolesz
2026. március 22. 12:17
Ez biztosan féknyúz! Ha egyszer Putyin tanácsadója volt, akkor neki kellene a legjobban tudnia, hogy Putyin már meghalt (többször is).
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!