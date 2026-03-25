Sokkoló pálfordulás: nácik alapították, most izraeli rakétákat gyárthat a német cég

A The Daily Wire beszámolója szerint a Volkswagen előrehaladott tárgyalásokat folytat arról, hogy osnabrücki üzemét izraeli fejlesztésű rakétavédelmi rendszer gyártóközpontjává alakítsa. A német autógyártó ezzel új irányba fordulhat, és az izraeli Vaskupola rendszer európai előállításába kapcsolódhat be.

A lap szerint a megállapodás az izraeli Rafael Advanced Defense Systems vállalattal valósulna meg, és jelentős stratégiai jelentőséggel bír. A partnerség egyszerre kínál megoldást a gyár jövőjére és erősíti a nyugati védelmi együttműködést.