Sokkoló pálfordulás: nácik alapították, most izraeli rakétákat gyárthat a német cég

Itt a vége: lehúzzák a rolót a Volkswagen legendás drezdai gyárában
Karácsony előtt az utolsó autók is legördülnek a gyártósorról.
A német autóipar egyik ikonikus szereplője radikális irányváltás előtt áll. A náci múlttal rendelkező Volkswagen izraeli védelmi együttműködésbe léphet, és rakétarendszerek gyártására állhat át. A lépés egyszerre gazdasági mentőöv és geopolitikai üzenet.
A The Daily Wire beszámolója szerint a Volkswagen előrehaladott tárgyalásokat folytat arról, hogy osnabrücki üzemét izraeli fejlesztésű rakétavédelmi rendszer gyártóközpontjává alakítsa. A német autógyártó ezzel új irányba fordulhat, és az izraeli Vaskupola rendszer európai előállításába kapcsolódhat be.
A lap szerint a megállapodás az izraeli Rafael Advanced Defense Systems vállalattal valósulna meg, és jelentős stratégiai jelentőséggel bír. A partnerség egyszerre kínál megoldást a gyár jövőjére és erősíti a nyugati védelmi együttműködést.
Az osnabrücki üzem korábban a bezárás szélére került az elektromos autókra való lassú átállás miatt, miközben a vállalat más németországi telephelyein már le is állították a termelést, a drezdai gyárban például tavaly év végén gördültek le az utolsó járművek a gyártósorról, majd végleg megszűnt az autógyártás. Az izraeli Vaskupola rendszerhez szükséges indítóállások, generátorok és nehéz szállítójárművek gyártása azonban új perspektívát adhat az üzemnek.
A tervek szerint a váltás akár 2300 magasan képzett munkahelyet is megmenthet.
A gyártás átalakítása ráadásul nem igényel jelentős új beruházást, mivel a meglévő gyártósorok viszonylag gyorsan alkalmassá tehetők a védelmi ipari termelésre. Az együttműködés egyben az európai légvédelmi törekvésekbe is illeszkedik, különösen az úgynevezett European Sky Shield Initiative keretében.
A lépés politikai szempontból sem közömbös. Miközben Frank-Walter Steinmeier német elnök a konfliktust „katasztrofális hibának” nevezte, Friedrich Merz kancellár kormánya inkább biztonságpolitikai megközelítést követ. A német vezetés továbbra is osztja az Egyesült Államok és Izrael fő céljait, vagyis Irán ballisztikus rakétaprogramjának megfékezését és a terrorizmus támogatásának visszaszorítását.
Az izraeli fél szerint Németországot kifejezetten megbízható partnerként választották ki az együttműködéshez. A projekt célja, hogy a harcokban már bizonyított technológiát integrálják az európai védelmi rendszerbe, és helyben biztosítsák a kulcsfontosságú alkatrészek gyártását.
A Vaskupola rendszert mintegy 90 százalékos hatékonysággal tartják számon a civil életek védelmében, így a Volkswagen szerepvállalása nemcsak ipari, hanem biztonságpolitikai szempontból is jelentős.
A német autógyártó ezzel nem csupán egy gyárat menthet meg, hanem új szerepet is találhat magának a gyorsan növekvő védelmi iparban.
Nyitókép: JENS SCHLUETER / AFP