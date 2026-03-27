elkezdődött a kommunista Kuba vége. Pontosabban: sínre került.

2026. március tizenharmadikáig ült e romhalmaz felett a havannai kommunista rezsim, aztán a diplomácia udvarias formuláiba csomagolva bejelentette: kegyelemért könyörög.

A Kubai Kommunista Párt főtitkára, Fidel Castro második utódja, Miguel Díaz-Canel látványosan enerváltan, egy megközelítőleg sem rá szabott halványzöld, zsebes ingben, táskás szemmel és egy elkábított lajhár ügybuzgalmával elmondta: tárgyalásokba kezdtek az Egyesült Államokkal, hogy „megoldást keressenek dialógus révén a két nemzet közötti nézetkülönbségekre”. Minden valószínűség szerint nagyjából úgy, ahogy a keletnémetek Helmut Kohl és Mihail Gorbacsov e tárgyban való megegyezése után az NSZK-val a német egységre „keresték a megoldásokat dialógus révén”.

Bár kérdés, hogy Kuba jóval kisebb méretére és a polgárháború csekély veszélyére való tekintettel a havannai rezsimet is oly kegyesen hivatalban hagyja-e az Egyesült Államok és annak kubai emigráns származású külügyminisztere, mint a caracasit, az bizonyos, hogy a kubai elvtársak hamarosan Donald Trump iránymutatásához igazodnak majd. Megfizetik országuk energetikai túlélésének politikai árát, miután a hidegháborús kubai üzleti modell folytatása – melynek pillérei a drága cukorexport, az olcsó olajimport és az USA melletti ingatlanok voltak – már nem éri meg Oroszországnak és Kínának.

Ezt az árat egyébként a kommunista kísérletet rég megbánó, az Egyesült Államokhoz kivándorolt családtagjaik révén ezer szálon kötődő kubaiak is nagy örömmel megfizetnék majd.

Donald Trump elnökségének nagy külpolitikai sikereit mi eleinte Ukrajnában vártuk, mások pedig Iránban – ám végül könnyen lehet, hogy egy sikeres gázai rendezés, egy venezuelai rezsimszelídítés és az Egyesült Államokat évtizedek óta halálra idegesítő kubai kommunisták megbuktatása lesz az, amivel Trump a gazdasági és bevándorláspolitikai eredmények mellett a félidős voksoláson a választók elé áll. Már persze akkor, ha időközben a kubai olajválság mellett nem gyűrűzik be az amerikai benzinkutakra egy globális olajválság is – szintén Donald Trump hangszerelésében.