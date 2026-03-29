háború finn elnök alexander stubb béketárgyalás egyesült államok ukrajna oroszország

Ez az igazi háborús pszichózis – döbbenetes magyarázatot adott a finn elnök, miért kell folytatni a háborút (VIDEÓ)

2026. március 29. 08:58

Korábban az oroszokat hibáztatta azért, hogy nem haladnak a béketárgyalások.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője egyik vasárnapi Facebook-bejegyzésében Alexander Stubb finn elnök egyik döbbenetes nyilatkozatára hívta fel a figyelmet.

A skandináv államfő nemrég ugyanis arról beszélt, hogy jelenleg egy olyan helyzet állt elő hogy az ukránok havonta több mint 30 ezer orosz katonát ölnek meg.

Az oroszok pedig nem tudnak új katonákat toborozni, ezért közeledik az a pillanat, amikor az orosz oldalon általános mozgósításra lehet szükség. 

Azaz Stubb ezzel indokolja a háború folytatását.

A nyilatkozatot alább tekintheti meg:

Nemrég az oroszokat hibáztatta

A finn elnök egyébként nemrég azzal a kijelentésével hívta fel magára a figyelmet, hogy szerinte zsákutcába juthattak az ukrajnai háború lezárását célzó, az Egyesült Államok vezette tárgyalások. Ezzel kapcsolatban azt mondta, „elképzelhető, hogy az iráni háború veszi el a figyelmet Ukrajnáról, de az is lehet, hogy a tárgyalások azért álltak le, mert zsákutcába jutottak, ahonnan nincs hova haladni”.

Majd hozzátette, hogy az amerikai fél „mindent megtett, amit lehetett”, és alapvetően csak egy fontos kérdés maradt, a Donbasz és a területi kérdések.

Ám a súlyos probléma az, hogy szerintem Oroszország nem akar békét”

– jelentette ki Alexander Stubb.

Nyitókép: Brook Mitchell / AFP

 

 

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pina-noir-2
2026. március 29. 11:49
Az ajnározott szabadelvű fing oktatási rendszer szépen kitermelte az agyhalott, logikus gondolkodásra képtelen ostoba emberek archetípusát. Nyugat-Európára is ez az irányvonal jellemző. Gyakorlatilag a jólétben elhülyült buta emberek a polikacsinálók.
Hangillat
2026. március 29. 11:34
Békepárti, hlszen más EU-idiótább hangoztathatná, hogy az állítólagos orosz veszteségek miatt, az EU készüljön fel a beavatkozásra. Weber talán már félig felvarrott azonosítójú EU hadat látna szívesen Ukrajnában-Oroszországban az európai érdekeket megvédő támadásban. Nukleáris eszköz okozta felhő-gombától nem kell tartani, mivel az nem okoz gombamérgezést.
szilvarozsa
2026. március 29. 11:06 Szerkesztve
"Az oroszok pedig nem tudnak új katonákat toborozni, ezért közeledik az a pillanat, amikor az orosz oldalon általános mozgósításra lehet szükség. " Na bassza+! Ezt nem láttuk jönni! Az oroszok a rakéták, mosógépek után kifogytak az emberekből is. Még jó, hogy az Eu szárnyal!
johngo
2026. március 29. 11:03
Ha nem tárgyaltok Putyinnal, csak találgatni tudtok. Most már odáig jutott az ellenségeskedés, hogy Putyin nem akar veletek tárgyalni. Szóval továbbra is csak találgatni tudtok. A találgatásaitokat meg tényként írja meg a radikálisan liberális sajtótok.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!