Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
venezuela kuba egyesült államok donald trump

Elkezdődött a kommunista Kuba vége. Pontosabban: sínre került

Elkezdődni ugyanis valójában akkor kezdődött el, amikor az Egyesült Államok Venezuelában lekapcsolta Nicolás Maduro elnököt, és megkezdődött a rezsim méretre vágása.

2026. március 27. 17:58
Kohán Mátyás
Történelmi nap volt március tizenharmadika. Szerencsétlen nap néhányaknak, mindenki másnak gyönyörű szép. Miközben Ukrajnában ropognak a fegyverek, a Hormuzi-szorosban feltorlódó tankerhajókra pedig lassan fel lehetne építeni egy olajfinomítót,

elkezdődött a kommunista Kuba vége. Pontosabban: sínre került.

Elkezdődni ugyanis valójában akkor kezdődött el, amikor az Egyesült Államok Venezuelában lekapcsolta Nicolás Maduro elnököt, és megkezdődött a rezsim méretre vágása. A hétpróbás venéz gazemberek az állam korábbinál is jelentősebb mértékű összeomlását elkerülendő a helyükön maradhattak, de csak úgy férhetnek hozzá az államuk üzemeltetéséhez feltétlenül szükséges olajbevételekhez, ha minden fontos ügyben azt csinálják, amit Marco Rubio amerikai külügyminiszter és venezuelai alkirály parancsol nekik. Nagy dolgokat nem kér egyébként:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

a politikai foglyok szabadon bocsátása elkezdődött, az állami parancsuralom alatt szétlopott olajipar reformjáról szóló törvényt elfogadták, és természetesen az energiahordozókban szegény karibi szigetországba irányuló ingyenolaj is megszűnt folyni.

Kubába január óta nem érkeztek olajszállítmányok, az ország saját olaj- és gázkitermeléséből energiaszükségletének 40 százalékát képes fedezni – a többi hiányzik. Venezuela kiesésével eltűnt az utolsó olyan balek is, aki a mások pénze nevű kiapadhatatlan erőforrást bocsátotta rendelkezésre a kubai kommunizmus működéséhez – anélkül ugyanis az meglepő módon nem működik.

2026. március tizenharmadikáig ült e romhalmaz felett a havannai kommunista rezsim, aztán a diplomácia udvarias formuláiba csomagolva bejelentette: kegyelemért könyörög.

A Kubai Kommunista Párt főtitkára, Fidel Castro második utódja, Miguel Díaz-Canel látványosan enerváltan, egy megközelítőleg sem rá szabott halványzöld, zsebes ingben, táskás szemmel és egy elkábított lajhár ügybuzgalmával elmondta: tárgyalásokba kezdtek az Egyesült Államokkal, hogy „megoldást keressenek dialógus révén a két nemzet közötti nézetkülönbségekre”. Minden valószínűség szerint nagyjából úgy, ahogy a keletnémetek Helmut Kohl és Mihail Gorbacsov e tárgyban való megegyezése után az NSZK-val a német egységre „keresték a megoldásokat dialógus révén”. 

Bár kérdés, hogy Kuba jóval kisebb méretére és a polgárháború csekély veszélyére való tekintettel a havannai rezsimet is oly kegyesen hivatalban hagyja-e az Egyesült Államok és annak kubai emigráns származású külügyminisztere, mint a caracasit, az bizonyos, hogy a kubai elvtársak hamarosan Donald Trump iránymutatásához igazodnak majd. Megfizetik országuk energetikai túlélésének politikai árát, miután a hidegháborús kubai üzleti modell folytatása – melynek pillérei a drága cukorexport, az olcsó olajimport és az USA melletti ingatlanok voltak – már nem éri meg Oroszországnak és Kínának.

Ezt az árat egyébként a kommunista kísérletet rég megbánó, az Egyesült Államokhoz kivándorolt családtagjaik révén ezer szálon kötődő kubaiak is nagy örömmel megfizetnék majd.

Donald Trump elnökségének nagy külpolitikai sikereit mi eleinte Ukrajnában vártuk, mások pedig Iránban – ám végül könnyen lehet, hogy egy sikeres gázai rendezés, egy venezuelai rezsimszelídítés és az Egyesült Államokat évtizedek óta halálra idegesítő kubai kommunisták megbuktatása lesz az, amivel Trump a gazdasági és bevándorláspolitikai eredmények mellett a félidős voksoláson a választók elé áll. Már persze akkor, ha időközben a kubai olajválság mellett nem gyűrűzik be az amerikai benzinkutakra egy globális olajválság is – szintén Donald Trump hangszerelésében.

Nyitókép: Shutterstock

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
orwell-1985
2026. március 27. 19:25
a szerencsétlen kuba sorsa még a II vh-ra vezethető vissza amikor a maffia uralta kikötők rakodómunkásai sztrájkba léptek, a maffia parancsára. ekkor leálltak a kellékek szállításai brittaniába és kis híján az usa hadi ellátmánya is veszélybe kerűlt. akkor a hoover FBI kiskirály, akinek hatalmas adósságai voltak, a maffia felé, elintézte, hogy a kartel kazinókat üzemeltessen nevadában meg persze kubán is ahol batiszta rémuralma biztosította a maffia biztonságát. a forradalmárok kiűzték batisztát és a maffiát a kazinókbol és a hotelekböl kórházak, egyetemek stb lettek. miután tisztességessen rávertek kenedy teroristáira a guantanamói öbölben usa blokkád alá vonta a szigetet. és azóta is kemény szankciók áldozata. nem azért mert komunista a rezsim, hanem azért mert a maffia követeli vissza kubát mint tulajdonát, mint az olajtársaságok a olajmezőket, amelyeket vissza is kaptak venezuellában. most a kubán a sor, hogy a "demokrácia" örömeit élvezzék rubió kormányzó alatt avagy batiszta 2.0
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. március 27. 18:59
Burg_kastL71-C 2026. március 27. 18:25 bekeev-2025 Ugorj le ejtőernyővel a Sierra Maestrára és küzdjél, mint Che Guevarra. Mindenkinek jobb lesz. De nekünk biztos. Jól picsánrúgták a jenki gazdid, mikor elkergették a picsába Batistát. Azóta sír a szátok. Castrót sem tudtátok kinyírni. Szar ügy.
Válasz erre
0
0
bakafant-28
2026. március 27. 18:45
Kohán,Veszprémy,Castel.....Dolgoznak gójok is a Mandinak,vagy ezt csak kosherpecséttel lehet?Hová süllyedt az egykor jobb napokat látott portál?
Válasz erre
0
0
Burg_kastL71-C
2026. március 27. 18:25
bekeev-2025 Ugorj le ejtőernyővel a Sierra Maestrára és küzdjél, mint Che Guevarra. Mindenkinek jobb lesz. De nekünk biztos.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!