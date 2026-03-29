Ez az igazi háborús pszichózis – döbbenetes magyarázatot adott a finn elnök, miért kell folytatni a háborút (VIDEÓ)

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Kapitány István eltörölné a védett benzinárat, Panyi Szabolcs bebukott, az ukránok belátnak a Tiszába. Itt a Mesterterv legújabb adása.
Korábban az oroszokat hibáztatta azért, hogy nem haladnak a béketárgyalások.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője egyik vasárnapi Facebook-bejegyzésében Alexander Stubb finn elnök egyik döbbenetes nyilatkozatára hívta fel a figyelmet.
A skandináv államfő nemrég ugyanis arról beszélt, hogy jelenleg egy olyan helyzet állt elő hogy az ukránok havonta több mint 30 ezer orosz katonát ölnek meg.
Az oroszok pedig nem tudnak új katonákat toborozni, ezért közeledik az a pillanat, amikor az orosz oldalon általános mozgósításra lehet szükség.
Azaz Stubb ezzel indokolja a háború folytatását.
A nyilatkozatot alább tekintheti meg:
A finn elnök egyébként nemrég azzal a kijelentésével hívta fel magára a figyelmet, hogy szerinte zsákutcába juthattak az ukrajnai háború lezárását célzó, az Egyesült Államok vezette tárgyalások. Ezzel kapcsolatban azt mondta, „elképzelhető, hogy az iráni háború veszi el a figyelmet Ukrajnáról, de az is lehet, hogy a tárgyalások azért álltak le, mert zsákutcába jutottak, ahonnan nincs hova haladni”.
Majd hozzátette, hogy az amerikai fél „mindent megtett, amit lehetett”, és alapvetően csak egy fontos kérdés maradt, a Donbasz és a területi kérdések.
Ám a súlyos probléma az, hogy szerintem Oroszország nem akar békét”
– jelentette ki Alexander Stubb.
