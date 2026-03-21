Összerezzent Zelenszkij: kiderült, mit tervez Putyin a megszállt ukrán területekkel

Kiszivárogtak az oroszok szándékai, mit terveznek az ideiglenesen megszállt ukrán területeken, erről beszélt Petro Andrijuscsenko, a Megszállást Vizsgáló Központ vezetője, aki szerint Oroszország nagyszabású lakosságáttelepítést tervez. Egy orosz tervezőintézet már jóvá is hagyta a megszállt Donecki terület településrendezési terveit, ezek alapján a jelenlegi népesség több mint egymillió fős növelését irányozzák elő 2047-ig.
Andrijuscsenko állítása szerint a megszállt Donecki területen jelenleg mintegy 1,1 millió ukrán és már odatelepült orosz állampolgár él, de az elképzelések szerint ezt a számot csaknem 2,5 millióra emelnék. Ez jól mutatja az orosz szándékokat – írja a Kárpáthír.
Az elemző arról beszélt, Donyeck és Makijivka nem szerepel sem a gazdasági, sem a demográfiai fejlesztési tervekben,
a kiemelt célterületek közé Mariupol, Volnovaha, Bergyánszk, Melitopol, Tokmak, Szkadovszk, Henicseszk és Luhanszk került – ezek a települések számítanak betelepítés és az oroszosítás szempontjából prioritásnak.
