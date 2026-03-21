03. 21.
szombat
Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij ukrajna

Összerezzent Zelenszkij: kiderült, mit tervez Putyin a megszállt ukrán területekkel

2026. március 21. 19:17

Kiszivárogtak az oroszok szándékai a megszállt ukrán területekkel kapcsolatban.

2026. március 21. 19:17
Kiszivárogtak az oroszok szándékai, mit terveznek az ideiglenesen megszállt ukrán területeken, erről beszélt Petro Andrijuscsenko, a Megszállást Vizsgáló Központ vezetője, aki szerint Oroszország nagyszabású lakosságáttelepítést tervez. Egy orosz tervezőintézet már jóvá is hagyta a megszállt Donecki terület településrendezési terveit, ezek alapján a jelenlegi népesség több mint egymillió fős növelését irányozzák elő 2047-ig.

Andrijuscsenko állítása szerint a megszállt Donecki területen jelenleg mintegy 1,1 millió ukrán és már odatelepült orosz állampolgár él, de az elképzelések szerint ezt a számot csaknem 2,5 millióra emelnék. Ez jól mutatja az orosz szándékokat – írja a Kárpáthír.

Az elemző arról beszélt, Donyeck és Makijivka nem szerepel sem a gazdasági, sem a demográfiai fejlesztési tervekben,

a kiemelt célterületek közé Mariupol, Volnovaha, Bergyánszk, Melitopol, Tokmak, Szkadovszk, Henicseszk és Luhanszk került – ezek a települések számítanak betelepítés és az oroszosítás szempontjából prioritásnak.

Fotó: AFP

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Skageröge
2026. március 21. 20:08
"Ott senkit nem kell 'oroszosítani', már rég orosz mindenki, ezért akarták a nácik ukranosítani" Egy kis árnyalás elkél ehhez. Sztálin intése máig fontos a Kremlnek. A következőt mondta a bolsevik párt X. kongresszusán 1921-ben, amikor éppen nemzetiségügyi népbiztos volt. „Világos, hogy Ukrajnában a városi lakosság zöme még mind a mai napig orosz, ám ukránosodni fog. Lettországban negyven éve Riga még német város volt. A nemzetiségéhez hű falusi lakosság beáramlásával azonban mára egy lett város. Ötven éve Magyarország városai német jellegűek voltak, mára pedig elmagyarosodtak. Ugyanez lesz a helyzet az ukrajnai városok tekintetében is, amelyek orosz jellegűek, de ukránosodni fognak, mert a lakosságot a falusiak töltik fel. A falu – az ukrán nyelv helyőrsége, amely elem hamarosan a városokban is átveszi a hatalmat” –
recipp
2026. március 21. 20:07
És miért ne tennénk egy földváltás a Ruszsiával? Ukrajna jut a EU-ba, cserébe Magyarország újra csatlakozik az USSR-hoz. Probléma megoldott, mindenki boldog. Csak hogy tudd: Az ukránia álláspont: ukraini tisztviselők és állami energiaügynökség Naftogaz állítják, hogy a csőt sérült meg egy orosz drón és légitámadások által január 27, 2026-án. Ők állítják, hogy a csapások kritikus belsejegyűrűs felszerelést és szivattyúállomásokat érintettek nyugat-Ukrajnában, ami az olajszállításban történt megállásokat okozott. Csak a minap 1,5 millió barek olaj croatian JANAF csőt küldtek Magyarországba és Szlovákiába. De nincs orosz olaj mi ?Svájc, Ausztria, Luxenburg nekik sincs tengerük Miért emlékeztet engem egy disznóra, aki egy öltönyben és nyakkendőben van? Fura....
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 21. 20:06
Ne kockáztassuk, hogy Orbán Viktor Donald Trump, Benjamin Netanjahu és Putyin egymást érő háborúiba küldje a magyarokat meghalni, ahogy a miniszterelnökséget vezető minisztertől megtudtuk! Szavazzunk a békére! biztosvalasztas.hu
Titi
2026. március 21. 19:51
akyokushinkaimestere 2026. március 21. 19:36 Jobb lenne, ha nevet változtatnál, és nem szentségtelenítenéd meg ennek az irányzatnak a szellemét! Van közöd hozzá, vagy csak játszod itt az agyad? A férjem hosszú évek óta ebben a stílusban edz, ismerem a mestert, a társait, mind hazafias érzelműek, fegyelmezettek, hűségesek mindenhez, ami a becsületes élethez kell, és főleg az alapító, Maszutacu Ojama szellemiségéhez! Te nem tartozol közéjük, hiába okítasz itt bennünket!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!