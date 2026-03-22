Kitálalt Putyin volt tanácsadója: ez az orosz elnök valódi célja

Összerezzent Zelenszkij: kiderült, mit tervez Putyin a megszállt ukrán területekkel
Kiszivárogtak az oroszok szándékai a megszállt ukrán területekkel kapcsolatban.
Az Ukrajna elleni háború egy jóval nagyobb konfliktus részévé válhat.
Vlagyimir Putyin céljai jócskán túlterjednek Ukrajnán, és egy szélesebb körű, globális hatalmi átrendeződés irányába mutatnak – állítja egykori tanácsadója, Andrej Illarionov.
Illarionov szerint az orosz elnök nem csupán Ukrajnában kíván eredményeket elérni, hanem befolyását más régiókra is kiterjesztené, többek között Grúziára, Moldovára, a balti államokra, sőt akár egész Európára is – írja az Index a Telegraf beszámolója alapján.
A volt tanácsadó úgy véli, Putyin törekvései nem merülnek ki a területi nyereségekben: a Kreml vezetője igyekszik szélesebb nemzetközi támogatást kiépíteni, különösen a „globális Dél” országaiban, hogy ezzel erősítse pozícióját a Nyugattal szemben.
Ezt is ajánljuk a témában
Szerinte az Egyesült Államok és szövetségesei egyre inkább felismerik Oroszország szerepét, és már nyíltabban tekintenek rá stratégiai ellenfélként, ami tovább fokozhatja a feszültséget. Illarionov úgy fogalmazott: az Ukrajna elleni háború idővel egy jóval nagyobb konfliktus részévé válhat, amely két globális tömb között bontakozik ki.
Fotó: Sergei GUNEYEV / SPUTNIK / AFP