Összerezzent Zelenszkij: kiderült, mit tervez Putyin a megszállt ukrán területekkel

Kiszivárogtak az oroszok szándékai, mit terveznek az ideiglenesen megszállt ukrán területeken, erről beszélt Petro Andrijuscsenko, a Megszállást Vizsgáló Központ vezetője, aki szerint Oroszország nagyszabású lakosságáttelepítést tervez. Egy orosz tervezőintézet már jóvá is hagyta a megszállt Donecki terület településrendezési terveit, ezek alapján a jelenlegi népesség több mint egymillió fős növelését irányozzák elő 2047-ig.

Andrijuscsenko állítása szerint a megszállt Donecki területen jelenleg mintegy 1,1 millió ukrán és már odatelepült orosz állampolgár él, de az elképzelések szerint ezt a számot csaknem 2,5 millióra emelnék. Ez jól mutatja az orosz szándékokat – írja a Kárpáthír.