Ft
Ft
17°C
9°C
Ft
Ft
17°C
9°C
03. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
rakétagyártás Vaskupola Izrael Volkswagen Osnabrück

Sokkoló pálfordulás: nácik alapították, most izraeli rakétákat gyárthat a német cég

2026. március 25. 18:14

A német autóipar egyik ikonikus szereplője radikális irányváltás előtt áll. A náci múlttal rendelkező Volkswagen izraeli védelmi együttműködésbe léphet, és rakétarendszerek gyártására állhat át. A lépés egyszerre gazdasági mentőöv és geopolitikai üzenet.

A The Daily Wire beszámolója szerint a Volkswagen előrehaladott tárgyalásokat folytat arról, hogy osnabrücki üzemét izraeli fejlesztésű rakétavédelmi rendszer gyártóközpontjává alakítsa. A német autógyártó ezzel új irányba fordulhat, és az izraeli Vaskupola rendszer európai előállításába kapcsolódhat be.

A lap szerint a megállapodás az izraeli Rafael Advanced Defense Systems vállalattal valósulna meg, és jelentős stratégiai jelentőséggel bír. A partnerség egyszerre kínál megoldást a gyár jövőjére és erősíti a nyugati védelmi együttműködést.

Izraeli együttműködés mentheti meg a gyárat

Az osnabrücki üzem korábban a bezárás szélére került az elektromos autókra való lassú átállás miatt, miközben a vállalat más németországi telephelyein már le is állították a termelést, a drezdai gyárban például tavaly év végén gördültek le az utolsó járművek a gyártósorról, majd végleg megszűnt az autógyártás. Az izraeli Vaskupola rendszerhez szükséges indítóállások, generátorok és nehéz szállítójárművek gyártása azonban új perspektívát adhat az üzemnek.

A tervek szerint a váltás akár 2300 magasan képzett munkahelyet is megmenthet. 

A gyártás átalakítása ráadásul nem igényel jelentős új beruházást, mivel a meglévő gyártósorok viszonylag gyorsan alkalmassá tehetők a védelmi ipari termelésre. Az együttműködés egyben az európai légvédelmi törekvésekbe is illeszkedik, különösen az úgynevezett European Sky Shield Initiative keretében.

A lépés politikai szempontból sem közömbös. Miközben Frank-Walter Steinmeier német elnök a konfliktust „katasztrofális hibának” nevezte, Friedrich Merz kancellár kormánya inkább biztonságpolitikai megközelítést követ. A német vezetés továbbra is osztja az Egyesült Államok és Izrael fő céljait, vagyis Irán ballisztikus rakétaprogramjának megfékezését és a terrorizmus támogatásának visszaszorítását.

Erősödő izraeli–német szövetség

Az izraeli fél szerint Németországot kifejezetten megbízható partnerként választották ki az együttműködéshez. A projekt célja, hogy a harcokban már bizonyított technológiát integrálják az európai védelmi rendszerbe, és helyben biztosítsák a kulcsfontosságú alkatrészek gyártását.

A Vaskupola rendszert mintegy 90 százalékos hatékonysággal tartják számon a civil életek védelmében, így a Volkswagen szerepvállalása nemcsak ipari, hanem biztonságpolitikai szempontból is jelentős.

A német autógyártó ezzel nem csupán egy gyárat menthet meg, hanem új szerepet is találhat magának a gyorsan növekvő védelmi iparban.

Nyitókép: JENS SCHLUETER / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!